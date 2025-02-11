Остановим российскую пехоту под Покровском – Россия посыпется
Верю в то, что мы можем остановить наступление РФ на Донбассе.
Их оружие — пехотный штурм.
ПЕХОТНЫЙ ШТУРМ.
У РФ больше ничего не осталось сейчас в качестве козырей, кроме старого как мир пехотного штурма.
Они неспособны на то, на что мы показали способность в Курской области — они не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну. У них нет преимущества, которое нам угрожало бы, в дронах. Из-за отсутствия преимущества в дронах и рэбах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБы, в общем, болезненная вещь, но не настолько болезненная для тех, кто знает как нужно.
Мы можем создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов. Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и в них не хватает людей. Их командиры говорят — дайте нам больше способных людей и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях.
Пехотный штурм. Это возможно в XXI веке? Как долго это возможно в нашем веке?
Пока есть пехотный штурм — есть наступление. Пока есть наступление — есть смысл войны. Пока есть война — есть смысл существования режима. Пока есть режим — есть смысл существования РФ.
Остановим российскую пехоту под Покровском — у них исчезнет смысл жизни. Затрещат те швы России, которые она раньше скрывала.
Да, у нас есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется. В РФ победа возможна только тогда, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них — это поражение.
И оно будет, должно быть.
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