Удивительно, как происходит материализация идеи…

От первых осторожных намеков и прогнозов, от публичных упоминаний особенно отважных либералов о том, что "большую часть России населяют нерусские народы, которые имеют право на самоопределение", – через колоссальный символический перелом (мы его должным образом еще не оценили!) – вступление украинских войск на землю Курской области – до точно сформулированного лозунга: make russia small again.

На футболке сначала украинского президента, затем литовской спортсменки, и вот уже, буквально на следующий день после скандала в Будапеште, начинает кружить в сети конкретная карта (Московии) конкретного года (1462), следующий шаг – обрастание идеи "мясом"! Now it sounds like a plan.