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Осторожно, Путин: Беларусь накануне большого политического транзита

Осторожно, Путин: Беларусь накануне большого политического транзита

Юрист, директор Института национальной политики
07.08.2020, 19:02

Беларусь приближается к началу большого политического транзита. И есть большая вероятность окончательной утраты белорусской государственности

Республика Беларусь находится накануне большого политического транзита, который стартует 10 августа 2020 года, сразу же после так называемых выборов президента страны. Для того чтобы прийти к такому выводу, достаточно проанализировать последние события, факты и обстоятельства.

Каково целеполагание основных акторов?

Президента Беларуси Александра Лукашенко: в краткосрочной перспективе – "переизбрать" себя на грядущих выборах, в долгосрочной – до конца своих дней владеть и распоряжаться Республикой Беларусь, наслаждаться своей безразмерной властью, удерживать сложившийся статус-кво с США, Россией, Украиной, Европейским Союзом и гражданами страны. 21-й год, обещать России интегрироваться в Россию, но не переходить воображаемые им "красные линии".

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Подавляющего большинства граждан Беларуси: сменить президента на грядущих выборах.

Президента России Владимира Путина: окончательно решить белорусский вопрос до конца 2020 года, аннексировать и затем ликвидировать Беларусь как государство и субъект международного права.

США, Великобритании, Европейского Союза и Украины: хотят видеть Республику Беларусь цивилизованным демократическим развитым государством со стабильной политической и экономической системами. Независимость Беларуси от российского колониального влияния, является, в первую очередь, гарантом военной, политической и экономической безопасности стран ЕС и Украины.

США и Великобритания должны следовать гарантиям Будапештского меморандума в отношении Беларуси, после ее присоединения, и Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии США и Великобритании о территориальной целостности и невмешательстве во внутренние дела. Также США должны последовательно придерживаться так называемой "Доктрины Трумена" по борьбе с авторитарными и тоталитарными (коммунистическими) режимами.

Стоит отметить, что своей 21-летней игрой в "союзное государство", Лукашенко окончательно вышел из доверия Путина и его окружения.

Сильнейшее желание президента Беларуси цепляться за уходящую от него власть до своего самого последнего издыхания, является основной причиной появления в стране убийц ЧВК "Вагнера", вероятных кровавых событий после 9 августа и вероятного сценария оккупации Республики Беларусь путинскими войсками. Лукашенко сам создал для Путина такие условия, при которых, без физической ликвидации первого, невозможно поглощение Россией Беларуси.

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Путин спешит с реализацией своего плана по окончательному демонтажу Беларуси, а главным его препятствием сейчас является Лукашенко. По этой причине, в Кремле приняли решение направить накануне выборов президента в РБ представителей ЧВК "Вагнера".

Это структура, абсолютно аффилированная с путинской властью, находящаяся под контролем департамента контрразведывательных операций службы контрразведки ФСБ, управляемая как ФСБ, так и ГУ ГШ ВС России (орган военной разведки РФ). Структура состоит, в основном, из завербованных агентов-боевиков-наемников – путинских убийц и выполняет самые грязные функции российского государства, когда по различным причинам не могут действовать официальные сотрудники сил специальных операций: ФСБ и военной разведки РФ.

Это убийцы, "повязаны кровью и многочисленными особо тяжкими преступлениями" с российскими спецслужбами на Донбассе, в Сирии и в других странах, и поэтому считаются у российских спецслужб надежными агентами-боевиками исполнителями любых, самых грязных, жестоких и общественно-опасных преступлений.

В том числе по этим причинам в апреле-мае 2020 года отмечалась существенная активизация вербовочных мероприятий наемников с территории России через военкоматы, охранные структуры и так называемые "ветеранские организации" для совершения военных и иных преступлений за рубежом.

По всей вероятности, замысел Путина и его ОПГ состоял в проведении на территории Беларуси нечто среднего, между аналогом спецоперации "Байкал-79" по свержению лидера Афганистана Амина и замене его на Бабрак Кармаля, которая предшествовала началу участия советских войск в афганской войне 1979—1989 годов, и оккупацией Крыма.

Только в нынешней спецоперации, роль Бабрака отведена созвучному по названию Бабарыко.

Тактика Кремля

Расчет кремлевских тактиков основывается на том, что вся полнота власти в Беларуси принадлежит Лукашенко, и, в случае его устранения, власть окажется временно деморализованной ввиду потери центра управления. Это позволит Путину, под легендой "братской помощи" по стабилизации общественно-политической обстановки, ввести свои оккупационные войска на территорию Беларуси.

Затем, с помощью своей многочисленной агентуры в органах власти, осуществить демонтаж Республики Беларусь. Своим интеграционным заигрыванием с Россией Лукашенко, сам не желая того, допустил появление в высших эшелонах своей власти и спецслужбах многочисленных представителей враждебной российской агентуры, которые, в синергии с агентами-боевиками ЧВК "Вагнера", при ослаблении власти способны создать необходимые Путину основания для оккупации РБ.

Тот факт, что ЧВК "Вагнера" разоблачил белорусский КГБ и вовремя нейтрализовал ее преступную деятельность, не означает, что Путин не собирается отказываться от своих планов по дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси, свержению Лукашенко и взятия ситуации под свою оккупацию.

По этой причине Путин и его ОПГ решили максимально радикализировать, планируемые после 9 августа протесты, дестабилизировать общественно-политическую обстановку, устроить большую кровавую бойню, а затем немедленно приступить к военной оккупации Республики Беларусь.

Эти факторы открывают для Путина "окно возможностей" по реализации его преступных планов.

Столь беспрецедентно высокая общественная динамика в Республике Беларусь указывает на необратимость ее последствий и дает основания прийти к убедительным выводам о том, что эти "выборы" для действующего президента Беларуси, станут последними в его политической деятельности, и смена политического режима произойдет не в результате выборов.

В любом случае, Республика Беларусь приближается к началу большого политического транзита, в ходе которого существует большая вероятность окончательной утраты беларусской государственности.

Чтобы не утратить свою государственность, беларусским силовикам и обществу нужно быть готовыми в любой момент дать достойный отпор российским захватчикам и очистить органы власти от враждебной российской агентуры.

Но меньше шансов на окончательное поглощение Россией Беларусь будет в случае, если в самой России усилится протестная динамика, и при этом, протесты в Беларуси фактически синхронизируются с грядущими российскими протестами.

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