Памятник палачу. Маршал Жуков в истории и советской мифологии

Как-то всё замечательно совпадает.

"Время возвращаться с Майданов" - заявил один из лидеров создаваемой "партии мэров" Геннадий Кернес и анонсировал вынос переименования проспекта в честь маршала Жукова (с 2016 года - проспект имени генерала Петра Григоренко) на ближайшую сессию Харьковского горсовета.

И, как по заказу, как раз исполняется 103 года началу знаменитого "брусиловского прорыва" июня-июля 1916 года.

Но начала все-таки о Жукове.

Для себя я отметил, что попытки деконструкции мифа о маршале Жукове всегда приходятся на попытки духовного освобождения России, её стремления выпутаться из "бондажа" имперско-миллитаритского культа. Жуков - это квинтэссенция идеологии советского милитаризма, его "замковый камень". Его образ удачно использовали и используют для замещения образа Сталина (нужен же массам высший имперский символ), когда власти или отдельные ведомства приходят к мысли, что "народный культ" Сталина становится формой латентной фронды...

Можно сказать, что у русского коммуно-имперства есть два полюса - Сталин и Жуков, и наивные десталинизаторы считали возможным потеснить сакрализацию генсека сакрализацией его военного воплощения (это как солдафонская голова шварцевского Дракона).

Скажу проще: степень "жуковизации" - это и степень советизации.

Поэтому там, где люди всё ещё считают себя "бывшими советскими", но где "сталинолатрия" (эта подлинная стигма "русского мира") уже невозможна, эксплуатация "тени Жукова" оказывается очень удачной пропагандистской находкой: дескать, мы любим не правителя-душегуба, но полководца-победителя.

Дополнительную глубину в харьковскую историю привносит то, что генерал Григоренко - не только герой последовательной диссидентской борьбы (и герой борьбы за права крымскотатарского народа), но как военный теоретик - безжалостный критик методов Жукова. Он честно писал о провальной тактике маршала, которая приводила к неимоверным потерям, о его немыслимой жестокости, в том числе о массовых расстрельных приговорах собственным офицерам (Жуков начал эту практику еще с Халкин-гола, но тогда обречённых на казнь успели помиловать), о том, что в армии куда больше ценили Конева и Рокоссовского, которые куда более солдат берегли...

Стоит ещё вспомнить, что печально известные ядерные учения на Тоцком полигоне в сентябре 1954 года были не просто варварством, а важным этапом подготовки к наступательной Третьей мировой войне (танковый бросок к Рейну и Ла-Маншу через полосу, очищенную от солдат НАТО атомными ударами, а уже в Риме, Париже и Бордо танкисты могли поумирать вповалку от полученного облучения, как пожарные в сериале "Чернобыль", и им на замену прислали бы новоотмобилизованных) и козырь для скорого - в феврале 1955 года - смещения с должности соперника Хрущёва Маленкова, твердившего о невозможности победы в ядерной войне...

Поэтому выбор между именами Григоренко и Жукова для названия проспекта в Харькове - это фактически выбор между человечностью и бесчеловечностью на войне.

И ещё об одном генеральском культе - Брусилова. Действительно, в июне 1916 года австрийский фронт под Луцком был прорван. Основной целью российского наступления была помощь итальянцам, фронт которых на реке Изонцо трещал под австрийским давлением.

Но каковы были результаты того прорыва? Якобы "фатально подломленная" им Австро-Венгрия в своей "агонии" сумела - осенью того 1916 года (правда, вместе с кайзеровскими частями) занять Румынию, обеспечив центральные державы зерном и нефтью, а осенью 1917 прорвать итальянский фронт и дойти почти до Венеции - положение спасло только формирование заградотрядов из жандармов и повальные расстрелы в бегущих итальянских частях... А потом - зимой 1918 года - австрийские части ещё займут юг Украины, и реальной угрозой для них станут лишь партизанские отряды Махно...

Брусилов провёл затем ещё одно наступление - в июле 1917 года, - завершившиеся полным развалом его армии и потерей 60 тыс. солдат и офицеров за несколько дней боёв.

А затем он был обласкан большевиками и привлёчен ими к стратегическому планированию...

Так что советско-российский милитарный культ фактически стоит на двух "сакральных" генералах-мясниках - Брусилове и Жукове.

(Источник - блог автора)