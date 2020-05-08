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08.05.2020, 19:03

Партия мэров может стать популярной. Это плюс для инициаторов, но не для Украины

Партия мэров может стать популярной. Это плюс для инициаторов, но не для Украины
председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики

В СМИ появились слухи, что в Украине перед местными выборами могут создать партию мэров. Зачем такая инициатива? (укр.)

Що стоїть за публічним супротивом деяких міст? Наприклад, мера Черкас Анатолія Бондаренко в бажанні раніше покінчити з карантином.

У першу чергу — це турбота про самих себе.

Адже, наприклад, проти того ж мера Черкас, Толіка Залізяки (в лютому невідомі "зламали" сайт Черкаської міськради і "виправили" біографію мера Анатолія Бондаренко, додавши біля його імені та прізвища надпис "aka Залізяка". - Ред.), висунуто щонайменше дві кримінальні підозри. 

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Здавалося, що може єднати мера Києва Віталія Кличка, який вивішує портрети Степана Бандери на будинку Київради, та мера Харкова Генадія Кернеса, який намагається знову встановити пам’ятник Жукову. З ідеологічної точки зору — нічого. З точки зору власних інтересів та збереження влади — вже більше приводів для співпраці.

Створення "Партії мерів", в дійсності, наврядчи переслідує мету захисту інтересів громадян. Для цього вже існують закони про децентралізацію.

Насправді, у кожного є свій політичний порядок денний, бо більше жодним чином не можна пояснити, як в одному таборі різко опинилися міські голови, які сповідують абсолютно несумісні політичні цінності. Це не говорячи про те, що такі міста як Київ, Дніпро, Одеса, Харків мають різні власні проблеми.

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Скоріше, ідея полягає в утриманні статусу-кво для мерів цих міст завдяки політичній партії національного рівня. Це дозволить захиститися від центральної влади і перекривати багато корупційних оборудок, які існують на місцях.

В минулому, доля подібних об’єднань, які стоврюються заради збереження влади, достатньо сумна.

Згадайте Народно-демократичну партію Валерія Пустовойтенка, чи передвиборчий блок ЗаЄДУ. Всі вони пішли у небуття. А уявити подібні "об’єднання" в Європі — взагалі дуже складно, адже європейські традиції — це не партії "умовних мерів", які змінюються, а ідеологічні позиції та цінності.

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Чи матиме "Партія мерів" шанс на існування на національному рівні?

На жаль, так, оскільки кожен з цих мерів накопичив достатньо фінансового і медійного капіталу, щоб у своїх містах підтримати загальнонаціональну платформу.

Але напередодні виборів та політичної ситуації в країні, це може створити реальну загрозу подальшої дезінтеграції країни.

Загрозу, коли діяльність мерів міст повністю вийде з під контролю правоохоронних органів.

 

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Теги: геннадий кернес, александр ткаченко, віталий кличко, партия мэров
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