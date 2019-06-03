Парк переходного периода, или Никто не хочет садиться в лужу

Я не знаю, что мотивировало успешного бизнесмена, любимца публики и сибарита Владимира Зеленского включиться в выборы президента Украины. Но его решение привело а тому, что он стал шестым президентом. И теперь кабинет на четвертом этаже на Банковой занимает человек, который пошел в политику с желанием изменить страну, но без политического опыта, достаточных знаний, понимания устройства государства и без международных связей, но что самое печальное - без команды.

Последнее - не столько недостаток, сколько серьезная угроза для его администрации и для нашего будущего.

А теперь подробнее.

Молчание - не золото

За две недели, которые прошли с принятия присяги, Владимир Зеленский успел распустить парламент, нарушить несколько законов, не выполнить некоторые предвыборные обещания, мотивировать Гройсмана написать заявление об отставке, настроить против себя большую часть украинского политикума, сделать несколько назначений и совершить несколько поездок (в том числе в АТО). Он показал, что слаб в политических интригах, а также то, что он принимает решения скорее эмоционально, чем прагматично. И он не общается с прессой, в чем похож на раннего Порошенко.

Хуже того: даже видеоролики Зеленского, которые появлялись во время выборов, теперь исчезли. Зато информационное пространство занимают сообщения от команды Зеленского, которые начинаются «У Зеленского сообщили». Видимо с этим "коллективным Зеленским" мы и будем общаться некоторое время, пока новоизбранный президент будет усваивать необходимые знания и входить в курс дел.

В новейшей истории уже есть пример подобного президентства. Джордж Буш-младший в первый год президентства коммуницировал с общественностью в основном через Дика Чейни и свое окружение. Поэтому такая тактика не нова, и она работает. Но работает в стабильном государстве с отлаженными институтами управления.

Зеленский пока не понял, что если он молчит, то этот вакуум заполняется информацией и версиями, которые выдают люди, которым он не давал на это полномочий, а некоторые из которых даже не являются его симпатиками. В любом случае, Зеленский пока занял реактивную позицию, реагируя на события и заявления, а не задавая повестку дня, на которую должны реагировать другие.

Единственным исключением стал роспуск Верховной Рады. Но и тут есть масса вопросов.

Роспуск Рады: как неправильно реализовать правильное решение

Начнем с того, что роспуск парламента прошел по достаточно спорным причинам. Я говорю не об эмоциональном аспекте, а именно о юридическом. Да, ВР малоэффективна и имеет низкий рейтинг доверия в обществе. Да, усилиями предыдущего президента, самих депутатов и СМИ, образ ВР демонизирован, а статус народного депутата дискредитирован и обесценен. Да, в обществе считают, что стоит провести выборы президента и ВР, как все наладится. Притом быстро. А жизнь станет такой хорошей, что Украину впору будет переименовывать в Утопию. Но реальную жизнь Украины пишет не Томмазо Кампанелла, а значит, все не так просто.

Согласно заявлению Зеленского, причиной ростпуска стало то, что в Верховной Раде отсутствовала коалиция. И тут начинается интересное. Зафиксирован ли факт отсутствия коалиции? Да, потому что накануне роспуска из коалиции вышел Народный Фронт. А раз так, у ВР есть 30 дней на формирование новой коалиции, и даже если она не будет сформирована, то за шесть месяцев до прекращения полномочий Рады, ее нельзя распускать.

Однако президент Зеленский заявляет, что коалиции не существует уже несколько лет. Есть ли этому юридическое подтверждение? Нет, оно отсутствует. Факт отсутствия коалиции в ВР юридически не установлен и не зафиксирован. Его нет. Решение принято на основании того, что считается, что в ВР нет коалиции. Но «считается» — это ведь не объективная причина. Я тоже считаю, что коалиции давно нет, однако для правовой позиции мое мнение не является основанием. Если я завтра заявлю, что Земля плоская, это не значит, что так оно и есть.

Мог ли новоизбранный президент получить подтверждение отстутствия коалиции через решение, например, Окружного Административного Суда Киева? Мог. И заявления судьи Вовка, который показывал лояльность новой власти, отличное тому подтверждение. Но для этого было необходимо время. Видимо, кто-то в "команде Зе" решил, что времени нет, что может потеряться эффект от инаугурационной речи, и запустил процесс, который можно охарактеризовать как «правовой нигилизм». Главным аргументом распуска ВР стала... политическая целесообразность. И это закладывает не только мину под самого Зеленского, по отношению к которому может быть использован тот же самый подход, но и порождает опасения, что игнорирование законов, которое допускает высшее руководство государства или его окружение, рано или поздно приведет ко всеобщему привыканию к противоправным действиям, хаосу, разрушит всю правовую систему. Что произойдет на самом деле, конечно, пока никто не знает, но это определенно было не лучшее начало. Особенно для того, кто является гарантом Конституции и должен ее всячески блюсти.

Кадровый вопрос и закадровый ответ

Затем начались назначения.

Они показали вторую проблему Зеленского. У него очень маленькая команда. Фактически только те люди, которые являются его друзьями или партнерами по «Кварталу 95».

К сожалению, принцип личной преданности пока преобладает над принципами профессиональных компетенций. Иначе мы бы уже увидели список руководителей двух десятков направлений в Администрации президента. Пока из этого списка назначен на международное направление лишь Вадим Пристайко. И это хорошее назначение. Но именно им все и ограничилось.

Назначение Андрея Богдана вызвало немало споров. Можно ли было их избежать? Вряд ли. Но можно было их минимизировать. Богдан был в АТО, и не раз. И я об этом знаю. Значит, можно было командировать его туда вновь, и на основании этого абсолютно законно вывести из-под закона о люстрации. Я не буду обсуждать, этично это или не этично, но это было бы абсолютно законно и позволяло решить проблему в правовом поле. Например, именно так поступил Петр Порошенко с бывшим главой Киевской милиции Александром Терещуком, который подпадал под люстрацию. У меня не вызывает симпатии Терещук, но его вывели из-под действия закона о люстрации, использовав безупречное правовое решение. И это позволило ему занять сначала кресло заместителя главы Одесской области, а потом и главы Киевской области. На этой должности он находится и сейчас.

Однако у Зеленского заявили, что закон "некачественный", и исполнять его они не будут, пока Конституционный суд не примет по нему решение. Что это значит? Может, завтра кто-нибудь скажет, что считает запрет на каннибализм нарушением своих прав, и пока на этот счет не будет решения Конституционного суда, заявивший считает себя вправе есть людей. Или кто-то из олигархов скажет, что подоходный налог (НДФЛ), который относится к числу общегосударственных, абсолютно глупый, и закон о нем составлен непрофессионально, а значит, платить его не будут, пока Конституционный суд не примет решение, что с этим законом все ок.

Это опять приводит нас к правовому нигилизму и разрушению базовой правовой системы, которая в Украине и так на ладан дышит. Кстати, в ходе дебатов на стадионе, которые больше напоминали батл, Зеленский упрекал Порошенко, что тот назначает на руководящие должности своих партнеров и близкое окружение. И очень правильно упрекал. Но почему-то начал действовать точно так же после того, как получил президентскую булаву.

Проблема Зеленского сейчас не только в том, что у него нет большой команды для ключевых должностей, которая помогла бы ему в управлении государством, но и в том, что у него нет "запасных игроков", которые очень скоро понадобятся. Опыт показывает, что справятся с порученной работой далеко не все. У Порошенко была та же проблема. И тут возникает угроза, что Зеленскому придется ставить на стратегические позиции людей, которые будут некомпетентны, но поклянутся ему в верности, или которых ему подсунут «добрые люди», желающие такими назначениями удовлетворить свои интересы. Хотел бы ошибаться в этом предположении. Так или иначе, скоро мы все увидим.



Закрытие открытий

Очень показательна история, когда Зеленский, обещавший подать закон про открытые списки, подал закон про... закрытые. И после этого обвинил Верховную Раду, что это именно депутаты убедили его такой закон подать. В попытке показать свою правоту, Администрация президента опубликовала стенограмму встречи лидеров фракций с Зеленским. И выяснилось, что за закрытые списки выступала фактически лишь Юлия Тимошенко. Остальные эту идею не поддержали. По крайней мере в стенограмме этой поддержки нет. Как подтвердили мне в АП, было еще и общение не под стенограмму, когда Зеленскому объясняли, что невозможно будет быстро принять закон про открытые списки по юридическим причинам, - мол, нельзя менять закон перед выборами.

В общем, в дворцовых интригах Зеленский и его команда пока не поднаторели и предпочитают "тактику ледокола", а не стратегическую игру. Это говорит не только об отсутствии опыта, но и о генеральной склонности к подобным решениям. Со временем, возможно, это изменится, вопрос в том, сколько времени у нас всех есть. Ведь завышенные ожидания, на которых Владимир Зеленский вошел в политику, в случае отсутствия изменений к лучшему перерастут не только в отрицательный рейтинг, но и в негативное отношение к президенту и его команде. От любви до ненависти, как известно, один шаг. И этот шаг может быть сделан уже нынешней осенью, когда будут получены первые платежки за отопление. Люди хотят, чтоб тарифы стали ниже, а зарплаты выше. И чтоб это произошло в ближайшее время. Но вот где найти на это финансовый ресурс - никто не знает.

Оппозиция к оппозиции

Отдельным пунктом стоит противостояние со старыми политическими элитами, которые не понимают, что ждать от Зеленского, и изначально воспринимают его враждебно. Тот же Порошеко не станет помогать Зеленскому, ведь любая ошибка или промах шестого президента будет расценен Петром Алексеевичем как возможность апеллировать к украинцам в духе «вот вы не избрали меня, и смотрите, что творится при нем!» Такая тактика дает возможность пятому президенту не только находиться в оппозиции, но и надеяться на возвращение в активную власть. И притом быстро.

Правда, Зеленский и сам изначально противопоставил себя всем депутатам Верховной Рады, которых он систематически обобщает как некое зло. Хотя в ВР немало молодых и опытных политиков, которые были готовы помогать, консультировать и сотрудничать с Зеленским в публичной или непубличной форме, действуя в интересах Украины. Одна из моих коллег сказала мне, что считает роспуск ВР неконституционным, но при этом не подписала обращение в Конституционный суд от Народного фронта, потому что не хочет помогать НФ в противостоянии с Зеленским. Она надеется, что тот осознает ошибки и поменяет подход хотя бы при принятии будущих решений.

Сам я считаю, что Зеленскому будет непросто наладить взаимоотношения с корпусом депутатов, не представляющих его политсилу, - как в нынешнем созыве, так и в следующем. К чему это приведёт - предсказать несложно. Я реально сочувствую Владимиру Зеленскому, который хочет найти легкие и быстрые решения для запуска в Украине реальных процессов модернизации. Но таких решений просто не существует.

Более того, попытка играть в ультра-популизм и предлагать удовлетворение каких-то отдельных запросов вместо того, чтобы формировать новые общественные запросы и показывать вектор развития государства, бумерангом вернутся к самому Зеленскому. Понятно его желание получить всю полноту власти через возможность создания монобольшинства в Верховной Раде и самостоятельное формирование Кабмина. Но после этого и вся полнота ответственности будет тоже на нем. А если ты президент, у тебя есть лояльный к тебе парламент, и ты фактически сформировал подконтрольный тебе Кабмин, то обвинить кого-то в своих неудачах и в нерешенности общих проблем уже не удастся.

Разве что обвинить агентов Кремля или попередников. Но это старая, контрпродуктивная и неэффективная схема. А попытка назначить депутатский корпус "филиалом ада в Украине" вернется к Зеленскому тем, что его партию после захода в ВР будут обличать с использованием той же риторики.

Кстати, учитывая, что у Слуги Народа нет слаженной команды и там будет реальная солянка из депутатов, мне интересно, как он вообще добьётся от своей фракции результативной работы.

Все это ставит перед Владимиром Зеленским высокую планку, но ограничивает время для разбега. Пока у него еще есть время для обучения всем нюансам политики, пониманию того, что любое слово, сказанное им или его окружением, приведёт к тектоническим последствиям на общегосударственном уровне. Есть у него и время для осознания того, что его избрали, чтобы он принимал решения, а не пытался переложить ответственность на общество или на свое окружение. Что он не должен и не может прятаться от прессы. У него есть время для осознания всего этого. Но с каждым днем и каждым его действием (или бездействием), времени остается все меньше и меньше. Надеюсь, у него получиться измениться и запустить необходимые процессы. Ведь если у него ничего не выйдет и он сядет в лужу, мы не выиграем, а проиграем. И в лужу сядем все вместе, потому что эта лужа станет общегосударственной проблемой. А это точно не то, что мы хотим.

Специально для LIGA.net