Парламент как орудие перемен. Что сможет новая Верховная Рада

Кульминация избирательного цикла в Украине ясно показала, что избиратели в большинстве отказали в доверии политическим классам и политической системе, которые оказались не в состоянии соответствовать фундаментальным надеждам Майдана.

Тема "реформ" в течение всех последних 5 лет существовала в атмофсере риторики, в которой смешивались политический цинизм и поддержка надежды на реальность перемен, и избиратели в итоге отвергли такой подход как не оправдавший себя и проголосовали на этот раз за идеалистическое отношение к востребованной обществом трансформации, предоставив внушительный кредит доверия как в исполнительной, так и в законодательной власти новому и никак не проявившего себя поколению политиков - с полным пониманием их относительной неопытности. Прежние политики и их стратегии отправлены в утиль.

Прошедшие выборы были "судьбоносными" в наиболее драматическом демократическом значении и смысле, это был результат свободного, справедливого и конкурентного электорального процесса.

При этом украинцы - впервые в современной истории - опрокинули и преодолели так называемые "постсоветские" политические элиты и влияние олигархов на политику, эффективно отстояли демократические суверенитет и прерогативу, выдав новой власти уверенный мандат на управление страной.

В каком-то смысле, они дали урок также многим внутренним и внешним интерпретаторам событий в Украине, которых не могут отвязаться от уже устаревших национального нарратива и понимания украинского народа. Урок этот заключается в том, что управляющие страной силы вынуждены теперь реагировать и соответствовать требованиям и ожиданиям широкого электората, который больше заинтересован в расширении экономических возможностей и установлении социальной справедливости, а не в том, чтобы блюсти корыстные интересы экономических групп и того порядка, который они навязывали большинству.

Ценности коррумпированной и олигархической системы и реализация их власти над украинским обществом и гражданской жизнью дискредитированы полностью. Предвыборные опросы показали, что более 60% избирателей считают, что именно коррупция является самой серьезной проблемой, стоящей перед украинским обществом. Прошедшие выборы эффективно "маргинализировали" олигархические элиты и их политические проекты.

Тем не менее, было бы серьезной ошибкой считать, что сила и влияние прежних элит сведены на нет или могут быть побеждены в ближайшем будущем. Народ Украины выиграл битву, но война с коррупцией определенно далека от завершения.

Не должно быть никаких сомнений в том, что вновь избранный парламент еще предстоит вдохновить на принятие реформаторской законодательной базы, которая создаст "общество возможностей", основанное на уважении достоинства каждого человека и чаяний его семьи.

Главная цель нового парламента должна состоять в том, чтобы поодвергнуть всесторонней "деконструкции" остатки старого советского и коррумпированного олигархического порядка, а особенно монополий - в правовой, финансовой, социальной и экономической сферах. Например, парламент должен обеспечить проведение предстоящих в январе 2020 года аукционов в рамках "зеленого сектора" энергетики для обеспечения свободной рыночной конкуренции, которая, в конечном итоге, принесет пользу потребителю. Конечно, это потребует в основном законотворческих усилий, но неизбежно затронет и вопросы социальной этики, утверждения и применения новых общественных принципов.

Философско-правовая задача нового парламента должна заключаться в применении парадигмы "ломать и строить". Избавиться от архаичных и недемократических законов - одновременно создавая заслуживающую доверя и эффективную систему верховенства права, которая позволила бы украинскому обществу создать устойчивые демократические институты и перейти к социальному устройству, которое можно было бы назвать основанным на четких правилах.

Именно с парламента такая работа и должна начаться.

Демократические силы в парламенте, прежде всего партии Слуга народа и Голос, имеющие совместное большинство более чем в 270 мандатов (что достаточно близко к конституционному большинству), должны выработать и до конца года принять пакет законов, который и символически, и на практике законодательно трансформирует повседневную реальность и традиции Верховной Рады. Это должно быть сделано напористо, безкомпромиссно и с парламентской выверенностью.

Такой комплексный пакет законов должен в первую очередь устранить парламентскую неприкосновенность. Далее, как и было обещано в ходе выборов партией Слуга народа, должна быть законодательно определена процедура импичмента президента.

Затем должны быть приняты четкие принципы и законодательство в отношении конфликта интересов у народных депутатов. Соответсвующие подходы и практики могут быть основаны на опыте, например, Канады, и должны включать не только более детальное раскрытие финансовой и имущественной информации, но и более полное освещение бизнес-интересов и партнерских отношений. Кроме того, должны быть приняты более строгие принципы относительно того, кто может быть привлечен к работе в качестве парламентских советников.

Должен быть также создан Офис независимого парламентского омбудсмена - должностного лица, которое обязано следить за тем, как применение и соблюдение Верховной Радой нового законодательства связано с имущественными и финансовыми интересами депутатов, и налагать дисциплинарные меры в случае выявления нарушений. По аналогии с канадским подходом, для Офиса следует также создать механизм рассмотрения обращений и жалоб общественности в отношении любого подозрительного поведения парламентариев, с докладами по результатам рассмотрений непосредственно парламенту. Это обеспечит общественную прозрачность и более оперативное реагирование, задаст новые стандарты личной ответственности и доверия, вместо того, чтобы искать правовой защиты в судах, которые все еще подвержены коррупционному влиянию.

Офис должен также начать межпартийные консультации по разработке "Этического кодекса", который бы регулировал поведение парламентариев, - опыт создания таких соглашений есть у парламентских экспертов Канады, Австралии и Великобритании.

Западные партнеры Украины и их парламенты могли бы взять на себя обязательство обеспечить консультирование работы по этим направлениям, чтобы гарантировать успешность таких законодательных инициатив. Они могли бы предоставлять экспертные парламентские рекомендации, привлекая на краткосрочной основе парламентариев и специалистов из своих стран, чтобы помочь украинским коллегам, а также поощрять коллег-парламентариев, вышедших в отставку или находящихся при должностях, помогать в создании такого законодательства.

Принятие таких законов в первые дни работы новой Верховной Рады было бы монументальным достижением. Это сразу репутацию новому составу парламента и еще больше укрепит доверие электората к выбранному демократическому пути.

Такой законодательный пакет реформ способен эффективно и решительно пресечь неприкрыто коррумпированные нарушения парламентской практики, которые были обычными до последнего времени. Если предложенные с таким размахом и масштабом проекты будут реализованы, они создадут новые традиции власти для законодательного класса Украины и вполне могут предотвратить неизбежные попытки вернуть все на прежние рельсы.

Специально для LIGA.net

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