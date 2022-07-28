От "постановки ЗСУ" до "бьем, куда хотим". Как менялась риторика РФ по обстрелам Украины

Зверства россиян в Буче в Киевской области, уничтожение мариупольского роддома и драматического театра, убийство 52 украинцев на железнодорожной станции в Краматорске. На все эти преступления Россия отвечала "это постановка".

Сначала Россия отрицала свою причастность к военным преступлениям в Украине, а теперь ищет в каждом гражданском объекте "законную военную цель".

"Это все постановка", или Как все начиналось

В Буче Россия жестоко убила не менее 1137 человек. Впрочем, долгое время все рупоры Кремля в унисон повторяли: все зверства в городке возле Киева — дело рук украинских военных. И это несмотря на многочисленные фото-, видеодоказательства и свидетельства очевидцев, доказывающих вину россиян.

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В случае бомбардировки мариупольского роддома Россия уверяла: больницу взорвали изнутри "азовцы". Эту версию поддерживали как на официальном уровне, в том числе глава российского МИД Сергей Лавров, так и в наиболее маргинальных росСМИ и телеграм-каналах. Аргументами служило и то, что вроде бы на месте событий слишком быстро появились журналисты и военные.

Запомните этот прием – его Россия будет использовать и позже.

Аналогично в случае с драмтеатром в Мариуполе: российские власти уверяли, что не бомбили здание с огромной надписью "ДЕТИ" рядом. И вообще, по логике России, во всех бедах Мариуполя всегда были виноваты эфемерные "экстремисты" и/или бойцы полка "Азов".

8 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда РИА Новости опубликовали запланированную новость о взрыве до того, как он фактически произошел, а некоторые российские телеграм-каналы сразу выдвинули версию об ударе по скоплению ВСУ.

Как только стало очевидно, что удар был нанесен по гражданским, риторика России изменилась: по новой версии, Украина хотела "сорвать эвакуацию" (которую сама проводила) и "прикрыться мирными жителями".

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Отрицала Россия и применение ракеты "Точка У", хотя использование этих комплексов войсками РФ ранее уже подтверждали независимые расследователи.

Однако со временем России пришлось постепенно сменить тактику и начать признавать обстрелы. Хотя как признавать: теперь в каждом ударе по гражданской инфраструктуре РФ усматривает "законную военную цель".

"Законная военная цель", или Как Россия (не) оправдывается теперь

27 июня 2022-го Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В этом теракте русские пропагандисты начали с приема "Буча 2.0." и "Краматорск 2.0." (с намеком на постановку).

А теперь вспомните бомбардировку мариупольского роддома: Россия заявила, что журналисты и военные появились слишком быстро. Дело в том, что аналогичные заявления звучали и в случае с Амстором. Мол, если рядом были только военные, а гражданские вообще не видны на видео с места теракта, то ТЦ использовали как военную базу.

Напомню, через полтора дня после удара по Амстору президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором четко видно попадание ракеты в ТЦ (а не ангары рядом или нефтеперерабатывающий завод в 14 км от торгового центра, как уверяла РФ). Тогда пропагандистам пришлось признать, что подобные теракты — это "оказание перманентного давления на психику населения вражеского государства". И в конце концов, "мы будем бить туда, куда будем считать нужным", — подытожил враг.

9 июля 2022-го Россия наносит ракетный удар по жилому дому в Часовому Яру Донецкой области. В результате погибли 47 человек. В этот раз РФ вообще не отрицала свой теракт. Однако причины удара по жилому дому конечно же извратила. В частности, псведофактчекинговый телеграм-канал "Война с фейками" "опроверг фейк" о том, что удар нанесли по жилому дому и погибли его жители. Там якобы базировались ВСУ и иностранные наемники.

14 июля 2022-го Россия совершила теракт в центре Винницы. Минобороны РФ сначала устами пропагандистки Маргариты Симоньян, а затем и официально, озвучило следующие версии: будто бы в Доме офицеров был "временный пункт нациков" и "встреча командования Воздушных сил Украины". Как и в случае с Часовым Яром, Россия не скрывала удара по мирному городу, а сразу нашла "законную военную цель".

На следующий день, 15 июля 2022 года, Россия уничтожает ракетами два университета в Николаеве. Уже знакомые вам псведофактчекеры с канала "Война с фейками" сразу заявят: это не мирные объекты, а место размещения бойцов Нацгвардии Украины. Следовательно — очередная "законная военная цель".

Зачем РФ сменила риторику

Понаблюдайте за комментариями россиян в соцсетях под кадрами с мест терактов РФ, под постами о "КАЛИБРовках" (так российские телеграм-каналы называют запуски ракет по городам Украины) и сообщениями о пострадавших и погибших. Полное одобрение убийств украинцев, при чем безразлично — военных или детей.

Признание атак по гражданским объектам усиливает образ "сильного государства", "освободителя" и "старшего брата", который наводит порядки в Украине, "денацифицирует" и "демилитаризирует" Украину.

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Более того, сейчас Россия через признание атак по мирным объектам постепенно формирует и продвигает нарратив о том, что Украине, чтобы избежать еще больших жертв в этой войне, необходимо согласиться на мирные переговоры. То есть сдаться.

Поэтому, изменив риторику, Россия, очевидно, пытается достичь нескольких целей.

Во-первых, посеять панику среди украинцев, в том числе тех, кто остался на временно оккупированных территориях, вгоняя их в неверие и расшатывая доверие к ВСУ и украинской власти.

Во-вторых, закрепить у россиян образ "непобедимого государства-освободителя", уничтожающего только военные цели.

И, в-третьих, убедить западную аудиторию, что с терроризмом РФ невозможно ничего сделать, поэтому к миру нужно принуждать Украину, причем любой ценой (например, ценой территорий).

Практический вывод для украинцев: не игнорировать сигналы воздушных тревог и помнить, что для врага нет разницы, куда бить. Любой жилой дом в глазах россиян превращается в "законную военную цель".

А для власти и гражданского общества продвигать среди международного сообщества и правительств других стран, что Россия — государство-террорист, которое даже само признает это в своих публичных заявлениях.

Однако с терроризмом России нужно не мириться, а бороться экономическими, дипломатическими и, наконец, военными рычагами.

Колонка предоставлена Вокс Украина

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