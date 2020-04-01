Пандемия и закрытие государств - шанс для Китая наростить мировую экспансию

Мир уже никогда не будет таким, как прежде. Эта изъезженная фраза как никогда актуальна для сегодняшнего дня. В одном временном промежутке совпало слишком много процессов. Это изменения глобальной экономики, которые отражаются на политике отдельных стран. Смещение баланса сил среди различных государств, которое так же требует реагирования в виде изменения системы отношений.

Пандемия, которая поставила целые регионы в режим "экономической паузы" и заставила задуматься об эффективности различных политических систем.

Поэтому то, что раньше происходило незаметно для досужего обывателя, сегодня очень отчетливо видно. В том числе кризис старых систем, формирование новых тактических союзов, попытки выйти на стратегические конфигурации хотя бы в региональном масштабе.

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Указанные процессы определяют рамки возможного маневра как глобальных игроков, так и слабых государств.

Одним из глобальных лидеров последних лет является Китайская Народная Республика. Китай плавно переходит от статуса "всемирной фабрики" к статусу ключевого государства мировой экономической системы. И, как следствие, к статусу супердержавы.

Пандемия, закрытие отдельных государств, не всегда эффективная работа национальных правительств и разнесенные во времени периоды выхода стран из кризиса, создают для Китая возможности экспансии сразу по нескольким направлениям.

1. В частности, разрушается монопольный статус "либеральной демократии" как эффективного государственного устройства. КНР уже продемонстрировала, что в случае кризиса, атак она может действовать более успешно.

2. Произошла демонстрация границ устойчивости различных государств, готовности к реакции на вызовы и отражению атак. Речь идет о военной безопасности и концепции восприятия биологических угроз в качестве угроз военного характера.

3. КНР, чья экономика зависит от экспорта активно помогает, в том числе странам Европейского Союза в борьбе с эпидемией и не оставит попыток усилиться на европейском континенте. А в момент, когда другие государства "замыкаются в себе", Пекин попытается выйти в качестве ориентира и цивилизационной альтернативы в развивающийся мир.

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Одним словом, мир уже никогда не будет таким. Нас ожидает период активного переформатирования мировой политической и экономической системы. Успешность твоих действий напрямую зависит от того, понимаешь ли ты логику процессов.