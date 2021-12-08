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Переговоры Путин-Байден – это игра об Украине без Украины

Цей матеріал також доступний українською
Переговоры Путин-Байден – это игра об Украине без Украины

исполнительный директор Украинского Института Будущего
08.12.2021, 22:14

Главные выводы разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена

Встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена у нас комментируют двумя способами: либо говорят о том, как коллективный Запад победил главу Кремля, либо о полном поражении президента Украины Владимира Зеленского. Правда, к сожалению, не посередине, но и не столь однозначна.

Начать нужно, к сожалению, с плохого.

1. Это игра об Украине без Украины. Нежелание Байдена общаться с Зеленским после встречи и выработки коллективной позиции Запада по отношению к Украине является угрожающим сигналом: в четверг Байден озвучит нам предложение о переговорах с ОРДЛО в обмен на деньги.

2. США самоустранились от темы Северного потока-2: они перевели решение этого вопроса на Германию (это не новость, потому что такую позицию занял Байден после Женевской встречи).

3. В случае прямой агрессии, США будут заниматься защитой восточных рубежей НАТО. Прибалты и поляки могут спать спокойно. А мы должны понимать: эта встреча, конечно, не пакт Молотова-Риббентропа-2, но часть договоренностей о сферах влияния.

4. У нас нет консолидированности элит по вопросу Минска. Мы продолжаем жить в парадигме рейтинговой войны политиков. Никто – ни во власти, ни в оппозиции – не будет играть на объединение элит.

Что хорошего?

1. В ближайшее время никакой полномасштабной войны не будет.

2. У нас, теоретически, есть время. И это один из самых важных наших ресурсов. Хоть и очень ограниченный.

Что делать?

1. Не допустить блицкриг. Сейчас вместо нормандского формата "три против одного" будет пятеро против Украины. Нам нужно максимально затягивать время.

2. В стране мы должны понять, на какие уступки мы готовы пойти. К сожалению, без уступок нам не обойтись, и мы первыми, возможно, еще до разговора Байден-Зеленский, должны озвучить красные линии и намекнуть на то, к чему мы готовы присоединиться.

3. Дипломатический фронт, нацеленный на новую коалицию Байдена по принуждению Украины к Минску, является одной из важнейших задач государства. И здесь нужно отбросить партийные истории. Потратить миллиард на лоббистов сейчас важнее, чем построить 10 км дороги.

4. О теробороне, резервистах, армии я уже устал писать, но сейчас – это ключевой момент для консолидации людей. Майдана не будет, если мы будем четко понимать, что готов отстаивать Зеленский. Без этого будет квазимайдан и возможный раскол страны.

5. Единственная идея, которая есть у власти, – это референдум о статусе ОРДЛО. Но референдум – это ядерное оружие, о чем мало кто у нас догадывается. Он может как консолидировать, так и расколоть нацию. И прежде чем его запускать, нужно сто раз все обдумать.

Вывод

Ситуация очень сложная. Но у нас есть возможность с относительно небольшими потерями пройти через эту ситуацию.

Всегда вспоминаю слова тренера сборной Украины Йожефа Сабо перед матчем с немцами. Тогда у него спросили о настроении в команде. И он ответил: "В танке главное – не бздеть". И мы тогда не проиграли.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
переговоры ордло Байдент Джо путин владимир война россии с украиной
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