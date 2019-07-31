Пересмотр системы ядерной безопасности: причины, риски, подходы

Давайте я вам коротко объясню, чем на практике может закончиться история с вероятным отказом Соединенных Штатов продлевать договор о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений с Россией (СНВ-III). Однако сначала позвольте рассказать об предпосылках и причинах такого решения.

Новая философия войны

Многие военные эксперты и аналитики говорят: причина всему - выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые способны так же, как и межконтинентальные ракеты, нести ядерный заряд. В какой-то мере это можно считать правдоподобным объяснением. Переход к новым технологиям позволяет подогнать пару американских эсминцев в Средиземное или в Черное море и ударить оттуда по стратегическим объектам РФ. Однако у русских тоже есть точно такие же опции.

Если же посмотреть здраво, то из договора уже давно нужно было выходить и перезаключать его. Для этого был ряд весьма серьезных оснований. Появились новые средства доставки (наземные межконтинентальные баллистические ракеты с другими техническими характеристиками и системами навигации). Началась разработка гиперзвукового оружия. Создаются боеголовки для современных ещё не опробованных вооружений. Отдельно здесь стоят вопросы инфраструктуры и её уязвимостей, к примеру, в киберпространстве.

К тому же изменилась сама по себе философия ядерной войны. Происходит увеличение мощности обычных зарядов - и уменьшение мощности ядерных. В Штатах, например, начали серийное производство ядерных боеголовок малой мощности. Это постепенно стирает четкую грань между ядерным и неядерным оружием, следовательно, появляется больше рисков принятия решения о начале ядерной войны. Мощность новых боеголовок сопоставима с четвертью мощности бомбы, взорванной над Хиросимой. С другой стороны, мы видели впечатляющие возможности американской "матери всех бомб", сброшенной в Афганистане, которая не несла ядерного заряда.

Не стоит забывать и то, что одной из причин причиной разрушения международной системы безопасности времен Холодной войны послужил не выход США из ДРСМД, а захват Крыма Россией. Если бы этого не произошло и Москва не нарушила бы обязательства по Будапештскому меморандуму, не было бы и разговоров о ядерной угрозе от ряда государств, выхода США из глобальных договоров и неконтролируемого развития ядерного вооружения.

О существующих рисках

Какова ситуация сейчас? В целом речь идёт об отсутствии возможности контроля относительно развития и численности ядерных боезарядов у оппонента. Более того, если в 2021 году стороны не перезаключат договор, то, вероятно, будет поставлен под вопрос и договор о запрещении ядерных испытаний. После чего многие страны, владеющие ядерным оружием или имеющие потенциал для его создания, смогут в случае чего проводить ядерные испытания где и когда захотят. И вообще разрабатывать подобные вооружения. Начнется цепная реакция. И всегда есть угроза того, что технологии "случайно" перекочуют к незаконным формированиям при содействии других стран. Разрыв СНВ-III лишь усугубит ситуацию: контроль осуществляться не будет, как и двусторонние инспекции, телеметрические наблюдения и пр.

Бесперспективность ядерной войны

Впрочем, по большому счёту, договор никогда не имел уж очень большого военного значения. Что американским, что российским генералам не было очень уж важно, сколько пусковых установок или боеголовок они используют в случае полномасштабного конфликта с применением межконтинентальных баллистических ракет. Итог все равно будет один и тот же - гарантированное массовое уничтожение не только стратегических объектов, но и десятков миллионов людей.

При этом у оппонента все равно всегда будет возможность в случае упреждающего удара со стороны противника ответить столь же разрушительной контратакой. И у американцев, и у русских есть атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, снаряженными ядерными боеголовками. Самолёты, которые несут разрушительные боевые заряды. Ответный удар по противнику гарантирован, все перекрыть не удастся.

Не стоит также забывать: чтобы развернуть вооруженные силы и подготовить удар по противнику, требуется довольно много времени. Скрыть такую подготовку невозможно даже при отсутствии СНВ-III.

В то же время, не думаю, что все происходящее может привести к полномасштабной гонке вооружений. Китай, понимая бесперспективность ядерной войны и не желающий подписывать никакие договора в формате Вашингтон-Москва-Пекин, попросту поддерживает собственный ядерный арсенал и помогает другим игрокам с определенными технологиями. Этого вполне хватает, чтобы сдержать противника. Поэтому администрации Трампа необходимо подумать над новым сценарием.

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