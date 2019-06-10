Партия Слуга Народа: будет ли удачным проект Зеленского

Партия Слуга Народа, которая до сих пор существовала лишь в виртуальном мире, наконец-то материализовалась. 9 июня политический проект Владимира Зеленского, которому социологи прочат победу на предстоящих парламентских выборах, показал свой избирательный список. Де-факто эти люди представят партию не только в Верховной Раде, но и будут участвовать в формировании нового правительства. Таким образом, буквально через несколько месяцев Слуга Народа из новичка, подающего надежды, превратится в правящую партию, с которой и спрос уже будет иной.

Слуга Народа - партия со съемочной площадки

Соратники Владимира Зеленского утверждают, что партия Слуга Народа (название одноименного сериала) исповедует идеологию либертарианства, в основе которой лежит принцип свободы. Хотя, можно с уверенностью сказать, что 45 процентов украинцев, готовых проголосовать за эту партию, ни сном ни духом не ведают о том, какова ее идеология. Для них Слуга Народа - всего лишь популярный сериал, в котором Зеленский в образе Василия Голобородько лихо расправляется с ненавистной людям властью.

Для большинства сторонников партия Слуга Народа до сих пор, похоже, была политическим квестом. Cъезд с кока-колой, пиццей и шаурмой; селфи с популярным шоуменом; мемы - "стадион, так стадион" и "сделаем их вместе"; феерическая победа Зеленского. Все это было и остается частью большой игры. Кто-то скажет, что мир меняется, и партии - вместе с ним. Мол, не могут они существовать в стиле КПСС со своими занудными собраниями. И в этом, конечно же, есть доля правды.

Но феномен Слуги Народа состоит именно в том, что эту партию по-прежнему воспринимают как проект киношного героя Василия Голобородько, а не реального президента Владимира Зеленского. От партии ждут чуда. Украинцы привыкли верить в мифы. То в золото гетмана Полуботка, которое якобы находится где-то в Великобритании. То в то, что все проблемы в Украине исчезнут с приходом нового президента. Сегодня верят Зеленскому и его Слуге Народа. Доверяя бывшему шоумену, люди говорят, что хуже не будет. Как в кино. Но забывают, что теперь Слуга Народа - это не про Голобородько и его велосипед. Слуга Народа - это про них самих и будущее их детей.

Первая сотня в списке партии Зеленского

Во время президентской кампании Владимира Зеленского не единожды упрекали в отсутствии команды. Несколько человек, кочующих по телевизионных ток-шоу, не давали представления о том, с кем новый глава государства собирается менять страну. 9 июня на съезде Слуги Народа эта команда наконец-то материализовалась. В первой сотне партийного списка оказалось много неизвестных лиц. В президентской партии говорят, что все это благодаря проекту "Лифт" ("лифт" имеется ввиду социальный). Очевидно, об этой команде мы узнаем еще много интересного.

В первой десятке списка Слуги - те, кто вел Зеленского к победе на президентских выборах: лидер партии Дмитрий Разумков, теперь уже руководитель штаба партии Александр Корниенко, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, Ирина Венедиктова и Михаил Федоров. Что, собственно, никого не удивляет. Но настоящей неожиданностью стал №10 - спортсмен, чемпион мира и Европы Жан Беленюк, который может стать первым в истории Украины темнокожим народным депутатом. В Верховной Раде он обещает вплотную заняться проблемами спорта. Правда, опыт его коллег-спортсменов - тех же Олега Блохина, Сергея Бубки, Эльбруса Тадеева, которые занимали депутатские кресла, был скромным.

На протяжении месяца Дмитрий Разумков пообещал детально поработать над партийным списком, и теми, кто под брендом Слуги Народа будут баллотироваться в мажоритарных округах. Мол, если кто-то бросит тень на безупречную репутацию проекта, вынужден будет уйти. То, что это случится, практически нет никаких сомнений. Партия новая. Возможны кадровые ошибки. От них никто не застрахован. Вопрос лишь в том, чего эти ошибки будут стоить президенту Зеленскому. Ведь статус правящей партии ко многому обязывает.

Какие перспективы у партии Зеленского

Через полтора месяца (если досрочные выборы в Раду все-таки состоятся) Слуга Народа станет правящей в Украине партией. По крайней мере, то, что именно президентская партия будет основой для будущей парламентской коалиции, нет никаких сомнений. Как и то, что часть команды Зеленского получит министерские портфели в новом правительстве. И один из популярных рефренов нынешнего президента - "мы их сделаем", обращенный к нынешним оппонентам, - через полгода-год повернется уже в его сторону. Потому что одно дело - на кураже победить на выборах президента и Рады, а другое - отвечать за эту власть и удерживать ее в своих руках.

Перед Зеленским и его командой стоит достаточно непростая задача: на фоне серьезного внешнего фактора - России и откровенно пророссийских политических проектов доказать избирателям свою состоятельность в политике, не поддавшись на искушение тех, кого называют в Украине олигархами. Зеленский окончательно должен будет расставить точки над "і" в отношениях с тем же Игорем Коломойским.

Да, юрист олигарха возглавляет администрацию президента. Да, в первой десятке Слуги Народа - телеменеджер Александр Ткаченко, работающий на канале Игоря Валерьевича. Да, Коломойский - бывший бизнес-партнер Зеленского. Но, как говорится, дружба - дружбой, а табачок врозь. И это касается не только бывшего собственника ПриватБанка.

Пока что все, что происходит в команде Зеленского, напоминает прогулку по океану. Пассажиры бодро шагают по трапу на корабль под названием "Власть", играет красивая музыка, все - в предвкушении праздника. И пока мало кто думает о том, что этот самый лайнер может превратиться в очередной политический "Титаник". Что, кстати, уже не раз бывало в украинской политике. И Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович, и Петр Порошенко имели свои президентские партии. И все эти партии канули в Лету.

Знает ли об этом Владимир Зеленский? Конечно. Но эти истории ему пока ни к чему. Он хочет быть успешным политиком. Но будет ли? Вопрос открытый.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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