Партия мэров может стать популярной. Это плюс для инициаторов, но не для Украины

Що стоїть за публічним супротивом деяких міст? Наприклад, мера Черкас Анатолія Бондаренко в бажанні раніше покінчити з карантином.

У першу чергу — це турбота про самих себе.

Адже, наприклад, проти того ж мера Черкас, Толіка Залізяки (в лютому невідомі "зламали" сайт Черкаської міськради і "виправили" біографію мера Анатолія Бондаренко, додавши біля його імені та прізвища надпис "aka Залізяка". - Ред.), висунуто щонайменше дві кримінальні підозри.

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Здавалося, що може єднати мера Києва Віталія Кличка, який вивішує портрети Степана Бандери на будинку Київради, та мера Харкова Генадія Кернеса, який намагається знову встановити пам’ятник Жукову. З ідеологічної точки зору — нічого. З точки зору власних інтересів та збереження влади — вже більше приводів для співпраці.

Створення "Партії мерів", в дійсності, наврядчи переслідує мету захисту інтересів громадян. Для цього вже існують закони про децентралізацію.

Насправді, у кожного є свій політичний порядок денний, бо більше жодним чином не можна пояснити, як в одному таборі різко опинилися міські голови, які сповідують абсолютно несумісні політичні цінності. Це не говорячи про те, що такі міста як Київ, Дніпро, Одеса, Харків мають різні власні проблеми.

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Скоріше, ідея полягає в утриманні статусу-кво для мерів цих міст завдяки політичній партії національного рівня. Це дозволить захиститися від центральної влади і перекривати багато корупційних оборудок, які існують на місцях.

В минулому, доля подібних об’єднань, які стоврюються заради збереження влади, достатньо сумна.

Згадайте Народно-демократичну партію Валерія Пустовойтенка, чи передвиборчий блок ЗаЄДУ. Всі вони пішли у небуття. А уявити подібні "об’єднання" в Європі — взагалі дуже складно, адже європейські традиції — це не партії "умовних мерів", які змінюються, а ідеологічні позиції та цінності.

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Чи матиме "Партія мерів" шанс на існування на національному рівні?

На жаль, так, оскільки кожен з цих мерів накопичив достатньо фінансового і медійного капіталу, щоб у своїх містах підтримати загальнонаціональну платформу.

Але напередодні виборів та політичної ситуації в країні, це може створити реальну загрозу подальшої дезінтеграції країни.

Загрозу, коли діяльність мерів міст повністю вийде з під контролю правоохоронних органів.