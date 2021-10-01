Парламентские выборы в Канаде: партия Трюдо удержала власть. Чего ожидать Украине

20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. Ожидаемым результатом для лидера Либеральной партии и действующего премьера Джастина Трюдо стало получение возможности ведения правительством более радикальной политики по противодействию коронавирусу, в том числе, по обязательной вакцинации населения.

Традиционно ведущими партиями в Канаде являются Либеральная и Консервативная. Также в выборах участвовали Новая демократическая партия, Квебекский блок, Партия зеленых и Народная партия Канады.

Эти выборы стали испытанием не только для Трюдо, но и для нового лидера Консервативной партии Эрина О'Тула. Дело в том, что в 2019 году политическая сила выдвигала Эндрю Шира на пост премьер-министра. Однако, через полтора года партия усомнилась в его лидерских качествах, после чего Эндрю добровольно ушел с поста лидера объединения. На замену молодому радикалу и оратору Ширу политическая сила выбрала более умеренного и опытного Эрина О'Тула.

В общем, значительных изменений не произошло. Разница между партиями в потерянных и полученных мандатах по сравнению с прошлым голосованием колеблется в пределах двух. Так, Либеральная партия получила на два места больше, Квебекский блок и Новые демократы – по одному, а Партия зеленых и Консервативная партия потеряли в новом парламенте одно и два кресла соответственно. Такие результаты показывают, что за два года электоральные предпочтения канадцев существенно не изменились.

Итак, по результатам выборов Либеральная партия заняла 159 мест, Консервативная – 119, Квебекский блок – 33, Новые демократы – 25, Зеленые – 2, а Народная партия в очередной раз не смогла победить в борьбе хотя бы за одно кресло в парламенте.

Результаты парламентских выборов в Канаде. Источник

Поскольку Либеральная партия не смогла получить мандат на формирование правительства большинства, следует ожидать продолжения союза с Новыми демократами для создания коалиции.

Опасность Квебекского вопроса

Если анализировать тенденцию последних выборов, то можно увидеть, что партия Квебекский блок каждый раз приобретает все больший вес после провала 2011 года, когда политическая сила одержала победу лишь в четырех округах (до этого количество ее представителей в парламенте колебалось в районе пятидесяти). На выборах в 2015 году количество полученных мест составляла 10, а в 2019 году – уже 32.

Характерной чертой этой партии является то, что количество выдвиженцев от нее всегда сталое, то есть политическая сила выдвигает своих кандидатов только на те округа, которые находятся в пределах ее провинции. Сегодня, количество округов составляет 78.

Отслеживая тенденции, можно прийти к выводу, что главная партия франкоязычного региона восстанавливает свою прежнюю силу. Такая поддержка жителями Квебека может быть опасной в вопросах территориальной целостности Канады, поскольку это может привести к актуализации движения за независимость.

Чего ожидать Украине

На самом деле, для Украины любой результат выборов является победным. Лидеры обеих ведущих партий неоднократно заявляли о поддержке безопасности и суверенитета нашего государства.

Эрин О'Тул в своем интервью для Укринформ заявлял о дружеском отношении к Украине со стороны его партии, обещая, в частности, либерализацию визового режима с Канадой, расширения программ в военной сфере, увеличение внимания к Украине и сдерживание Российской Федерации, включая привлечение к ответственности за нарушение норм международного права и противодействие на международной арене.

Поскольку на выборах наибольшую поддержку вновь обрела Либеральная партия, то ожидать радикальных изменений политики в отношении Украины не стоит. Канада продолжит процесс расширения договора о зоне свободной торговли с Украиной (ожидается включение сферы услуг). Также продолжатся процессы подготовки к установлению безвизового режима между странами (стоит надеяться на подписание новых миграционных соглашений), пролонгация операции UNIFIER и грантовая поддержка общественных инициатив от правительства Канады.

В конце концов, результаты выборов показали, что политические предпочтения канадцев за два года в целом не изменились. Джастин Трюдо продолжил свою каденцию на третий срок и будет держать курс, заданный еще со времен политической кампании 2019 года.

Однозначно, после выборов лидер Либеральной партии будет чувствовать себя увереннее, принимая более радикальные решения, в частности в сфере здравоохранения и противодействия COVID-19. К тому же прогнозируется, что данный термин станет последним для Трюдо не только в роли лидера страны, но и партии.

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