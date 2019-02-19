Особый случай. Украинские пенсии для оккупированного Донбасса

Правительство в очередной раз пытается привести к общему знаменателю выплаты пенсионерам, в том числе проживающим на неподконтрольных территориях Донбасса. Однако, по сути, речь идет об ужесточении порядка начислений, о чем свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат" (№9511).

У государства есть полное право осуществлять проверку государственных выплат, к которым относятся пособия, льготы, субсидии, стипендии, в том числе и пенсии. Но пенсионеры Донбасса – особый случай.

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На сегодняшний день получатели пенсий относятся к внутренне перемещенным лицам. Без справки переселенца получить выплаты жителям пророссийских анклавов невозможно. Не секрет, что большинство граждан пенсионного возраста регулярно пересекают линию размежевания с целью получения украинской пенсии, которая значительно выше, чем выплаты, осуществляемые сепаратистами.

В "серой зоне" на этом налажен целый бизнес, нерастерявшиеся местные дельцы неплохо зарабатывают на пенсионерах: кому-то оформляют пересечения, кому-то получают пенсии за определенный процент - и т.д. Сегодня не представляется возможным ни пресечь эти схемы, ни обеспечить действенную проверку достоверности данных.

При этом, согласно законопроекту, "в случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсий, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины ее размер и основания для выплаты пересматриваются в соответствии с настоящим Законом без учета этих данных".

После принятия законопроекта и его вступления в силу, без сомнения, можно будет рапортовать о сокращении количества ВПЛ-пенсионеров, поскольку подтвердить фактические данные смогут далеко не все. Возможно, именно этого добивается правительство, поскольку найти другие механизмы решения вопроса оно пока не в состоянии.

Аналогов украинского "пенсионного казуса" в мире нет. Фактически оккупационные власти отторгли территорию, но не пенсионеров, которые остаются гражданами Украины. Украинское государство соглашается с необходимостью обеспечивать выплаты, но ставит определенные условия, которые соблюсти в зоне оккупации крайне сложно. Люди там могут жить в полуразрушенных домах, ругать или даже ненавидеть "материковую" Украину, но отказаться от украинских пенсий не могут, поскольку именно эти выплаты обеспечивают им выживание.

Предлагаемый законопроектом механизм вряд ли решит проблему. Можно прогнозировать разве что усиление незаконных действий по оформлению нужных документов, коррупционной составляющей. Похоже, чиновники в очередной раз пытаются загнать проблему вглубь, что, судя по опыту, у них получается не так плохо.