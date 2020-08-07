Осторожно, Путин: Беларусь накануне большого политического транзита

Республика Беларусь находится накануне большого политического транзита, который стартует 10 августа 2020 года, сразу же после так называемых выборов президента страны. Для того чтобы прийти к такому выводу, достаточно проанализировать последние события, факты и обстоятельства.

Каково целеполагание основных акторов?

Президента Беларуси Александра Лукашенко: в краткосрочной перспективе – "переизбрать" себя на грядущих выборах, в долгосрочной – до конца своих дней владеть и распоряжаться Республикой Беларусь, наслаждаться своей безразмерной властью, удерживать сложившийся статус-кво с США, Россией, Украиной, Европейским Союзом и гражданами страны. 21-й год, обещать России интегрироваться в Россию, но не переходить воображаемые им "красные линии".

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Подавляющего большинства граждан Беларуси: сменить президента на грядущих выборах.

Президента России Владимира Путина: окончательно решить белорусский вопрос до конца 2020 года, аннексировать и затем ликвидировать Беларусь как государство и субъект международного права.

США, Великобритании, Европейского Союза и Украины: хотят видеть Республику Беларусь цивилизованным демократическим развитым государством со стабильной политической и экономической системами. Независимость Беларуси от российского колониального влияния, является, в первую очередь, гарантом военной, политической и экономической безопасности стран ЕС и Украины.

США и Великобритания должны следовать гарантиям Будапештского меморандума в отношении Беларуси, после ее присоединения, и Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии США и Великобритании о территориальной целостности и невмешательстве во внутренние дела. Также США должны последовательно придерживаться так называемой "Доктрины Трумена" по борьбе с авторитарными и тоталитарными (коммунистическими) режимами.

Стоит отметить, что своей 21-летней игрой в "союзное государство", Лукашенко окончательно вышел из доверия Путина и его окружения.

Сильнейшее желание президента Беларуси цепляться за уходящую от него власть до своего самого последнего издыхания, является основной причиной появления в стране убийц ЧВК "Вагнера", вероятных кровавых событий после 9 августа и вероятного сценария оккупации Республики Беларусь путинскими войсками. Лукашенко сам создал для Путина такие условия, при которых, без физической ликвидации первого, невозможно поглощение Россией Беларуси.

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Путин спешит с реализацией своего плана по окончательному демонтажу Беларуси, а главным его препятствием сейчас является Лукашенко. По этой причине, в Кремле приняли решение направить накануне выборов президента в РБ представителей ЧВК "Вагнера".

Это структура, абсолютно аффилированная с путинской властью, находящаяся под контролем департамента контрразведывательных операций службы контрразведки ФСБ, управляемая как ФСБ, так и ГУ ГШ ВС России (орган военной разведки РФ). Структура состоит, в основном, из завербованных агентов-боевиков-наемников – путинских убийц и выполняет самые грязные функции российского государства, когда по различным причинам не могут действовать официальные сотрудники сил специальных операций: ФСБ и военной разведки РФ.

Это убийцы, "повязаны кровью и многочисленными особо тяжкими преступлениями" с российскими спецслужбами на Донбассе, в Сирии и в других странах, и поэтому считаются у российских спецслужб надежными агентами-боевиками исполнителями любых, самых грязных, жестоких и общественно-опасных преступлений.

В том числе по этим причинам в апреле-мае 2020 года отмечалась существенная активизация вербовочных мероприятий наемников с территории России через военкоматы, охранные структуры и так называемые "ветеранские организации" для совершения военных и иных преступлений за рубежом.

По всей вероятности, замысел Путина и его ОПГ состоял в проведении на территории Беларуси нечто среднего, между аналогом спецоперации "Байкал-79" по свержению лидера Афганистана Амина и замене его на Бабрак Кармаля, которая предшествовала началу участия советских войск в афганской войне 1979—1989 годов, и оккупацией Крыма.

Только в нынешней спецоперации, роль Бабрака отведена созвучному по названию Бабарыко.

Тактика Кремля

Расчет кремлевских тактиков основывается на том, что вся полнота власти в Беларуси принадлежит Лукашенко, и, в случае его устранения, власть окажется временно деморализованной ввиду потери центра управления. Это позволит Путину, под легендой "братской помощи" по стабилизации общественно-политической обстановки, ввести свои оккупационные войска на территорию Беларуси.

Затем, с помощью своей многочисленной агентуры в органах власти, осуществить демонтаж Республики Беларусь. Своим интеграционным заигрыванием с Россией Лукашенко, сам не желая того, допустил появление в высших эшелонах своей власти и спецслужбах многочисленных представителей враждебной российской агентуры, которые, в синергии с агентами-боевиками ЧВК "Вагнера", при ослаблении власти способны создать необходимые Путину основания для оккупации РБ.

Тот факт, что ЧВК "Вагнера" разоблачил белорусский КГБ и вовремя нейтрализовал ее преступную деятельность, не означает, что Путин не собирается отказываться от своих планов по дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси, свержению Лукашенко и взятия ситуации под свою оккупацию.

По этой причине Путин и его ОПГ решили максимально радикализировать, планируемые после 9 августа протесты, дестабилизировать общественно-политическую обстановку, устроить большую кровавую бойню, а затем немедленно приступить к военной оккупации Республики Беларусь.

Эти факторы открывают для Путина "окно возможностей" по реализации его преступных планов.

Столь беспрецедентно высокая общественная динамика в Республике Беларусь указывает на необратимость ее последствий и дает основания прийти к убедительным выводам о том, что эти "выборы" для действующего президента Беларуси, станут последними в его политической деятельности, и смена политического режима произойдет не в результате выборов.

В любом случае, Республика Беларусь приближается к началу большого политического транзита, в ходе которого существует большая вероятность окончательной утраты беларусской государственности.

Чтобы не утратить свою государственность, беларусским силовикам и обществу нужно быть готовыми в любой момент дать достойный отпор российским захватчикам и очистить органы власти от враждебной российской агентуры.

Но меньше шансов на окончательное поглощение Россией Беларусь будет в случае, если в самой России усилится протестная динамика, и при этом, протесты в Беларуси фактически синхронизируются с грядущими российскими протестами.

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