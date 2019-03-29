Палата общин №6: парламент Британии и взбесившийся Brexit

Среда 27 марта был днеми интересным и, в некотором смысле, переломным для Великобритании. Палата общин на один день взяла на себя функцию руководства выходом страны из Евросоюза. Депутат Оливер Летвин продвинул свою поправку, благодаря которой парламент взял под контроль Brexit, а сам парламентарий на целый день стал фактически премьер-министром, определяя, что же делать стране дальше.

Это, несомненно, была довольно любопытная, немного волнующая и весьма впечатляющая попытка парламента переломить ситуацию в свою пользу, отобрав инициативу у надоевшего всем правительства Терезы Мэй, и выработав единую позицию относительно Brexit. Депутаты получили шанс доказать, что они могут сформировать чёткую позицию по Brexit и в состоянии задавать тон процессу не хуже, чем это делает заносчивая и самоуверенная премьер-министр.

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Что ж, попытка была хороша, но она с треском провалилась.

Целых восемь альтернативных вариантов Brexit парламент сумел вывести на так называемое «рейтинговое голосование» (indicative votes). Восемь разных сценариев, отличных от того, что месяцами напролёт предлагало правительство. Депутаты должны были голосовать поочередно за каждый из вариантов, а затем выбрать те, которые были утверждены большинством, и рассматривать их один за другим, в зависимости от количества поданных за них голосов. Накануне заседания парламента депутаты определенно выглядели бодро и решительно, чувствовалось боевое настроение. Многие не скрывали злорадного ликования по поводу того, что им удалось перехватить у правительства штурвал и вывести Brexit на новый курс.

К сожалению, произошло нечто невероятное. Во время голосования ни один из восьми вариантов не набрал большинства голосов. Все они провалились один за другим. Это стало настоящей катастрофой, засвидетельствовавшей, насколько расколотым остается парламент. Тереза Мэй довольно улыбалась, депутаты кричали на спикера парламента, требуя переголосовать, а когда он закрыл сессию, призывали его заместителя продолжить заседание. Вот эти восемь вариантов и результаты голосования за них:

Выход Британии из ЕС без договора (No-Deal Brexit) За: 160

Против: 400 Оставить Британию в Едином рынке ЕС (Common Market 2.0) За: 188

Против: 283 Вернуть Британию в состав Европейской ассоциации свободной торговли и оставить её в Едином рынке ЕС (EEA + EFTA) За: 65

Против: 377 Оставить Британию в Таможенном союзе ЕС (Customs Union) За: 264

Против: 272 Оставить Британию в Таможенном союзе ЕС и усилить связи с Единым рынком (Customs Union + Common Market) За: 237

Против: 307 Отменить Brexit (Article 50 Revocation) За: 184

Против: 293 Спросить народ через референдум, чтобы закрепить окончательное решение (Confirmatory Public Vote) За: 268

Против: 295 Выбить торговые преференции от ЕС (Contingent Preferential Arrangements) За: 139

Против: 422

Почему же депутаты не сумели выработать единой позиции и проголосовать хотя бы за один вариант?

Очевидно, что за последние 2,5 года политический истеблишмент Британии настолько глубоко погряз в системном партийном кризисе, что раскололся на множество мелких групп, имеющих собственные мнения по поводу Brexit. Постоянные споры об этом, внутренняя борьба за власть, конфликты, отставки, протесты на улицах и переговоры с ЕС – всё это скорее поляризовало позиции политических сил, нежели сблизило их по каким-то аспектам. Каждый политик остался при своём мнении, и даже укрепился в нём перед лицом опасности расстаться с должностью или вообще вылететь из политики. Поэтому справедливо будет предположить, что одной из причин провала голосований в среду стала хроническая системная болезнь, поразившая мейнстримные партии и сделавшие их взгляды ещё более полярными, чем они были изначально.

Вторым фактором, ускорившим провал, стал упадок британского парламентаризма как такого. Имеется в виду ослабление морально-нравственных и ценностно-политических аспектов британской политики той эпохи, когда депутаты думали не только о собственных выгодах, кошельках, карьерах и должностях, а о национальных интересах всего государства, тех самых незыблемых, принципиальных вопросах, касающихся всей страны и её стабильности. За 2 года пристального наблюдения за Brexit я составил впечатление, что многие британские политики как будто не понимают, о чём вообще идёт речь и что стоит на кону, продолжают мыслить категориями сиюминутной выгоды, сохранения своих портфелей и рейтингов, невзирая на то, что решают вопрос, который, ни много ни мало, повлияет на целые поколения британцев в последующие десятилетия. «Тёплая ванна», в которой существовала британская политика последних 30 лет в составе ЕС, видимо, совсем притупила их чувства и заставила забыть о том, что существуют определённые моменты в истории, когда необходимо сплотиться и вместе идти к одной цели, чтобы обеспечить стране лучшее будущее. И теперь, когда такой момент настал, осознания его важности просто нет.

Наконец, не последнюю роль в провальном голосовании сыграло не слишком эффективное партийное руководство, благодаря которому основные политические силы в парламенте оказались так раздроблены, что полностью размыли позицию партии, и теперь, говоря о мнении той или иной партии, что-либо утверждать можно лишь условно.

Например, Консервативная партия под руководством Терезы Мэй из-за вечных внутрипартийных склок разбилась вдребезги на несколько враждующих «племён»: сторонники «мягкого Brexit», сторонники «жёсткого Brexit», адепты повторного референдума, секта за отмену Brexit, лоялисты Терезы Мэй, колеблющиеся сторонники Brexit. При такой конфигурации спрашивать мнение партии бессмысленно - вы получите десяток разных ответов, которые не будут никак связаны между собой. Это настоящий кошмар для любого лидера, особенно если ему необходимо мобилизовать партию для поддержки того или иного решения.

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Лейбористская партия также переживает не лучшие времена. Внутри нее существует фракция во главе с сэром Кевином Бэрроном и Кэролайн Флинт, поддерживающая план Brexit премьер-министра. Есть и другая фракция, ратующая за «жёсткий Brexit». Наконец, крупнейшие фракции – это сторонники Джереми Корбина, утверждающие, что у них есть свой план, и группа лейбористов во главе со Стеллой Кризи и Стивеном Доути, поддерживающие идею повторного референдума.

И это ещё не считая шотландских националистов (которые выступают против Brexit как такого), североирландских юнионистов (выступающих за «жёсткий Brexit») и либерал-демократов с зелёными (ратующих за повторный референдум). А буквально 2 месяца назад сформировалась еще и группа независимых из числа лейбористов и консерваторов – бунтовщиков, покинувших свои партии. Они выступают за план Терезы Мэй, но с условием его обязательного закрепления народным референдумом.

Провал голосования в парламенте снова вернул Терезу Мэй и правительство в центр внимания. После неудачи сразу восьми альтернатив, по сути, для Британии остались лишь два основных варианта развития ситуации: выход страны из ЕС без договора («жёсткий Brexit») или поддержка проекта соглашения с ЕС, который подготовила Тереза Мэй, тот самый, который уже дважды отвергался парламентом. Премьер-министр использовала свой последний козырь: увязала свою отставку с должности премьера и лидера партии с успешным голосованием за проект соглашения. Если договор утвердит парламент, она тут же уйдёт, открыв дорогу для внутренней борьбы за власть, получить которую жаждут слишком многие. Такое решение премьера вызвало неоднозначную реакцию общественности и депутатов. Одни радовались такой заманчивой «кости», считая, что теперь они могут одним махом и избавиться от премьера, и закрыть вопрос с Brexit. А означало бы, что можно бороться за кресло премьер-министра, не опасаясь получить неподъемную ответственность за Brexit. Другие посчитали, что решение Мэй лишь показало, что весь процесс выхода Британии из ЕС – это история не об интересах народа и государства, а банальные и дешёвые политические торжища. Собственно, многих депутатов-лейбористов и часть общественности позиция Мэй поэтому и разгневала.

Отставка Терезы Мэй в случае успешного принятия её проекта соглашения с ЕС слегка переломила ситуацию в её пользу. Часть консерваторов внезапно сменила тон, и решила поддержать договор, против которого они уже дважды голосовали в январе и начале марта. Небольшая группа лейбористов, поддерживающих проект соглашения, также перешла на сторону премьер-министра. Её армию пополнили даже колеблющиеся сторонники Brexit во главе с бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном и даже часть радикалов во главе с ярым противников Мэй Джейкобом Ризз-Моггом. Все они почуяли слабость лидера и возможность вступить в гонку за кресло лидера Консервативной партии. Ожидается, что после отставки Терезы Мэй главными конкурентами на её место будут:

Экс-министр иностранных дел Борис Джонсон;

Экс-министр по Brexit Дэвид Дэйвис;

Министр иностранных дел Джереми Хант;

Министр внутренних дел Саджид Джавид;

Экс-министр по Brexit Доминик Рааб;

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок;

Министр экологии Майкл Гоув;

Министр труда и пенсий Эмбер Радд.

Против планов премьер-министра в третий раз продвинуть свой проект договора о Brexit выступили лейбористы, юнионисты, шотландцы и независимые, а также сторонники повторного референдума. К тому же, главной интригой теперь становится количество воздержавшихся депутатов. Будет забавно, если Мэй не хватит голосов для утверждения проекта соглашения с ЕС. В этом случае Британия либо покинет ЕС без соглашения 12 апреля, либо останется в «подвешенном состоянии» до мая.

Что ж, остаётся смотреть, что произойдёт сегодня при голосовании. По предварительным данным, «за» проект соглашения Терезы Мэй об условиях Brexit готовы голосовать 298 депутатов, а «против» 340. Разница небольшая, и это делает последние сражения за Brexit ещё более увлекательными и драматичными.