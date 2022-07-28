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От "постановки ЗСУ" до "бьем, куда хотим". Как менялась риторика РФ по обстрелам Украины

Цей матеріал також доступний українською
От "постановки ЗСУ" до "бьем, куда хотим". Как менялась риторика РФ по обстрелам Украины

руководитель VoxCheck
28.07.2022, 15:05

Россия обстреливает Украину. Если сначала режим Путина отрицал причастность к военным преступлениям, сейчас гордо заявляет о поражении военных целей

Зверства россиян в Буче в Киевской области, уничтожение мариупольского роддома и драматического театра, убийство 52 украинцев на железнодорожной станции в Краматорске. На все эти преступления Россия отвечала "это постановка".

Сначала Россия отрицала свою причастность к военным преступлениям в Украине, а теперь ищет в каждом гражданском объекте "законную военную цель".

"Это все постановка", или Как все начиналось

В Буче Россия жестоко убила не менее 1137 человек. Впрочем, долгое время все рупоры Кремля в унисон повторяли: все зверства в городке возле Киева — дело рук украинских военных. И это несмотря на многочисленные фото-, видеодоказательства и свидетельства очевидцев, доказывающих вину россиян.

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В случае бомбардировки мариупольского роддома Россия уверяла: больницу взорвали изнутри "азовцы". Эту версию поддерживали как на официальном уровне, в том числе глава российского МИД Сергей Лавров, так и в наиболее маргинальных росСМИ и телеграм-каналах. Аргументами служило и то, что вроде бы на месте событий слишком быстро появились журналисты и военные.

Запомните этот прием – его Россия будет использовать и позже.

Аналогично в случае с драмтеатром в Мариуполе: российские власти уверяли, что не бомбили здание с огромной надписью "ДЕТИ" рядом. И вообще, по логике России, во всех бедах Мариуполя всегда были виноваты эфемерные "экстремисты" и/или бойцы полка "Азов".

8 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда РИА Новости опубликовали запланированную новость о взрыве до того, как он фактически произошел, а некоторые российские телеграм-каналы сразу выдвинули версию об ударе по скоплению ВСУ.

Как только стало очевидно, что удар был нанесен по гражданским, риторика России изменилась: по новой версии, Украина хотела "сорвать эвакуацию" (которую сама проводила) и "прикрыться мирными жителями".

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Отрицала Россия и применение ракеты "Точка У", хотя использование этих комплексов войсками РФ ранее уже подтверждали независимые расследователи.

Однако со временем России пришлось постепенно сменить тактику и начать признавать обстрелы. Хотя как признавать: теперь в каждом ударе по гражданской инфраструктуре РФ усматривает "законную военную цель".

"Законная военная цель", или Как Россия (не) оправдывается теперь

27 июня 2022-го Россия нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В этом теракте русские пропагандисты начали с приема "Буча 2.0." и "Краматорск 2.0." (с намеком на постановку).

А теперь вспомните бомбардировку мариупольского роддома: Россия заявила, что журналисты и военные появились слишком быстро. Дело в том, что аналогичные заявления звучали и в случае с Амстором. Мол, если рядом были только военные, а гражданские вообще не видны на видео с места теракта, то ТЦ использовали как военную базу. 

Напомню, через полтора дня после удара по Амстору президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором четко видно попадание ракеты в ТЦ (а не ангары рядом или нефтеперерабатывающий завод в 14 км от торгового центра, как уверяла РФ). Тогда пропагандистам пришлось признать, что подобные теракты — это "оказание перманентного давления на психику населения вражеского государства". И в конце концов, "мы будем бить туда, куда будем считать нужным", — подытожил враг.

9 июля 2022-го Россия наносит ракетный удар по жилому дому в Часовому Яру Донецкой области. В результате погибли 47 человек. В этот раз РФ вообще не отрицала свой теракт. Однако причины удара по жилому дому конечно же извратила. В частности, псведофактчекинговый телеграм-канал "Война с фейками" "опроверг фейк" о том, что удар нанесли по жилому дому и погибли его жители. Там якобы базировались ВСУ и иностранные наемники.

14 июля 2022-го Россия совершила теракт в центре Винницы. Минобороны РФ сначала устами пропагандистки Маргариты Симоньян, а затем и официально, озвучило следующие версии: будто бы в Доме офицеров был "временный пункт нациков" и "встреча командования Воздушных сил Украины". Как и в случае с Часовым Яром, Россия не скрывала удара по мирному городу, а сразу нашла "законную военную цель".

На следующий день, 15 июля 2022 года, Россия уничтожает ракетами два университета в Николаеве. Уже знакомые вам псведофактчекеры с канала "Война с фейками" сразу заявят: это не мирные объекты, а место размещения бойцов Нацгвардии Украины. Следовательно — очередная "законная военная цель".

Зачем РФ сменила риторику

Понаблюдайте за комментариями россиян в соцсетях под кадрами с мест терактов РФ, под постами о "КАЛИБРовках" (так российские телеграм-каналы называют запуски ракет по городам Украины) и сообщениями о пострадавших и погибших. Полное одобрение убийств украинцев, при чем безразлично — военных или детей.

Признание атак по гражданским объектам усиливает образ "сильного государства", "освободителя" и "старшего брата", который наводит порядки в Украине, "денацифицирует" и "демилитаризирует" Украину.

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Более того, сейчас Россия через признание атак по мирным объектам постепенно формирует и продвигает нарратив о том, что Украине, чтобы избежать еще больших жертв в этой войне, необходимо согласиться на мирные переговоры. То есть сдаться.

Поэтому, изменив риторику, Россия, очевидно, пытается достичь нескольких целей.

Во-первых, посеять панику среди украинцев, в том числе тех, кто остался на временно оккупированных территориях, вгоняя их в неверие и расшатывая доверие к ВСУ и украинской власти.

Во-вторых, закрепить у россиян образ "непобедимого государства-освободителя", уничтожающего только военные цели.

И, в-третьих, убедить западную аудиторию, что с терроризмом РФ невозможно ничего сделать, поэтому к миру нужно принуждать Украину, причем любой ценой (например, ценой территорий).

Практический вывод для украинцев: не игнорировать сигналы воздушных тревог и помнить, что для врага нет разницы, куда бить. Любой жилой дом в глазах россиян превращается в "законную военную цель".

А для власти и гражданского общества продвигать среди международного сообщества и правительств других стран, что Россия — государство-террорист, которое даже само признает это в своих публичных заявлениях.

Однако с терроризмом России нужно не мириться, а бороться экономическими, дипломатическими и, наконец, военными рычагами.

Колонка предоставлена Вокс Украина

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