Парламентские выборы в Канаде: что в них важно для Украины

Вибори в Канаді фактично визначають роль її країни на міжнародній арені. Чого нам чекати: консервативну з акцентом на захист власних інтересів чи ліберальну «помічницю світу», що вирішує глобальні питання безпеки?

За перейняттям досвіду британської культури, в Канаді між собою конкурують дві основні партії: Консервативна «сині» (Conservative Party of Canada) та Ліберальна «червоні» (Liberal Party of Canada). Своє почесне третє місце з часу попередньої виборчої хвилі займає Нова Демократична партія (New Democratic party of Canada).

Системні партії Канади, що приймають участь в парламентських виборах 2019 року:

Ліберальна партія. 14 квітня 2013 року очільником Ліберальної партії став старший син П’єра Трюдо, прем’єр-міністра Канади 1968-1979 та 1980-1984 роках, Джастін Трюдо. З того часу протягом 2014-2019 він є прем’єр-міністром Канади, та водночас лідером партії «червоних».

Зовнішня політика Шира і Трюдо: чи збереже Україна рівень такий же рівень підтримки Канади після виборів?

Канада завжди була одним із вірних українських партнерів, ще з часу коли вона першою визнала незалежність України в 1991 році, тому очікувати зміни у рівні партнерських зносин із Канадою не варто навіть зважаючи на результат виборів. Джастін Трюдо, лідер «червоних», свою позицію висловлював чітко й не одноразово: відстоює позицію проти повернення Росії до G8, регулярне посилення санкцій проти РФ та допомога Україні із військовим обладнанням, визнання псевдо-утворень ДНР та ЛНР як терористичні організації, підписання договору про ЗВТ із Україною в 2016 році. Консервативна партія зайняла свою позицію ще в 2014 році, тоді чинний прем’єр Канади Стівен Харпер офіційно заявляв про агресію РФ по відношенню до України, особисто приїздив до України в 2014 році в розпал Майдану та наголосив Україну пріоритетом зовнішньої політики. Його наступник з яким він працював раніше пліч о пліч Ендрю Шир у своїй передвиборчій програмі зазначив:

«Не можна дозволяти Володимиру Путіну діяти безкарно, коли йдеться про його військовий авантюризм. Сьогодні він окупує Україну, завтра це можуть бути арктичні води Канади…. Я також відновлю історичну підтримку Канади для України та вжатиму заходів, щоб допомогти Україні забезпечити свої кордони та захистити свій народ. Це стосуватиметься розширення поточних місій для підтримки України та надання українським військовим необхідного обладнання для захисту своїх кордонів.»

Сучасні тенденції «всеросійського прощення»: повернення РФ до ПАРЄ; розмови про повернення до формату G8 (Великої вісімки, звідки РФ була виключена в 2014 році); риторика Емануелля Макрона та Дональда Трампа, щодо важливості участі РФ у міжнародних організаціях та об’єднаннях – все це формує для України єдиний принцип непередбачуваності подій на міжнародній арені. Попри все це канадські лідери навряд чи змінять свою анти-російську політику. Зараз спробуємо пояснити чому: по-перше, це українська діаспора. Майже півтора мільйона канадців мають українське коріння, яким м’яко кажучи «не симпатизує» політика Володимира Путіна. Окрім української діаспори, більшість східної-європейської діаспори також висловлюють своє «невдоволення» до лідера РФ, а це вже майже 4 млн людей (що становить 10% населення Канади). По-друге, це економічні зв’язки, а точніше їх відсутність. Канада не здійснює зовнішню торгівлю із РФ взагалі. Відсутність економічних зв’язків це добре, але більше того Канада та РФ – конкуренти в енергетичній сфері. Після початку ведення протекціоністської політики Трампа в США та часткової відмови від імпортованої нафти з Канади, міністр зовнішньої торгівлі Джим Карр почав пошук нових ринків. По-третє, це арктичні землі Канади. Навіть сам Ендрю Шир, кандидат від «синіх», зазначає в своїй передвиборчій програмі, що агресія РФ та військовий авантюризм Путіна на сході України рано чи пізно може проявитися на північних водах Канади. Тому, допомога Україні в протистоянні вже апріорі входить до національних інтересів будь-якого канадського уряду.

Сьогодні, основний інформативний рейтинговий ресурс Канади СBC-News повідомляє про високу конкуренцію між Ліберальною та Консервативною партіями. Їх рейтинг різниться на 0,7% на користь «синіх». Проте, майже щодня рейтинг коливається в різні вектори.

Варто нагадати про ситуацію, що склалась із SNC-Lavalin, у якій Джастіна Трюдо звинуватили у корупції. Це значно вплинуло на рейтинг підтримки як і персональної довіри, так і Ліберальної партії.

Врешті-решт, до виборів залишається лічені дні і їх результат дасть цілу низьку відповідей на величезну кількість питань. Канада – це країна G7, тобто одна із найрозвиненіших країн світу, тому результат цих виборів вплине не тільки на внутрішні процеси країни, що володіє однією із найбільших українських діаспор, а й загалом на ситуацію, що відбувається на міжнародній арені.