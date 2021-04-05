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Перестаньте говорить "Донбасс". Не подыгрывайте Кремлю

Перестаньте говорить "Донбасс". Не подыгрывайте Кремлю

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
05.04.2021, 16:16

Применять название "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, некорректно (укр.)

Моє зауваження щодо небезпечності використання поняття "Донбас" у контексті україно-російської війни викликало бурхливе обговорення.

Щоб покласти край двозначності трактування моїх слів, виклав свою позицію у відповіді ВВС Україна, де спробував максимально вичерпно донести свої погляди на цю проблему.

Але переконаний, що дискусія щодо "наративної війни", яку веде проти України Росія, не закінчена, і ми до неї готові.

"Поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно – в період російської агресії проти України, з 2014 року і по теперішній час, як інструмент інформаційної війни.

Мета – протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдо утворень. Навіть поверхневий моніторинг будь-яких російських державних інформаційних ресурсів дасть повне уявлення і докази щодо місця "Донбасу" в російському інформаційному порядку денному: "вибір Донбасу", "ущемлення прав народу Донбасу", "розмова з Донбасом", "народ Донбасу", "ополчення Донбасу", "влада Донбасу".

Тому вживання терміну "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді.

Крім цього, хочу зазначити, що історія – це живий процес постійних змін. Те, що вважалось аксіомою сто, п’ятдесят і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього.

І якщо, наприклад, у XVIII столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в XXI столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл – "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское". Змінився час і змінились обставини.

З цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене", "використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку". В історії немає застиглих констант. З ужитку виходить те, що не пройшло випробування часом або зазнало цілеспрямованого впливу.

У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області.

І тому, навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним".

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война на Донбассе Донбасс Донбас информационная война Олексій Данилов
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