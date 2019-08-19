Бужанский или репутация: первое испытание партии Зеленского

Общественные активисты требуют исключить из фракции Слуги народа Максима Бужанского, который назвал «тупой овцой» журналистку Нового времени. Реакция на это событие покажет, готова ли партия Зеленского очищать свои ряды от одиозных личностей.

Фракция Слуги народа официально еще не приступила к работе, но уже столкнулась с целым рядом проблем и вызовов, которые ставят вопрос о дальнейшей судьбе партии президента Зеленского.

Конфликты были неизбежны, ведь «зе-депутаты» это разношерстное собрание, в котором порядочные эксперты и общественные деятели соседствуют с бывшими регионалами и симпатиками «русского мира».

Объединение настолько разных людей под одним политическим брендом ставит ребром вопрос – готово ли руководство «Слуги народа» чистить ряды от политиков, которые использовали «зеленый цвет» для победы на выборах, но не планируют заниматься реформами и исповедуют ценности очень далекие от европейских? А повод задавать этот вопрос уже имеется более чем существенный. Новоизбранный депутат-мажоритарщик от Слуги народа Максим Бужанский публично назвал «тупой овцой» журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич.

Сам Бужанский - персонаж проблемный. Ему приписывают симпатии к Януковичу и даже попытки реабилитировать в Украине культ Сталина. Именно вопрос об этих взглядах так разозлил зе-депутата, что он решил ответить журналистке публичными оскорблениями и руганью.

Теперь перед фракцией Слуги народа проблема – как реагировать на такую выходку своего депутата?

Усложняет все то, что в украинской политике уже был подобный прецедент. В 2006 году депутат от Партии регионов Калашников за похожее оскорбление был исключен из фракции.

Этот случай диктует аналогичные ожидания от Слуги народа - общественность ждет, что Бужанского исключат из фракции. Ведь если руководство и члены парламента от Зеленского спустят на тормозах поведение своего депутата, это бросит тень на всех членов парламента от СН. Однако пока что команда президента ограничилась расплывчатым постом в фейсбуке, где вроде и принесла извинения, и в тоже время не сказала, - будут ли наказывать Бужанского, и если будут, то как?

Такая слабохарактерная реакция очень контрастирует с поведением самого Зеленского, который отчитывает местных чиновником и за меньшие оплошности. Эта вялость может расслабить и других проблематичных депутатов Слуги народа, которые могут начать распускать не только языки, но даже руки, учитывая, насколько сложные отношения у новой власти с представителями неподконтрольных ей СМИ. Именно исключение Бужанского из фракции - первый тест, который вынуждена пройти новая партия большинства. Ну, или провалить, если желание защитить своих станет для руководства фракции важнее, чем отношения со СМИ, и в целом имидж Украины как страны, в которой уважают работу журналистов.