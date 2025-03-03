Начать нужно с того, что поддержка Украины — это часть защиты самой Европы в торговой войне с США. Когда мы считаем, что нас защищают, мы должны понимать: защита нас — это часть защиты самой Европы.

Не раз говорил: это плюс (мы уже фактически часть периметра безопасности Европы), но это и минус из-за нашей относительной субъектности.

Европа не хочет и не собирается ссориться со Штатами. Она хочет найти компромисс по отношению к себе и по "украинскому вопросу". Ключевое слово — компромисс.

Это я к тому, что границы 1991 года на самом деле никого не интересуют. А надежные гарантии безопасности — это не столько про документы, которых, боюсь, не будет в том виде, в каком их представляют украинцы. Это экзистенциальная необходимость поддерживать или не поддерживать партнера в тот или иной момент развития истории.

Ранее писал и повторюсь. Дальнейшие действия Трампа будут зависеть прежде всего от трех факторов: общественного мнения в США, сплоченности или разобщенности Республиканской партии и позиции главных спонсоров. Пока ответов нет, но мы поймем, как работают эти три фактора, примерно через 5–15 дней (как минимум столько нужно времени, чтобы сформировалось общественное мнение).

Что касается дальнейших действий ЕС, то с высокой долей вероятности можно предположить, что сейчас начнется челночная дипломатия (прежде всего Макрона и Стармера), цель которой — поиск компромисса. Каким может быть этот компромисс (оптимальная модель)?

- Сохранение на определенное время нынешнего status quo.

- Подписание Украиной обновленного соглашения о редкоземельных металлах или аналогичного договора,

- Участие ЕС в разработке "большой сделки" с Россией.

- Создание новой, как минимум понятийной, договоренности ЕС–США.

Насколько этот сценарий реалистичен, во многом будет зависеть от пункта 3. Но пока в базовом сценарии европейцев, как я его понимаю, ключевым остается фактор примирения с Трампом. И это момент, который будет крайне болезненно восприниматься украинским обществом.

Внутри Украины можно говорить, что выборы точно откладываются на неопределенный срок. Но это не значит, что политический класс выйдет из предвыборной логики (логики рейтингов).

Более того, мне кажется, что именно предвыборная логика будет доминировать при принятии большинства решений. Это, в свою очередь, станет причиной продолжения внутренней турбулентности.

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