Как долго могут продолжаться пехотные штурмы в XXI столетии

Верю в то, что мы можем остановить наступление РФ на Донбассе.

Их оружие — пехотный штурм.

ПЕХОТНЫЙ ШТУРМ.

У РФ больше ничего не осталось сейчас в качестве козырей, кроме старого как мир пехотного штурма.

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Они неспособны на то, на что мы показали способность в Курской области — они не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну. У них нет преимущества, которое нам угрожало бы, в дронах. Из-за отсутствия преимущества в дронах и рэбах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБы, в общем, болезненная вещь, но не настолько болезненная для тех, кто знает как нужно.

Мы можем создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов. Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и в них не хватает людей. Их командиры говорят — дайте нам больше способных людей и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях.

Пехотный штурм. Это возможно в XXI веке? Как долго это возможно в нашем веке?

Пока есть пехотный штурм — есть наступление. Пока есть наступление — есть смысл войны. Пока есть война — есть смысл существования режима. Пока есть режим — есть смысл существования РФ.

Остановим российскую пехоту под Покровском — у них исчезнет смысл жизни. Затрещат те швы России, которые она раньше скрывала.

Да, у нас есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется. В РФ победа возможна только тогда, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них — это поражение.

И оно будет, должно быть.

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