Читаю новости мировой оборонной промышленности. Глаза разбегаются, как на книжной ярмарке – все такое интересное.

В США и Европе начали презентовать перспективные проекты вооружений. В основном это беспилотники различных типов и назначений, но с обязательным использованием ИИ (реального ИИ, а не того, что втирают российские пропагандисты про те же модернизированные "шахеды") и включением в общую информационную систему ведения боя. Именно об этом я говорил как о закономерном развитии беспилотных систем.

И вот оно начинает появляться, как говорится, в металле. Хотя на самом деле металла в этих конструкциях гораздо меньше, чем современных высокотехнологичных пластмасс.

Важно отметить, что речь идет не просто об идеях и анонсах разработок, которые пока существуют только на бумаге. Нет, это реальные аппараты, которые можно испытать в реальных боевых условиях и запустить в серийное производство.

Среди проектов, привлекающих внимание, британская модернизация и серийное производство украинского дальнобойного дрона "Бобер" – будем надеяться, что он научится лучше противостоять вражеской РЭБ.

Читайте также "Украинский Shahed". Вице-премьер обещает: дронов "Бобер" станет больше, они размножаются Хочу отметить калифорнийскую разработку "Вайпер" – ударный реактивный беспилотник вертикального взлета с дальностью полета до 300 км и скоростью более 400 км/ч. Беспилотник разрабатывается совместно с европейскими партнерами и должен быть дешевым в производстве. Также в Великобритании и США (одновременно!) запускают серийное производство новой модификации нашего успешного беспилотного катера Magura. А во Франции работают над автономным подводным аппаратом, который мог бы действовать в координации с флотилией "магур". Среди прочего, речь идет о постановке "умных подводных мин", способных охотиться на вражеские корабли. Читайте также Британский лорд: Украинские морские дроны Magura переписывают правила морской войны Компания AeroVironment, производитель известных дронов-камикадзе Switchblade, которые состоят на вооружении США и использовались в Украине, представила новый дрон Red Dragon. Его дальность действия, в отличие от предшественников, достигает 400 км, и он способен успешно выполнять задачи без сигналов GPS и помощи оператора, поскольку сам способен обнаруживать цели. Список новых многообещающих оружейных проектов можно продолжать, – в частности, ведутся испытания перехватчиков различных типов, ориентированных прежде всего на "шахеды". Я выделяю среди разработок именно те, что получили поддержку на Западе, так как эта война требует массового производства, которое в Украине под ракетно-дроновыми ударами развернуть невозможно. Три года страны цивилизованного мира решали, стоит ли противостоять российской угрозе – слишком долго. Похоже, наконец-то опомнились и начали действовать. Что принципиально важно – это совместная работа с нашими разработчиками, потому что самостоятельные западные разработки на фронте не всегда показывают себя успешно. Надеюсь, они не остановятся. И результаты мы увидим уже в этом году. Потому что украинская душа давно нуждается в празднике. Большом, шумном, ярком. С фейерверками и массовым движем. В Москве. И чтобы никакая ПВО не помешала этому нашему празднику. Оригинал

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