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05.03.2019, 09:00

Орден для Жванецкого

Орден для Жванецкого
корреспондент портала Liga.net

Заболел - сиди дома. Взял награду из рук убийцы - не ходи в дом к семьям убитых

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Только утихли страсти по Евровидению, как в Украине назревает новый поп-арт скандал. Знаменитый сатирик одесского происхождения Михаил Жванецкий перед традиционным мартовским туром в Украину получил орден от президента страны-агрессора Владимира Путина. Часть одесситов категорически за, часть категорически против.

Михаил Жванецкий уже давно возглавляет "Одеколон" - одесскую колонию в Москве. Каждый год в марте, после своего дня рождения, он приезжает с концертами в Украину. Обязательные локации - Киев и Одесса. Так должно было быть и в этом году. Жванецкий не поддержал аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Не въезжал в Крым с российской территории. Ему уже больше 60. Никаких формальных оснований не пустить его в Украину нет.

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Но 28 февраля Жванецкому вручают российский орден "за заслуги перед отечеством". Проукраинские одесские активисты Сергей Стерненко и Демьян Ганул на своих страницах в соцсетях призвали сорвать концерт орденоносного сатирика в городе. Городской председатель Геннадий Труханов заявил, что силовики обеспечат выступление. Этот праздник души в сложном регионе запланирован на 21 марта, за десять дней до президентских выборов.

Разделились и сами одесситы. Многие любят и лично знают Жванецкого, заявления о срыве концерта они воспринимают как личное оскорбление, даже если идти на него не собирались. С другой стороны - в Украине война с Россией. На этой войне гибнут люди. В том числе одесситы. Для родных и друзей погибших выступление в городе кавалера ордена за заслуги перед Россией - это плевок на могилы.

Если бы мы не ограничились шестью волнами мобилизации, если бы силы ООС профессионально не сдерживали бы врага на линии столкновения, единства и понимания в городе было бы больше. Но есть как есть. Одни ценой здоровья и жизни обеспечивают согражданам нормальную жизнь. Другие живут эту жизнь, как умеют, и не готовы поступиться традиционным шоу из уважения к своим защитникам.

Самому Жванецкому хватило мужества не поддержать агрессию против Украины, но не хватило такта отказаться от традиционной поездки в таких условиях. Он не понял, что после того как ты взял орден из рук убийцы, не стоит ехать в гости к семьям убитых. Он не понял, что Украина больше не будет такой, какой она была до марта 2014, и Одесса больше не будет такой, какой она была до 2 мая 2014 года.

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Если почетный одессит не откажется от своего турне, в городе будет горячо. И это будет, в том числе, на его совести. И это будет то, что на самом деле оправдает орден за заслуги перед Российской Федерацией.

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Теги: Михаил Жванецкий
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