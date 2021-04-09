Представим, что в Украине отменят институт президентства. Это нам чем-то поможет?

Останнім часом поширилися заклики щодо скасування інституту президента. Мовляв, він не так працює.

Якщо інституція не так працює, треба її лагодити, а не скасовувати.

1. Всі вади та ризики політичної системи залишаються і при парламентській республіці.

І при парламентській республіці до влади можуть (і будуть) прориватися корупціонери, невігласи, ворожі агенти, посіпаки олігархів тощо.

При парламентській республіці навіть менше ймовірність, що будуть зроблені якісь реформи, що не подобаються населенню (а населенню не подобаються всі реформи).

2. Багато років говорили, що в Україні конституційно закладено конфлікт гілок влади, тому все працює неефективно.

Нині президент має однопартійну більшість в парламенті та однопартійний (не коаліційний) уряд. І що, все стало ефективно працювати?

3. Якщо скасовувати інституції, які працюють неефективно, тоді треба не лише президента скасувати, а й парламент, уряд, суди, прокуратуру, поліцію і далі за списком.

Не скасовувати треба, а розбудовувати.

Вважаю інституційну кризу найбільш масштабною за всі часи незалежності, а завдання розбудови державних інституцій – найголовнішим на нинішньому етапі.

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