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Павел Казарин: Игра в наперстки

Цей матеріал також доступний українською
Павел Казарин: Игра в наперстки

журналист
11.06.2021, 12:03

Каждая украинская власть пытается играть с западными донорами в наперстки

Принцип прост. Киев берет на себя обязательства. А следом начинает их нарушать в надежде, что все сойдет ему с рук. Когда же доноры замечают нарушения и задают вопросы – власть и подконтрольные ей говорящие головы начинают наперебой придумывать отговорки. Жалкое зрелище, которое сравнимо лишь с его бессмысленностью.

Причем, так было и до войны. Весь 2013-й год Партия регионов уговаривала Европу закрыть глаза на "кейс Тимошенко" и дать Украине Ассоциацию с ЕС.

Я отчетливо помню рассуждения "регионалов" о том, что судьба всей страны не может зависеть от судьбы одного человека. Более того – тогда было немало проукраинских экспертов, которые говорили о том, что соглашение с ЕС важнее судьбы Юлии Тимошенко, потому что приблизит Украину к Европе.

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В итоге, все закончилось тем, что Москва попросту перекупила Виктора Януковича, и он сам в последний момент отказался что бы то ни было с Брюсселем подписывать.

Но я просто хочу напомнить, что если бы Брюссель тогда предоставил Украине Ассоциацию с ЕС, то Виктор Федорович оставался бы легитимным и бессменным. Более того – в глазах страны он был бы главным воплощением проевропейского курса Украины, а оппозиция, у которой отобрали бы единственный козырь, и дальше бы исчезала с политической карты страны.

Аналогичные вещи происходили и после начала войны. ЕС готов был предоставить безвиз в обмен на запуск системы электронного декларирования. Но неготовность украинских элит становиться прозрачными и подотчетными ставило судьбу соглашения под вопрос. И я помню, как многие в нашей стране твердили о том, что Европа должна пойти Украине навстречу, потому что безвиз сам по себе приблизит Киев к цивилизованному миру.

К счастью, неуступчивость запада позволяет нам понемногу эволюционировать. Вопреки близорукости всех тех украинских политиков, которые надеются съесть рыбу не садясь в лодку. Вопреки громкому хору всех тех околовластных спикеров, которые требуют от запада выполнить свою часть обязательств в условиях, когда Киев пренебрегает своим "домашним заданием".

Впрочем, чужие грабли никого ничему не учат. И теперь по ним решила пройтись команда Владимира Зеленского.

Через неделю в Женеве состоится встреча президентов США и России. Украинский вопрос грозит стать одним из основных – с учетом того, что все нынешнее обострение между западом и Россией началось с аннексии Крыма. Один из краеугольных моментов связан с достройкой российского газопровода Северный поток-2. Того самого, что позволит Москве прокачивать газ в Европу в обход украинской территории. Того самого, что лишит Киев не только доходов от транзита, но и дополнительных гарантий безопасности – ведь теперь любая дестабилизация Украины не будет чревата для Кремля срывом контрактных обязательств по транспортировке газа в Европейский Союз.

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Издание Axios пишет о том, что в планах Белого дома было организовать встречу Джо Байдена и Зеленского до встречи Байдена с Владимиром Путиным. Чтобы Киев смог донести свою позицию до Вашингтона накануне переговоров с главой Кремля. Но от этой идеи США отказались. Из-за того, что команда Владимира Зеленского сменила руководство Нафтогаза вопреки собственным обязательствам перед западными донорами.

Прежде Украина гарантировала неприкосновенность реформы корпоративного управления. Она, в свою очередь, лишала госкомпании прямой зависимости от исполнительной власти. Ключевые кадровые решения должен был принимать Наблюдательный совет, состоящий из независимых экспертов. Но этой весной на Банковой решили вернуть "ручной режим" управления. В результате, Наблюдательный совет был отстранен, глаза Нафтогаза отправлен в отставку, а на его место была назначена креатура Кабмина.

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В итоге, Зеленский встретится с Байденом – но уже после того, как президент США поговорит с президентом РФ. Потому что решение Киева было воспринято на западе как нарушение взятых на себя обязательств. Как шаг в сторону от борьбы с коррупцией. И заложником этой ситуации рискует стать вся Украина.

В этом празднике украинского непослушания есть нечто удивительное. Особенно если учесть масштабы вызовов, стоящих перед страной. Официальному Киеву впору быть "первым учеником". А он продолжает курить за гаражами, в надежде, что на экзамене удастся "пропетлять".

Крым. Донбасс. Линия фронта. Концентрация российских войск на границе. Спустя семь лет после начала войны Украина продолжает решать вопросы, связанные с выживанием страны. Но украинские элиты в погоне за ситуативным готовы жертвовать стратегическими вещами. Например, доверием к себе.

Нам не выстоять в этой войне самостоятельно. Понятно, зачем Москва делает все, чтобы Киев остался в одиночестве. Но совершенно непонятно, зачем тем же самым решила заниматься Банковая.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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