UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Павел Казарин: Украина – это страна с длинной историей и короткой памятью

Цей матеріал також доступний українською
Павел Казарин: Украина – это страна с длинной историей и короткой памятью

журналист, ведущий “Подвійних стандартів” на радио НВ
21.01.2022, 10:05

У украинцев почему-то не работает историческая память. Она позволяет не заблудиться в иллюзиях. Именно поэтому мы поверили в "оттепель" в России

Есть один старый анекдот.

Туристы находят в Карпатах старый схрон, из него выползает столетний старик с машингвером:

– Слава Ису. Ну, какие новости? — Да война, дед.
– С кем воюем?
– С Москвой.
— А где воюем?
– На Донбассе.
— Ну что... Хорошо ребята продвинулись...

Считается, что анекдот становится смешным в результате неожиданной смысловой развязки в конце. И если это окончание кажется нам смешным, то история содержит для нас плохие новости. Потому что "неожиданное смысловое решение" здесь заметит разве тот, для кого 2014 год стал неожиданностью.

Для носителя советской памяти война Украины с Россией нелогична и невозможна.

Для вынужденных переселенцев российское вторжение – это удар в спину и предательство.

Для столичного аполитичного жителя все происходящее – это вывих, который нужно вправить.

А для старика из анекдота – все закономерно. Та же война. С тем же противником. По тем же причинам. Только на другом конце страны.

Мы все – заложники собственной памяти. Которая коротка и в лучшем случае рассчитана лет на семьдесят. События нашей реальности могут терять логику и приобретать ее в зависимости от исторической оптики.

Читайте также
"Русский мир" – вызов не только Украине. А всей Центральной Азии, Кавказу и Восточной Европе

В 2015 году один польский коллега рассказывал мне о разнице между его страной и моей. Он говорил о том, что в Польше весь период с 1991 по 2014 воспринимали как неожиданную историческую передышку. За время которой нужно успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормативная Россия для них – это империя, сосредоточенная на поглощении и расширении. И надо быть готовым к тому, что ее "оттепели" всегда быстротечны.

Украина же была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Думала, что время империи ушло в небытие. И потому те два десятилетия, которыми она могла воспользоваться, были потеряны.

Это хорошо иллюстрирует, как работает историческая память. Та, которая позволяет не заблудиться в иллюзиях. Которая приучает замечать окна возможностей и пользоваться ими. События последних лет могут стать для нас хорошей прививкой. Если мы, конечно, решимся вписать эти события в широкий контекст.

Читайте также
Оккупация Украины начнется не с российских границ. Угрозы переговоров Запада с Путиным

Который довольно прост. Век жизни в колониальном статусе. Два десятилетия буферного существования. Фантомные боли империи, спровоцировавшие вторжение и войну за независимость. Ничего нового. Ничего нелогичного.

Пока мы воспринимаем все происходящее как исторический вывих — мы проигрываем. Пока мы думаем, что существует простор для компромисса — мы проигрываем. Пока мы говорим, что в войне виновато "воинственное меньшинство" — мы проигрываем.

Выигрывать мы начнем только в тот момент, когда посмотрим на все нынешние события глазами того же старика из анекдота. Для которого новость о войне с Россией не являлась новостью. Для которого новая война – это всего лишь продолжение его собственной. Начавшейся задолго до 2014-го года.

И тогда мы поймем его оптимизм. Если посмотреть на карту страны, то за шестьдесят лет ребята действительно хорошо продвинулись.

Отрывок из книги "Дикий Запад Восточной Европы"

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война Казарин Павел войска россии война России в Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 