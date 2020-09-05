Павел Казарин: Логика империи

Специально для Крим.Реалии

Квадратные километры всегда воспринимаются империей, как нечто сакральное. В результате – она во все времена расширяется до тех пор, пока не достигнет естественных границ. Например, горных хребтов, водных пространств или границ других империй. Оттого идеальная география "русского мира", по мнению его адепта, упирается в Карпаты на западе, следом – в Кавказ, южный Туркменистан и Тянь-Шань. Морские границы окантовываются Балтикой, Тихим океаном и северными холодными морями.

Для империи территории важнее качества жизни. Покоренные пространства обживаются по остаточному принципу. Неважно, сколько людей живет на Курилах, важнее флаг, который над ними развевается. И эта четырехсот летняя матрица существования проросла метастазами в сознание имперских адептов. Любое прибавление – благо. Любая потеря – катастрофа.

Собственно, этой же меркой империя оценивает всех своих правителей. Любой "герой" – тот, кто завоевывал новое. Любой "предатель" – тот, при ком империя ужималась. Иван Грозный ценен Казанью и Астраханью, а Екатерина Вторая – южной Украиной и Крымом.

Нынешняя Россия ни на шаг не отступает от этого принципа. А потому оценивает нынешние протесты в Беларуси не как внутреннее дело суверенной страны, а как посягательство на свои владения. Суверенитет соседней страны будет поставлен под вопрос в тот момент, когда беларусы попробуют решить свою судьбу сами. И ровно по этой причине Владимир Путин обещает официальному Минску "силовой десант" для "наведения порядка".

В логике империи, Беларусь обречена быть российским лимитрофом. И Москва готова биться за нее – даже если для этого придется сражаться с самими беларусами.

Собственно, шесть лет назад мы все это уже воочию наблюдали. Суверенитет достался Киеву большой ценой. Платой за него стали отдельные регионы страны. А теперь Москва пытается совершить обратный обмен. Вернув часть украденного в обмен на все тот же украинский суверенитет.

Возможно, Москва в этот момент действует в рамках своей собственной логики. Той самой, в которой главная сверхценность – это квадратные километры. Той самой, в которой нет большего блага, нежели расширить свои фактические границы. И теперь она пятый год подряд посылает Украине те сигналы, которые сама считает "предложением, от которого нельзя отказаться".

Но в том и штука, что мотивация нынешней Украины должна состоять лишь в том, чтобы остаться Украиной. Выйти из-под протектората Москвы. Порвать с собственным прошлым. Пересобрать страну на новых правилах. Сделать государство удобным и инструментальным.

И это тот самый сценарий, в котором качество важнее количества.

Для империи важнее границы. Для Украины – правила жизни внутри границ. Москва мечтает заморозить постсоветское статус-кво. Украина мечтает его сломать. И любые предложения по обмену территорий на суверенитет видятся привлекательными лишь тому, кто не хочет появления на карте настоящей Украины.

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Шесть лет назад Киев уже обнаружил, что любое стремление к самостоятельности неотделимо от национально-освободительной революции. Что любое восстание против московского ставленника чревато российским вторжением. Что независимость не сваливается в заботливо подставленные ладони и что за нее приходится сражаться.

А теперь в этом же предстоит убедиться и беларусам. Они, как и украинцы зимой 2013-го, вышли сражаться со своим собственным драконом. Но в случае победы, им придется обнаружить, что ни второй государственный язык, ни общая дружелюбная по отношению к России риторика не уберегут их от необходимости столкнуться с драконом побольше.

Вся разница в том, что в случае Украины, Москве пришлось довольствоваться лишь украденным Крымом и частью Донбасса. А в случае Беларуси Кремль твердо намерен удержать в своей орбите всю страну.

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