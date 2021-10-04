Pandora Зеленского VS Panama Порошенко: чей оффшорный грех больше. Страны – Украина

Дежавю. Такое чувство у меня вызывает новый офшорный скандал – Pandora Papers. Пять лет назад было почти то же, только с названием Panama Papers.

В "Пандоре" фигурирует президент Украины – Владимир Зеленский , а в "Панаме" был Петр Порошенко.

Оффшорный грех Зеленского – он согласился (или предложил), чтобы владелец 1+1 Игорь Коломойский платил за контент Квартала 95 на офшорку через кипрский ПриватБанк. Затем партнеры Зеленского купили через оффшорные компании квартиры в Лондоне (здесь большой вопрос, знали об этих не слишком элитных, но все равно очень дорогих квартирах другие кварталовцы).

В 2019 году за несколько недель до выборов Зеленский подарил свою долю в оффшорах своему нынешнему первому помощнику Сергею Шефиру. Но при этом они заключили договор о том, что ключевая офшорная компания будет платить дивиденды фирме, владелицей которой является жена Зеленского – Елена. И Зеленский, уже как избранный президент, забыл указать, что был совладельцем оффшора в 2018 году.

Вот и все, что из этого всего следует (по крайней мере, с фильма-расследования Слидства.Инфо и статьях в иноСМИ). Скорее всего, как и в случае порошенковских оффшоров, выяснится, что какого-то большого преступления не было. Оформили партнерство через оффшорную фирму, регистрировали авторские права на контент за границей? "Это общая практика в Украине", – так на мой вопрос "что это было" ответил собеседник из телевизионного рынка. – Даже если ты возьмешь гораздо меньший продакшн, чем "Квартал", то скорее всего у них будут все права за рубежом . Так удобнее".

То, что компания президента оптимизировала-не доплатила налоги, конечно, плохо. Но в общественном сознании это вообще не преступление. Почти вся страна не доплачивает налоги. И как показывают Panama-Pandora papers, далеко не только в Украине.

Но место на первых страницах СМИ в компании диктаторов и коррупционеров Зеленскому гарантировано.

По имиджу Украины нанесен еще один удар – опять коррупция, олигархи, клептократия. То есть оффшоры открывали финансисты Зеленского, а до этого юристы Порошенко, а стыдно теперь будет вам и мне.

Признаем, проблема не в украинских президентах, проблема в том, что у каждого немного более или менее крупного украинского бизнеса есть оффшор или иностранная компания. И пока право собственности в Украине будет призрачным явлением – у политиков из бизнеса будет оффшор. И будет очередной оффшорный скандал.

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