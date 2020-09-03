Отказаться от агрессии и оккупации, Россию может заставить только Украина

1 сентября 2020 года, под Верховной Радой прошел митинг жертв российской агрессии и оккупации, спасшихся бегством от российских захватчиков с временно оккупированных Россией территорий Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Я принял участие в данном мероприятии и, помимо прочих важных требований, предложил потребовать от депутатов принять, как минимум, три стратегически важных закона:

1. О ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

2. О военных преступлениях.

3. О противодействии российской агрессии.

Переселенцы от иностранной инвазии всегда являются субъектами международной политики.

Непринятие Римского статута лишает Украину существенного влияния не только на расследование преступлений российской агрессии и международное уголовное правосудие, но и в целом на международную уголовно-правовую политику.

Это вообще очень позорное и постыдное явление, когда еще в 2015 году, депутаты Верховной Рады обратились в международный уголовный суд для расследования преступлений российской агрессии, но полноценно в этой деятельности Украина не участвует.

Сейчас идет работа над концепцией переходного правосудия.

Так о каком переходном правосудии может идти речь, если в национальное законодательство, в основном рассчитанное на существование страны в условиях мирного времени, не имплементированы в полном объеме общепризнанные принципы и нормы международного уголовного и гуманитарного права?

Украина находится в состоянии вынужденной обороны от российской агрессии и ползучей оккупации в форме 4-й мировой гибридной войны, квалифицируемой, в том числе, как международный вооруженный конфликт.

В гибридной войне особо важное ключевое значение имеет правовое противоборство. Потенциальному противнику необходимо создать такие правовые условия, при которых будут усилены действующие и установлены новые санкции, создастся эффективное законодательное противодействие его широкомасштабной агентурно-подрывной деятельности. В результате этого, противник, рано или поздно, будет вынужден отказаться от агрессии и оккупации, а главное – понести заслуженное наказание за свои тягчайшие преступления.

В сложившейся международной обстановке, такие условия России может создать лишь Украина, как страна-жертва российской агрессии и оккупации.

Применительно к Украине, 4-я мировая гибридная война президента РФ Владимира Путина представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер, направленных на уничтожение Украины как государства и геополитической реальности.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права», так называемый «Закон о военных преступлениях», был принят Верховной Радой в первом чтении 6 июня 2019 года, а потом преступно и позорно предан забвению.

Отсутствие в уголовном законодательстве Украины законоположений, взятых из общепризнанных принципов и норм международного уголовного права, часто не позволяет следствию приступать к расследованию, а судьям к отправлению правосудия по особо тяжким военным и приравненным к ним по тяжести преступлениям против человечности.

Это, кстати, одни из причин возникновения таких негативных факторов, как высокий уровень безнаказанности среди лиц, воевавших и совершавших преступления против Украины, и развал общенационально значимых уголовных дел, начиная с дела по расстрелу Небесной Сотни на Евромайдане в Киеве.

Если в Украине, вместо дел по военным преступлениям, открываются дела об участии в незаконных вооруженных формированиях, либо в террористических организациях, то это, в первую очередь, отдаляет нас и нашу страну от возможности гарантированно донести до будущих поколений ту историческую правду, которая происходила.

Это отдаляет нас от возможности восстановить справедливость для миллионов людей, которые пострадали. Да хотя бы потому, что международные и военные преступления не имеют сроков давности и должны преследоваться всем мировым сообществом.

За военные и международные преступления не может быть амнистии. А за участие незаконных вооруженных формированиях, либо в террористических организациях, амнистия предусмотрена. Именно по этой причине, опираясь на примечание к пункту 11 так называемых вторых минских соглашений, пользуясь отсутствием надлежащего законодательства, в Кремле требуют от Украины «освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», дабы затем их вновь использовать против Украины.

Закон «О противодействии российской агрессии», необходим для нейтрализации агентурно-подрывной деятельности врага на территории Украины.

Этот закон необходим для создания надлежащих правовых запретов в Украине всех антиукраинских, пророссийских структур: политических партий, общественных и религиозных объединений, информационно-диверсионных СМИ, уничтожения вражеских резидентур, и, в конечном итоге, направлен на нейтрализацию общей агентурно-подрывной деятельности врага.

Этот закон необходим для того, чтобы вместо отдельных активистов, пресекающих антигосударственную деятельность, их работу выполняло государство.

В настоящее время, о необходимости принятия данных законов в Верховной Раде не идет речь даже на уровне кулуарных обсуждений.

Отсутствие стратегии и надлежащего законодательного обеспечения порождает такое негативное явление, как политическое просадонничество, которое десятилетиями происходит в Украине.

Это такое явление, при котором становится бесполезно менять на выборах одних депутатов-президентов на других, если эти субъекты политического процесса не принимают необходимые и «качественные» законы для страны.

Именно просадонничество является причиной основных внутри и внешнеполитических инсинуаций, развалов политических партий, блоков, коалиций, длящихся нарушений прав граждан, безнаказанность.

Просадонничество, это губительное, позорное, постыдное и унизительное явление, оно раз и навсегда должно уйти из украинской политики.

А для защиты жертв российской агрессии, пресечения этого негативного явления и наказания военных преступников, необходимы всего лишь два фактора: качественные законы и их надлежащее исполнение чиновниками.

Наши просадонычи все равно не будут принимать эти стратегически важнейшие для Украины законы. Они вообще не собираются надлежащим образом исполнять свои конституционные обязанности по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Поэтому, в сложившейся ситуации, нужны решительные действия со стороны общества. Необходимо приступить к бессрочной акции протеста и не уходить от Верховной Рады до тех пор, пока все эти законы не будут приняты. Ради национальной безопасности страны. Ради физического выживания вынужденных переселенцев.

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