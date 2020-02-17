Отношения с РФ: мир любой ценой - катастрофа для Украины

2 февраля 2020 года, во время выступления по случаю столетия Тартуского мирного договора, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в очередной раз заявила, что ее страна сохраняет претензии к России на возвращение той части эстонской территории, которая была присоединена к РФ в результате оккупации в 1940 году. Сейчас эта территория называется Печорский район Псковской области России. Руководство Эстонии принципиально отказывается от подписания договора о демаркации границ с РФ, разработанного еще в 2005-м.

"Тартуский мирный договор был, есть и продолжает действовать. Он является свидетельством о рождении эстонского государства!", - подчеркнула Кальюлайд. Согласно документу, территория Печорского района - это часть Эстонии. Такие ее действия - последовательная позиция, которую определяют государственные и национальные интересы, а также - державническая политика руководства Эстонии.

Стратегия Украины

5 декабря 2019 год, в Лондоне, тогда еще помощник президента Украины Андрей Ермак, заявил: "Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше". Про Крым он не вспомнил совсем.

Теперь этот человек - глава Офиса президента Украины. Его позиция понятна. И она абсолютно не такая, как у Кальюлайд. Он не державник. Временщик. Он будет озвучивать то, что интересно ему и Кремлю для удовлетворения личных интересов.

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Ермак публично показывает, что готов отказаться от украинских территорий. И именно он сейчас определять вектор президента Украины Владимира Зеленского. Понятно, что этот вектор - мир любой ценой. Но эта, подходящая цена для Банковой, может стать катастрофической для Украины. Особенно, если эту цену назовут в Кремле.

В России есть свой ЦПК. Это "Центр политической конъюнктуры". И они дали свое видение будущего "Минских соглашений", которые были подписаны пять лет назад. В этом видении они озвучили не только позиции сторон, но и риски, в случае реализации того или иного сценария. Почитайте. Точку зрения врага знать полезно и интересно. Но интересно то, что мира они не видят и не прогнозируют. А их точка зрения практически всегда - это позиция Кремля.

Что прогнозируют в РФ

Цитирую прогноз от россиян с сохранением авторского стиля:

"Самые вероятные сценарии на ближайшие четыре года — сохранение статус-кво или неустойчивая, медленная и точечная нормализация. Предпосылки для урегулирования конфликта по-прежнему отсутствуют. Цена компромисса остается слишком высокой как для России, так и для Украины, а гарантии остаются либо непрочными, либо иллюзорными.

В ближайшие месяцы на всех участников мирного процесса будет давить фактор согласованной встречи в Нормандском формате, которая должна состояться в апреле в Берлине.

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Но настойчивые попытки Киева запустить процесс возвращения Донбасса с помощью переписывания Минских соглашений и промедление с выполнением взятых в Париже в декабре прошлого года обязательств, будут вызывать очевидное раздражение российской стороны и обвинения в том, что команда Зеленского работает по методичке пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь, это может привести к переносам сроков саммита либо, в конце концов, закончится «пустым саммитом» без реальных результатов для урегулирования конфликта. В последнем случае, субстантивные переговоры по мирному урегулированию могут быть поставлены на паузу до смены власти на Украине и решения вопроса о специфике переходного периода в Москве, то есть - до 2024 года включительно."

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Вместо вывода

Эстония и Украина - две страны, вырвавшиеся из СССР. Но политики одной оберегают ее интересы, дорожат каждой пядью территории и влили ее в Европейский Союз. А политики второй не имеют стратегии, жертвуют государственными интересами во имя личных амбиций, как бараны, идут на поводу кураторов Кремля и тащат Украину на сближение с РФ.

Два абсолютно противоположных вектора. И каждый народ сделал этот выбор сам.