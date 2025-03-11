Что станет демонстрацией нашей готовности к миру, но не на любых условиях

11 марта в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между США и Украиной.

Кто-то ждет этих переговоров с надеждой на нормализацию отношений между США и Украиной, а также на возможность быстрого прекращения войны. Но есть и прямо противоположные ожидания: ультиматумов со стороны США о мире на российских условиях, а затем либо усиление конфронтации в отношениях с США, либо капитуляция перед Россией.

Риски мощного давления на Украину со стороны США в отношении односторонних уступок, в частности территориальных, в пользу России, безусловно, существуют. Заявления и госсекретаря США Марко Рубио, и некоторых других официальных лиц США не дают поводов для оптимизма.

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Но еще нужно выяснить, что именно подразумевается под территориальными уступками. Если речь идет лишь о готовности к прекращению огня по линии фронта и о том, что территории, уже оккупированные Россией, останутся де-факто под ее контролем, то это неизбежная и вполне приемлемая уступка с нашей стороны.

Это меньшее зло, которое возможно в нынешних условиях. Другое дело, если американцы потребуют от нас юридического признания российского статуса над теми украинскими территориями, которые РФ аннексировала. Это для нас будет категорически неприемлемо.

Очень надеюсь, что американцы не будут слишком категоричны на переговорах в Саудовской Аравии. Скорее всего, они будут тестировать нашу готовность к уступкам.

Если мы уже сейчас согласимся на односторонние уступки ради возможной нормализации отношений с США когда-то в будущем, то в ответ не получим ничего, ни оружия, ни гарантий безопасности, кроме новых ультиматумов в наш адрес.

С другой стороны, не в наших интересах идти на конфронтацию с США и выдвигать им встречные требования. Наша тактическая цель на этих переговорах — продемонстрировать готовность к мирным переговорам и к прекращению огня, чтобы сохранить и возможность окончания войны, и хотя бы частичную вероятность возобновления поставок американского оружия в Украину, а также предоставления нам спутниковой и разведывательной информации.

Нам нужно найти гибкий и оптимальный баланс между демонстрацией готовности к прекращению войны и защитой наших интересов по конкретным вопросам, в частности по статусу оккупированных украинских территорий.

В этом контексте я очень осторожно отношусь к предложениям о промежуточном перемирии на месяц с прекращением боевых действий в воздухе, на море и по энергетическим объектам.

Если это чисто тактический вариант для демонстрации наших мирных намерений, то ладно. Хотя у меня есть большие сомнения в реалистичности этого сценария. Главное, на мой взгляд, не выступать категорически против идеи прекращения огня на суше.

Пока американцы поддерживают идею прекращения огня, а россияне выступают против, нам следует поддерживать позицию американцев, а не выдвигать очередные возражения и предварительные условия. Не стоит повторять ошибку, когда мы требовали гарантий безопасности до прекращения огня. Чем это закончилось, мы все помним.

Поэтому, на мой взгляд, на переговорах в Саудовской Аравии нам стоит поддерживать сценарий полного прекращения огня, в том числе и на суше, но без обсуждения односторонних политических уступок в пользу России.

Параллельно нужно выступать за как можно более скорое начало прямых официальных мирных переговоров с Россией. Это будет демонстрация нашей готовности к миру, но не на любых условиях, и чтобы это были официальные мирные переговоры, а не кулуарные договорняки российских и американских переговорщиков без нашего участия.

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