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Парламентский локдаун: Как Слуга народа заблокировала работу Верховной Рады

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Парламентский локдаун: Как Слуга народа заблокировала работу Верховной Рады

народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
05.10.2021, 21:02

Что происходит и будет происходить с повесткой Верховной Рады

Что происходит и будет происходить с повесткой Верховной Рады

- В понедельник представитель Слуги народа не проголосовал на Согласительном Совете любой вариант из повестки работы Рады на неделю.

- Во вторник (сегодня) мы зашли в зал. И типа отсутствие повестки стало причиной, почему Слуги отстранили спикера Рады Дмитрия Разумкова. Юридически это не имеет каких-либо оснований, но что сделано, то сделано. 

- После отстранения оказалось, что повестки-то нет. Что дальше рассматривать – никто не знает. 

- Три фракции: Слуга народа + Довіра + За Майбутнє попросили созвать Согласительный Совет, но созывает его спикер Верховной Рады, т.е. Разумков.

- Тут оказалось, что для созыва Согласительного Совета нужно три дня. Документы раздать, предложения комитетов собрать. В общем, не выходит быстро это сделать.

- И получается, что минимум до четверга вся Рада заблокирована. Законы рассматривать не можем. Напомню, что руками самих Слуг народа и сателлитов (+трое наших). 

В общем, смешно и грустно. 

Смешно, что при этом все рассказывали, что много законов. Правки мешают все принимать. А тут своими руками создали парламентский локдаун.

Грустно, что банально на шаг вперед никто даже в таких важных вопросах не думает.

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верховная рада Слуга народа Дмитрий Разумков Отставка Разумкова
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