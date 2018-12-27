Перестанет ли Беларусь покупать газ у России?

Заголовок, естественно, провокационен. И, на первый взгляд, кажется абсурдным — Республика Беларусь лишена доступа к морю, не имеет собственных газовых месторождений, магистральные газопроводы принадлежат Газпрому. 90% электрогенерации обеспечивается сжиганием российского газа. Тем не менее, основания говорить об этой возможности есть, да и Путин на встрече с Лукашенко 25 декабря говорил о необходимости более тесной "интеграции" в энергетической сфере. Давайте разбираться.

Для начала возьмём актуальные данне. Беларусь за 2017 год купила у РФ 19 014 миллионов кубометров газа.

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Много? Особенно, если экстраполировать объёмы на украинские масштабы. Возможно, но есть ключевое отличие — электрогенерация в Беларуси основана на газу. Зависимость по состоянию на 2015 год составляла 90%. С теплогенерацией чуть лучше. Тут до 30% — местные виды топлива, остальное тоже газ. Это логично, поскольку в Беларуси нет крупных рек, нет запасов угля, да и газовая генерация дешевле. К тому же, Беларусь регулярно покупает электроэнегию у соседей, в том числе в РФ.

Но ничто не стоит на месте и ситуация меняется. В Беларуси в качестве первоочередной задачи взялись за нехватку генерирующих мощностей. В 2008-13 годах были сданы в эксплуатацию ряд мини-ГЭС на беларуских реках, созданы новые станции на местных и возобновляемых видах топлива и, что самое важное, проведена реконструкция основных электростанций.

Помогли тут китайцы, которые продавили (в счёт государственного кредита для Беларуси) покупку сразу нескольких турбинных установок для беларуских ТЭС. Которые доставлялись морем до портов Украины и дальше по рекам до специально построенного для этих целей причала на Березине. Последние километры — автотранспортом. В результате на Березовской и Новолукомльской ГРЭС, Минских ТЭЦ–3 и ТЭЦ–5 уже стоят весьма экономичные парогазовые блоки. При этом суммарные мощности системы выросли. Импорт теряет актуальность.

В результате уже в 2017 году Беларусь отказалась от покупки электроэнергии у Российской Федерации. Невыгодно, да и своих мощностей уже хватает. Но остаётся проблема — они всё равно работают на газу.

И тут мы вспоминаем про беларускую АЭС, которая должна заработать в 2019 (первый блок) и 2020 (второй блок) годах. Логично предположить, что с запуском АЭС можно будет уменьшать потребление газа для генерации электроэнергии.

И вот тут нам на глаза попадается интересный документ, под названием концепция энергетической безопасности Беларуси. Смотрим баланс по газу. К 2020 году (пуск АЭС) его доля как доминирующего энергоресурса уменьшается до 70%. И далее к 2030-35 падает ниже 50%.

Но это планы, скажете вы. Смотрим российские источники: Газета.ру, в 2017 году оценила уменьшение потребление газа на генерацию на 5 млрд кубометров в год после выхода беларуской АЭС на проектную мощность. Это уже конкретные цифры, с которыми можно работать.

Начнём подсчёты

Беларусь импортирует 19 млрд кубометров газа. Из них на электрогенерацию затрачивается 11 млрд. Если отнять от 11 млрд импорта 5 млрд кубометров потенциальной экономии, получаем, что указанные в концепции энергетической безопасности Беларуси 70% зависимости по газу к 2020 году могут оказаться оптимистическим для РФ (и пессимистическим для Беларуси) показателем.

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Но остаются остальные 8 млрд кубометров, которые используются в промышленности, ЖКХ, и домохозяйствах. Для понимания того, что будет с этой долей, возьмём ещё один ведомственный документ: «Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года». Там находим интересные пункты:

«проработку вопроса о развитии зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта в Республике Беларусь» — это уже есть — выпускаются электробусы, на Юнионе электромобили и Джили тоже вскоре присоединиться.

в ближайшие годы — строительство и ввод в эксплуатацию электрокотлов суммарной мощностью 535 Мвт к 2019 году, ещё 425 и 200 (в разных ведомствах) к 2020.

«внедрение систем отопления и горячего водоснабжения с использованием электро- энергии для целей нагрева для объектов нового строительства» — частное потребление будут переводить на электроэнергию. Вначале новое, потом и остальное.

Добавлю ещё один факт 22 декабря, незадолго до встречи с Путиным, Лукашенко подписал указ №493 «О некоторых мерах по повышению надёжности белорусской энергосистемы», которым скорректировал планы в сторону увеличения использования электроэнергии в ЖКХ, домохозяйствах.

Естественно, не во всех. Например, теплогенерация в Беларуси уже на 29,5% (на 2016 год) обеспечивается местными и возобновляемыми источниками, и это при том, что в 2009 уровень не достигал и 12%. Грубо говоря, система отопления, подачи горячей воды в масштабах страны за последние 8 лет на 20% слезла с газовой иглы.

Таким образом, переход на электричество уменьшает «бытовое» потребление (через структуры ЖКХ) газа как минимум на 30% в течение ближайших 6-7 лет. С расширением замены газовых плит на электрические в квартирах обычных беларусов может добавиться ещё 20%. Но последнее, скорее долгий процесс, поскольку затрагивает старый жилой фонд. Воспринимать данную оценку как возможную не будем, сосредоточившись на централизованной политике в рамках структуры ЖКХ. 30% потребления газа, если отталкиваться от сегодняшнего потребления в 8 млрд кубометров даёт экономию ещё 2,4 млрд «кубов».

Теперь считаем баланс 2025 года (возможно и более ранний) 19 — 5 млрд (элетрогенерация) — 2,4 млрд (домохозяйства) = 11,6 млрд кубометров. Это потенциальные объёмы импорта российского газа уже в обозримом будущем.

А дальше появляется фактор... Украины

Для многих читателей будет сюрпризом тот факт, что «Беларусьнефть» активно работает на газовых месторождениях Украины. Бурит скважны, обслуживает и восстанавливает старые для государственных и частных заказчиков. Так, естественно, было не всегда. Выход на украинский рынок услуг газодобычи беларусы начали в 2011-13 годах. Если помните, тогда активно обсуждалась тема добычи сланцевого газа. «Беларуснефть» зарегистрировала дочернее предприятие, которое специализируется на гидроразрыве пласта — основной технологии для добычи газа из сланцевых месторождений. Но и не только их — ГРП активно используется для интенсификации добычи из старых скважин. И именно этот тип услуг достаточно часто заказывают у беларусов украинские газовики.

Но одно дело — услуги, другое — самостоятельная добыча. В 2018 году УГВ запускает пилотный проект Production Enhancement Contract по работе на старых месторождениях. Иностранным компаниям по конкурсу даются старые месторождения для самостоятельной разработки с обязанностью государством Украина выкупать определённый объём газа. То, что выше лимита — либо по большей цене выкупает Украина, либо компания сама продаёт кому посчитает нужным. Беларусьнефть — одна из пяти международных компаний, которая может претендовать на самостоятельную разработку таких месторождений. То есть беларуская сторона впервые за последние 25 лет получает возможность добывать газ на территории, откуда физически возможна доставка в Республику Беларусь.

А теперь смотрим ещё один факт — по разведанным запасам газа (при том, что разведка не велась последние 20 лет) Украина за 2-3 года может стать нетто-экспортёром газа. Для этого нужна демонополизация рынка и упрощение разрешений на разведку и добычу, что уже начинает происходить. Если процессы пойдут даже в 2 раза медленнее, то к 2026 году Беларусь всё равно сможет покупать газ на юге. И это без сланцев.

Таким образом, продолжаем считать. В случае удачи с РЕС контрактами — есть возможность получить до 500 млн кубометров, развитие газовой отрасли в Украине позволяет выкупать ещё до 1 млр.

Что же остаётся от российских поставок? 11,6 — 1,5 = 10,1 млрд кубов.

Но и это ещё не всё. Польша строит газопровод из Северного Моря развивает сеть LNG терминалов, такой же уже работает в Литве. Эти направления могут дать суммарно ещё до 2 млрд кубометров уже в 2023-25 годах.

В результате на долю РФ остаётся 8-8,5 млрд кубометров газа.

Россия хочет сохранить контроль

Поэтому Путин спешит и давит на минск с экономической интеграцией. Что же они хотят в «энергетической сфере»?

Скорее всего вновь будет поднят вопрос о покупке либо аренде Газпромом беларуских газовых сетей. Российский монополист контролирует магистральные газопроводы и всё.

Второе требование — допуск российских инвестиций на рынок электроэнергии. В частности, покупка линий передач либо генерирующих мощностей.

Таким образом Кремль рассчитывает обеспечить контроль над энергетическим рынком Беларуси. При этом забавно российское трактование международных договоров. Россия, подписав договор о создании ЕАЭС и Концепцию формирования общего рынка газа ЕАЭС обязалась провети либерализацию газовой отрасли — то есть ликвидировать монополию Газпрома в 2010-24 годах и обеспечить недискриминационный доступ других поставщиков к ГТС. Но разговор идёт по другому — отдайте всё нашему монополисту, а потом мы, может быть подумаем о либерализации.

На что может пойти Минск? Очевидно, что Минску нужно находить какие-то варианты уступок. Но полная продажа распределительных сетей выглядит слишком рискованно, особенно, на фоне планов поиска альтернативы российским поставщикам. Поэтому в этом направлении, скорее всего, максимальные уступки — аренда на срок до 5 лет либо продажа небольших частей акций, в первую очередь в регионах, где сосредоточена электрогенерация (то есть в регионах, которые быстрее всего будут уходить от газа).

В генерации? Тут сложнее. Возможно, Беларусь пойдёт на продажу части в одной или нескольких ТЭС — естественно, газовых — тех, мощности которых будут менее затребованы. Но это так же рискованно и такой вариант, скорее всего, будет как последний козырь.

На что могут пойти — содействие русским в создании новых генерирующих мощностей. Это не так рискованно, кроме того, это рабочие места. Для РФ, находящейся под санкциями, такой вариант так же может быть интересен. По крайней мере Гуцериев, работающий тесно с Лукашенко, не опасается за свои «беларуские активы» в связи с санкционным давлением на РФ. С другой стороны, у Гуцериева и с Путиным не самые лучшие отношения.

Линии электропередач? Возможно, но на наиболее лакомые кусочки уже есть претендент — КНР, который, кстати, возводил инфраструктуру электропередачи от АЭС.

Одним словом, Россия хочет многого, Беларусь не согласна отдавать слишком много, предпочитая обменять символический подарок на большой мешок денег. При этом в Минске откровенно тянут время. В Москве это понимают, видя перспективы ухода Беларуси с российской газовой иглы. Поэтому нервничают и пытаются ускорить процессы.

2019 год однозначно обещает быть богатым на события.

Специально для LIGA.net