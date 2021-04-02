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Павел Казарин: Праздник непослушания

Павел Казарин: Праздник непослушания

журналист
02.04.2021, 08:04

Каждую украинскую власть отличает нежелание слушать советы Запада

Помните 2013-й год? Когда дипломаты из ЕС ездили в Киев как на работу – в попытках уговорить Виктора Януковича выпустить из тюрьмы Юлию Тимошенко? И раз за разом они натыкались на отказ. Отлично помню, как функционеры Партии регионов ходили по телеэфирам, рассказывая о том, что сажать политических оппонентов – это торжество "национального правосудия", и что нужно беречь суверенитет от "посяганий западных партнеров".

В тот момент впору было делать ставки: даст Брюссель Украине Ассоциацию с ЕС или все-таки проявит стойкость. И были слышны голоса тех, кто говорил, что тюремное заключение Тимошенко – это плохо, но Ассоциация с ЕС – важнее. Они твердили, что Европе стоит "войти в положение" и "пойти на уступки". Но Брюссель решил иначе.

Потому что райдер европейских требований был экзаменом на цивилизованность. Без него наша страна не могла пройти фейс-контроль в мир современных государств. Казалось бы, вполне наглядный урок. Но Киев его усвоил не в полном объеме.

В 2016 году на кону стоял вопрос о безвизовом режиме. Ради получения которого Украина должна была принять антикоррупционные законы. Ввести декларирование и создать независимые правоохранительные органы. И вновь мы стали свидетелями того, как официальный Киев пытался увильнуть от домашнего задания.

Пытался выхолостить пакет законов на этапе принятия. А провластные спикеры в эфирах телеканалов уверяли нас, что ЕС и так не собирается давать нам "безвиз", а потому нечего идти у европейских бюрократов на поводу. Впрочем, пять лет назад благоразумие победило: страна получила и открытые границы, и антикоррупционный пакет.

Теперь на дворе 2021-й, и мы гадаем о том, когда 46-й президент США Джо Байден найдет время, чтобы позвонить шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Байдена сложно упрекнуть в незнании украинской повестки, а потому оправдать отсутствие звонка "отсутствием интереса" не удастся.

Разговор президентов – это сигнал, и если он не происходит, значит, на то есть причины.

Впрочем, об этих причинах сам Белый дом говорит практически напрямую. Достаточно почитать интервью Джорджа Кента, который отвечает в Госдепе США за политику в отношении Украины. Американский чиновник говорит о судебной реформе, независимости НАБУ и Национального банка. О том, что партнерам будет сложно поддерживать Киев, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям. О том, что Зеленский всего лишь должен выполнять те обещания, которые он во время выборов давал украинскому народу.

И весь этот праздник непослушания успел изрядно утомить. Потому что каждая украинская власть пытается заниматься ручным управлением. В результате – яростно не хочет создавать институты и пытается ставить под контроль уже созданные. А по всей стране ей вторят либо проплаченные "эксперты", либо полезные дураки, которые готовы бездумно соглашаться с политическим кумиром лишь потому, что когда-то за него проголосовали.

Всякий раз удивляет убежденность украинских элит в том, что нарушение обязательств может сойти им с рук. Что доноры все равно дадут кредиты. Что союзники в любом случае продолжат помогать. Что достаточно проявить упорство, чтобы Запад смягчил требования и условия. Эдакий синдром двоечника, который упорно не хочет делать домашнее задание, а вместо этого пытается разжалобить экзаменатора.

А еще в такие моменты ловишь себя на мысли, что Запад заботится об украинском будущем куда больше, чем те, кто в нашей стране выигрывают выборы. Все, на чем настаивают Брюсель и Вашингтон, в первую очередь, нужно самой Украине. Будь-то прекращение репрессий, антикоррупционное законодательство или судебная реформа.

Запад готов вознаграждать нашу готовность вести здоровый образ жизни. Натыкаясь всякий раз на разговоры о том, что обжорство и ожирение – это непременные составляющие украинского суверенитета.

Единственное, что внушает надежду, так это понимание, что у украинских властей попросту нет выбора. Он был до аннексии Крыма, когда Киев мог попробовать продать свою лояльность Москве. Когда украинские элиты могли брать деньги у Кремля или пугать такой перспективой Запад. А после того, что случилось семь лет назад на полуострове, это окно возможностей закрыто наглухо. Западные деньги безальтернативны, а потому неизбежны. Как и реформы.

И весь вопрос лишь в том, как много времени мы потеряем, прежде чем украинские власти поймут бессмысленность своих попыток играть с донорами в наперстки.

Специально для Радио Собода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский реформы евросоюз Байден Джо звонок байдена поддержка запада
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