Определяя понятия: главный признак профессиональной журналистики

Задал в фейсбуке вопрос: "на каких принципах стоит профессия "журналистика" - тех самых, без которых ее попросту нет?"

Судя по количеству комментариев, тема зацепила, и в цеховой среде - не только цеховой - она очень горячая и актуальная.

Вопрос задал, потому как накипело, глядя на примеры - очень разные, но по сути одинаково убивающие и нивелирующие профессию. Понимаю, что мой ответ не понравится многим моим коллегам и даже друзьям. Но - ничего личного. Я считаю, нужна цеховая дискуссия на предмет того, что происходит с нашей профессией и с нами.

Та вот: по-моему, один из краеугольных камней, на котором стоит профессия - ОТДЕЛЕНИЕ ФАКТА ОТ КОММЕНТАРИЯ. Это один из главных инструментов, с помощью которого достигается нейтральность подачи темы.

Эта профессия, собственно, и существует для того, чтобы собирать, распространять информацию - и делать это в соответствии с теми правилами, которые выработаны десятилетиями. Многие очень респектабельные редакции выработали целый ряд "фильтров", с помощью которых распространяемая информация должна быть достоверной: от проверки источников информации и обязательной ссылки на них. Но суть не в этом. Суть в том, что вот этим - распространением информации - профессия журналиста и исчерпывается.

Журналист - это тот, кто делает репортажи и берет интервью. Кто отражает этот мир в тех пропорциях, в которых он существует (опять же, в соответствии с технологией). Отражает, а не формирует. Берет интервью, а не дает. Не назидает, не поучает, не участвует в событиях... Дико видеть, как в новостных выпусках люди с неизвестными лицами и фамилиями - да пусть и с известными! - пропихивают собственные оценки.

Смысл работы любого СМИ - быть информационной площадкой, где бы высказывались все: участники событий, очевидцы, эксперты и т.д. Иначе СМИ превращается в междусобойчик, где любое событие можно раскидать между своими. Зачем тогда кого-то звать для интервью? Сами все и прокомментируем. Ну, это уже тогда не СМИ.

Ну вот достало слышать "журналист", когда говорится о тех, кто высказывает свою точку зрения. Но и здесь есть масса нюансов. Например... Некоторые журналисты так долго специализируются на "своих" темах, так глубоко погружены в них, что уже они сами достигают уровня экспертности. Они становятся экспертами, признанными лидерами общественного мнения. Это значит, они знают лично всех спикеров по своей теме. Соответственно, те знают их. Это значит, у таких журналистов есть масса инсайда - информации не для всех, которая помогает разбираться в теме. И на основе опыта, инсайда, глубоких знаний темы они могут сопоставлять факты и делать выводы. То есть, заниматься аналитикой. При этом минимум половина сегодняшних "аналитиков" не погружены глубоко в тему, не имеют инсайдов, энциклопедических знаний, и не могут быть специалистами. Зато позволяют себе рассуждать с позиций "что такое хорошо и что такое плохо". Или попросту подменяет аналитику троллингом.

Журналист-эксперт - это человек, который может объяснить причины событий и трендов, их движущие силы и тайные механизмы, значение событий, какие могут быть последствия. И все! Никакого плача вещей Кассандры.

Так вот: как и настоящие спикеры, профессионально занятые в разных областях, так и те, кто дорос до спикера из репортеровне могут считаться журналистами. Эти люди не имеют права быть одновременно экспертами и снимать репортажи, брать интервью. Причина очевидна: тебе не будет никакого доверия, поскольку публика уже знает твою собственную точку зрения. И - да: если бы я был главредом, я бы запретил своим репортерам публично высказывать свои оценки в соцсетях. Сорри.

Второе: многие журналисты занимаются правозащитной деятельностью. Я перед ними преклоняюсь. Чисто по-человечески. Но! Они сами становятся субъектом новостей, участниками. И они тоже не могут называться журналистами. Правозащитниками - да. Но не журналистами. Журналисты никому ничего не должны: ни спасать, ни вытягивать за волосы, ни формировать - никакой миссии. Ни-ка-кой! От слова совсем. Где миссия - там заданность цели. Где заданность цели - там субъективность. А мы - отраженка. И ничего более. Если вы журналист - забудьте о том, как переделать мир, как его просвещать, улучшать и так далее. Мы только фиксируем. Мы не лечим. Мы ставим диагнозы. А точнее, просто описываем болезни.

Любой, кто не дотягивает до уровня экспертности, но считает своим долгом говорить от себя - это как минимум блогер. Но блогеры -- не журналисты. И в большинстве случаев даже не аналитики или эксперты. Это люди, чье мнение "со стороны" - очень яркое и популярное. Но не всегда экспертное.

Я тоже больше не считаю себя журналистом, поскольку время от времени публично озвучиваю собственное мнение по тем или иным вопросам. Но стараюсь делать это все-таки в тех областях, в которых хоть как-то разбираюсь.

Во всем этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Именно для таких случаев придуманы определения "политолог", "публицист", "эссеист", "обозреватель" и т.д. Поэтому, ребята, сорри. Журналистики все меньше в наше время. Трындежа все больше. И я вовсе не за то, чтобы всем сейчас срочно переквалифицироваться в репортеры. Я за то, чтобы давать правильные определения понятиям.

(Источник - блог автора)