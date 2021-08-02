Отбор на руководителя САП остановлен. Офис президента надеется протащить своего человека

Банковую не устраивает лидер конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отбор остановлено.

От завершения этапа проверки на добропорядочность прошла целая неделя, а конкурсная комиссия так и не собралась чтобы определить даты и детали следующих этапов.

Ключевая причина паузы – Офис президента явно не устраивает лидер рейтинга – детектив НАБУ Александр Клименко, руководил следствием в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Ведь к следующим этапам прошли всего два кандидата: Клименко и прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк.

Сам процесс уже во многом дискредитирован. Парламентская квота комиссии выбрасывала из конкурса достойных независимых кандидатов и нагло пыталась протягивать провластных (например, Слугу народа Андрея Костина, который явно не соответствует принципу политической нейтральности).

Вся соль в том, что согласно утвержденному порядку, в дальнейшем побеждает тот кандидат, который наберет наибольшее количество баллов в общем рейтинге, другой же станет его заместителем.

У Клименко сейчас 212 баллов и он лидирует со значительным отрывом, у Синюка – 195. На следующих этапах комиссия уже не будет голосовать за кандидатов, но будет выставлять баллы за письменное задание и по результатам собеседования.

Максимальное количество баллов, которое может набрать каждый кандидат на этих этапах, – 55.

Выход из этой ситуации для Офиса президента кроется в нескольких сценариях:

1. Договориться с Синюком, получить от него гарантии лояльности и протягивать его на руководящую должность с помощью манипуляций с баллами (сознательное завышение одному и занижение другому кандидату), а Клименко, стиснув зубы, допустить на должность заместителя (у которого нет реальных полномочий).

2. Сорвать процесс с помощью скандального ОАСК.

Руководство и ряд судей "волчьего" ОАСК сейчас находятся под следствием НАБУ и САП за захват власти. Поэтому они будут только рады услужить власти.

Ценой такой услуги станет затягивание ликвидации суда. Соответствующий иск от одного из кандидатов на руководителя САП в ОАСК уже есть.

На прошлой неделе ОАСК отказал в рассмотрении дела в общем производстве. Это означает, что публичных заседаний по делу не будет, поэтому близкий к главе суда – Павлу Вовку – судья Алексей Огурцов без открытого рассмотрения в собственном кабинете будет решать судьбу конкурса.

Что может сделать ОАСК по заказу Офиса президента:

1. Отменить порядок проведения конкурса, а главное – утвержденный комиссией принцип голосований, при котором решения принимаются при обязательной их поддержке пятью членами комиссии от парламента и двумя – от Совета прокуроров (то есть международными экспертами).

Этот вариант фактически отменит текущий процесс и перезапустит конкурс уже без учета позиции международников.

2. Вернуть на последний этап конкурса провластных кандидатов, которые не прошли этап добродетели, например человека председателя ОП Андрея Ермака – председателя комитета Совета Андрея Костина – или главу прокуратуры Львовской области Антона Войтенко.

В этом и причина задержки конкурса сейчас. В случае неуверенности в лояльности Синюка Офис руками парламентской квоты будет тянуть время до получения решения ОАСК.

При этом неизвестно, на что рассчитывает президент Владимир Зеленский во время поездки в США. Ведь конкурс на главу САП – это то, о чем международные партнеры следят в первую очередь. Это индикатор и тест власти на желание строить независимые институты.

Манипуляции с баллами на конкурсе, так же как и решение до сих пор не ликвидированного ОАСК, только ослабят переговорные позиции президента.

Потому что такие очевидные проблемы с конкурсом – очередное подтверждение неспособности действующей власти к прозрачным и решительным шагам в борьбе с коррупцией.

Понимая последствия манипуляций для исторической поездки Зеленского в Вашингтон, в Офисе президента могут захотеть подвинуть фальсификации на осень – чтобы не обострять ситуацию.

Но и это на самом деле также будет очень четким сигналом того, что в Офисе, вопреки всему, выбрали сценарий протягивания ручного руководителя.

Для страны это будет означать еще пять лет очередного "Холодницкого" и сливание дел топ коррупции.

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