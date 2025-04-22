Отношение администрации Трампа к Украине станет уроком для мира. Вот почему
Евгений Магда
политолог и преподаватель, директор "Института мировой политики"
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