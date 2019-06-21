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21.06.2019, 17:52

Парламентская диверсия: как российский депутат сел на Грузию

Парламентская диверсия: как российский депутат сел на Грузию
российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России

В Грузии разрастается серьезный политический кризис, поводом для которого стал идиотский поступок российского официального лица

Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом фракции КПРФ, одновременно является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия, заседание которой проходило в этот день в Тбилиси. 

Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаврилову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европейская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту Гаврилову вместе с другими российскими депутатами пришлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парламента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой. 

Вечером того же дня российские депутаты уже были в Москве. Никто из них не пострадал. В отличие от граждан Грузии, которые были возмущены, что представитель страны–оккупанта уселся в кресло спикера грузинского парламента, сочли этот факт национальным унижением и предательством со стороны власти, и поэтому стали штурмовать здание парламента. Взять парламент штурмом протестующие не смогли, зато смогли ворваться в один из офисов правящей партии «Грузинская мечта», разгромить его и сжечь партийные флаги. У здания грузинского парламента возник стихийный митинг, который полиция смогла разогнать только к утру 21 июня. В результате столкновений в больнице оказались 17 гражданских лиц и 38 полицейских. 

Оппозиция потребовала отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. Кроме того оппозиционеры требуют отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов и настаивают, чтобы ближайшие парламентские выборы прошли исключительно по партийным спискам. Бывший президент Грузии Саакашвили призвал оппозицию добиваться отстранения от власти лидера партии «Грузинская мечта» Иванишвили. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, естественно, осудила высказывания Саакашвили. 

Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала президент Грузии Зурабишвили в своем блоге. Она полагает, что беспорядки устраивают «деструктивные оппозиционные силы», которые выполняют «план Москвы». Никакого «православного союза» Москвы и Тбилиси, по убеждению действующего президента Грузии нет, и не будет. 

Оппозиция обвиняет власть в том же самом – в промосковской ориентации. Причем опирается на только что случившийся факт – на материализовавшееся в кресле спикера грузинского парламента тело депутата Госдумы РФ Гаврилова, которого усадила в это кресло уж точно не оппозиция. 

Беда российской власти в том, что в отсутствие политической конкуренции в нее попадают такие, как депутат Гаврилов, головной мозг которого поражен одновременно двумя плохо излечимыми опухолями: коммунизмом и православием. Если бы этот 53-летний депутат–коммунист помнил историю своей родной партии, он бы знал, что при всей своей любви к диктатуре и насилию, КПСС всегда старалась по возможности и без особой надобности не слишком сильно задевать национальные чувства людей. Поэтому во главе союзных республик почти всегда назначались кадры «титульной национальности», а русские приставлялись к ним вторыми секретарями. Для присмотра. В той же Грузии в 80-е вторым секретарем ЦК был Борис Никольский, в 70-е – Альберт Чуркин, а еще раньше Петр Родионов. Но первыми секретарями всегда были грузины. А когда руководство СССР забывало об этом правиле, случались неприятности. Так произошло в 1986 году, когда во главе Казахстана поставили Геннадия Колбина и казахи взбунтовались. И это в условиях, когда республики были внутри империи. Надо быть депутатом Гавриловым, чтобы не понимать всего этого и плюхнуться в кресло спикера парламента Грузии...

Первый результат этой замечательной акции православного депутата-коммуниста Гаврилова уже состоялся: глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Российские власти умеют вести дипломатию. В 2014 году Путин оккупировав Крым сплотил украинский народ вокруг идеи сопротивления российским оккупантам. Депутату Гаврилову для этого оказалось достаточно совсем немного: посидеть в кресле спикера грузинского парламента.

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(Источник - блог автора)

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Теги: тбилиси, протесты в грузии
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