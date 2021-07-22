UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Павел Казарин: Уроки ненависти. Как российский телеэкран готовит зрителя к войне

Цей матеріал також доступний українською
Павел Казарин: Уроки ненависти. Как российский телеэкран готовит зрителя к войне

журналист
22.07.2021, 14:11

О российском телевидении. Непосредственное знакомство с российским двуглавым телеконтентом выбило меня из колеи

В отпуске довелось посмотреть российское телевидение.

Честно говоря, я оказался не готов. Мне доводилось слышать, что Украина захватила российский телеэфир. О том, что нас назначили главным жупелом и главной темой. Но непосредственное знакомство с двуглавым телеконтентом выбивает из колеи.

Российский телеэкран готовит зрителя к войне. Расчеловечивает меня и мою страну. Аудиторию убеждают в том, что по соседству с Россией живут людоеды, которые не заслуживают снисхождения. Приступы телевизионной ненависти проходят ежедневно – на всех основных телеканалах.

Любопытно, а обитатели Кремля находятся вне этого процесса или все-таки внутри? Иначе говоря: они заказчики подобного или уже стали аудиторией? Если "коллективный путин" смотрит российское телевидение, то, получается, что змея укусила себя за хвост. А если он всего лишь координирует контент – то в его ли власти дать отмашку на снижение градуса истерии?

И это не праздный вопрос. Уж коли ты создаешь голема – всегда есть риск стать его заложником. Если накачиваешь общество ненавистью, то способно ли оно затем без нее прожить? Российский обыватель живет в реальности распятых мальчиков и тотальность подачи не оставляет ему право на сомнения. После того, что говорит ему об Украине телеэкран, единственный возможный выход для него – это идти в военкомат.

Окончательная деградация российских медиа случилась уже на наших глазах. Триггером стали протесты на Болотной площади – после них началась финальная медиазачистка. Смена собственников газет и журналов сопровождалась перерождением всех тех, кого в девяностые и нулевые принято было величать рупором российской либеральной мысли.

Впрочем, полагаю, что большинство этих людей сегодня абсолютно искренни со зрителем. И дело не только в деньгах. Сами по себе деньги не подарят спокойный сон и безмятежную уверенность в собственной правоте. Хочется себя уважать, а для этого нужна убежденность в правильности выбора. Чтобы звучать искренне, нужно верить в то, что говоришь.

Многие из тех, кто сегодня в России кормит зрителя ненавистью, в свое время оказались перед выбором. Чтобы оправдать в собственных глазах переход в провластный лагерь, они убедили себя, что будут защищать меньшее зло ради недопущения большего.

Это этическое уравнение позволило бывшим российским либеральным светочам перейти линию фронта. В самом деле – что может быть проще? Достаточно было объявить нынешнее российское положение дел "меньшим злом" и позволить воображению нарисовать картину зла большего, чтобы затем согласиться стать атлантом, держащим государственное небо.

Именно так выглядит универсальная формула перехода из журналистики в категорию "обслуга режима". Важно лишь не замечать, что "темное настоящее" дано тебе в ощущениях уже сегодня, в то время как придуманное тобою же "темное будущее", от которого ты обороняешь стены Кремля, существует лишь в твоем воображении.

Процесс приручения российских медиа растянулся на годы и окончательно завершился уже после аннексии Крыма. Теперь бывшие журналисты защищают Москву от "радикального ислама" и "глобального терроризма", "либерального фашизма" и "вседозволенности". Каждый из них уверяет самого себя, что воюет на правильной стороне. Чтобы угрызения совести не портили хруст французской булки.

Но как бы они ни объясняли самим себе свою этическую трансформацию – это не отменяет главного. Российский телеэкран торгует ненавистью и этот процесс может растянуться на десятилетия. Нам остается лишь догадываться, как он скажется на жителях соседней страны. Да, кто-то в Украине может продолжать верить в то, что с соседями можно "помириться".

Но только почему они уверены, что примирения захотят сами соседи?

Специально для Радио Свобода

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
российская пропагадна Москва кремль информационная война антиукраинская пропаганда Казарин Павел
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 