Удивительно, как происходит материализация идеи…

От первых осторожных намеков и прогнозов, от публичных упоминаний особенно отважных либералов о том, что "большую часть России населяют нерусские народы, которые имеют право на самоопределение", – через колоссальный символический перелом (мы его должным образом еще не оценили!) – вступление украинских войск на землю Курской области – до точно сформулированного лозунга: make russia small again.

На футболке сначала украинского президента, затем литовской спортсменки, и вот уже, буквально на следующий день после скандала в Будапеште, начинает кружить в сети конкретная карта (Московии) конкретного года (1462), следующий шаг – обрастание идеи "мясом"! Now it sounds like a plan.

А теперь садитесь в кружок, и я расскажу вам байку, которую мне рассказывали из первых уст когда-то во Львове.

Итак, в темные и грустные щербицко-брежневские времена был там славный на весь город и окрестности знахарь-экстрасенс по имени Гаврило, которого боялись и менты, и КГБ, потому что он, пока его вели в камеру, успевал рассказать конвоирам все о их прошлом, настоящем и будущем, а мистический страх для совка-атеиста – это такая вещь, от которой не защитит ни Брежнев, ни Андропов…

Так вот, Гаврилу заперли подальше от беды, чтобы не мешал начальству, охранником куда-то на завод, и он продолжал жить, как хотел – проводил прием больных и страдающих, которые плыли к нему потоком, и говорил, что и кому считал нужным.

Человек, который мне рассказывал эту историю, был тогда студентом и проходил практику на том заводе весной 1983 года – когда Генсеком уже стал Андропов, начались милицейские облавы на людей в магазинах и кинотеатрах (почему не на работе?), стало ясно, что готовится какая-то ужасная гебешная диктатура.

И перепуганные студенты, выбежав из цеха на перекур, горячо обсуждали – что же это теперь будет, и как с этим жить, и как спасаться от такой власти?.. И тут рядом с ними остановился дед-сторож (они не знали, кто это) и сказал (цитирую дословно, как мне передали):

– Ребята, вы не переживайте: эта власть скоро так исчезнет, что и не заметите. Будет Украина, а Россия отдельно, они еще будут тянуть нас в Союз, будет большая война, но недолгая, – а в конце от всей этой России останется столько, что будет видно в Москве с балкона. Я до этого уже не доживу, а вы еще увидите. (с)

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Это было, повторяю, в 1983 году: первое, известное мне, публичное озвучивание идеи. Ребята запомнили.

А теперь – остается только наблюдать, как она будет воплощаться: процесс такой же захватывающий, как движение от первого замысла в голове творца (здесь было бы правильно с большой – Творца) – до готового произведения.

В добрый час!

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