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Отбор на руководителя САП остановлен. Офис президента надеется протащить своего человека

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Отбор на руководителя САП остановлен. Офис президента надеется протащить своего человека

глава правления Центра противодействия коррупции
02.08.2021, 19:35

Проблемы с конкурсом на главу САП – очередное подтверждение неспособности действующей власти к прозрачным и решительным шагам в борьбе с коррупцией

Банковую не устраивает лидер конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отбор остановлено.

От завершения этапа проверки на добропорядочность прошла целая неделя, а конкурсная комиссия так и не собралась чтобы определить даты и детали следующих этапов.

Ключевая причина паузы – Офис президента явно не устраивает лидер рейтинга – детектив НАБУ Александр Клименко, руководил следствием в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Ведь к следующим этапам прошли всего два кандидата: Клименко и прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк.

Сам процесс уже во многом дискредитирован. Парламентская квота комиссии выбрасывала из конкурса достойных независимых кандидатов и нагло пыталась протягивать провластных (например, Слугу народа Андрея Костина, который явно не соответствует принципу политической нейтральности).

Вся соль в том, что согласно утвержденному порядку, в дальнейшем побеждает тот кандидат, который наберет наибольшее количество баллов в общем рейтинге, другой же станет его заместителем.

У Клименко сейчас 212 баллов и он лидирует со значительным отрывом, у Синюка – 195. На следующих этапах комиссия уже не будет голосовать за кандидатов, но будет выставлять баллы за письменное задание и по результатам собеседования.

Максимальное количество баллов, которое может набрать каждый кандидат на этих этапах, – 55.

Выход из этой ситуации для Офиса президента кроется в нескольких сценариях:

1. Договориться с Синюком, получить от него гарантии лояльности и протягивать его на руководящую должность с помощью манипуляций с баллами (сознательное завышение одному и занижение другому кандидату), а Клименко, стиснув зубы, допустить на должность заместителя (у которого нет реальных полномочий).

2. Сорвать процесс с помощью скандального ОАСК.

Руководство и ряд судей "волчьего" ОАСК сейчас находятся под следствием НАБУ и САП за захват власти. Поэтому они будут только рады услужить власти.

Ценой такой услуги станет затягивание ликвидации суда. Соответствующий иск от одного из кандидатов на руководителя САП в ОАСК уже есть.

На прошлой неделе ОАСК отказал в рассмотрении дела в общем производстве. Это означает, что публичных заседаний по делу не будет, поэтому близкий к главе суда – Павлу Вовку – судья Алексей Огурцов без открытого рассмотрения в собственном кабинете будет решать судьбу конкурса.

Что может сделать ОАСК по заказу Офиса президента:

1. Отменить порядок проведения конкурса, а главное – утвержденный комиссией принцип голосований, при котором решения принимаются при обязательной их поддержке пятью членами комиссии от парламента и двумя – от Совета прокуроров (то есть международными экспертами).

Этот вариант фактически отменит текущий процесс и перезапустит конкурс уже без учета позиции международников.

2. Вернуть на последний этап конкурса провластных кандидатов, которые не прошли этап добродетели, например человека председателя ОП Андрея Ермака – председателя комитета Совета Андрея Костина – или главу прокуратуры Львовской области Антона Войтенко.

В этом и причина задержки конкурса сейчас. В случае неуверенности в лояльности Синюка Офис руками парламентской квоты будет тянуть время до получения решения ОАСК.

При этом неизвестно, на что рассчитывает президент Владимир Зеленский во время поездки в США. Ведь конкурс на главу САП – это то, о чем международные партнеры следят в первую очередь. Это индикатор и тест власти на желание строить независимые институты.

Манипуляции с баллами на конкурсе, так же как и решение до сих пор не ликвидированного ОАСК, только ослабят переговорные позиции президента.

Потому что такие очевидные проблемы с конкурсом – очередное подтверждение неспособности действующей власти к прозрачным и решительным шагам в борьбе с коррупцией.

Понимая последствия манипуляций для исторической поездки Зеленского в Вашингтон, в Офисе президента могут захотеть подвинуть фальсификации на осень – чтобы не обострять ситуацию.

Но и это на самом деле также будет очень четким сигналом того, что в Офисе, вопреки всему, выбрали сценарий протягивания ручного руководителя.

Для страны это будет означать еще пять лет очередного "Холодницкого" и сливание дел топ коррупции.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
коррупция Владимир Зеленский сап офис президента глава САП конкурс на главу САП
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