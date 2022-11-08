Первые NASAMS и Aspide уже в Украине. Следующая цель – самолеты. У прозрения страшная цена

В августе 2021 года тогда еще вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине средств ПВО. Звучали разные форматы, в том числе – размещение американских расчетов в формате "не-баз" (чтоб не нарушать Конституцию).
Тогда альтернативно одаренная публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутить изволите, какое ПВО/ПРО.
В ноябре 2021 года (ровно год назад) во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и все…
Первые 100 комплексов Stinger появились в Украине в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США).
По состоянию на сейчас получены (если условно расставить по эшелонам):
0. ПЗРК – Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak.
1. ЗРК и ЗАК – Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale.
2. (условные "БУКи") – ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk.
3. (условный С-300) – активно дискутируется в прикладном контексте SAMP-T.
Плюс куплен-получен ряд систем советского образца.
Относительно отечественных ЗРК пока ничего говорить не буду, всему свое время.
О каком-то насыщении пока речь не идет, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошел тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление.
С одной стороны – это радует.
С другой стороны – прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства. Ибо сегодня они говорят теми словами, которые им адресовали год назад. Вот прям до буквы. И у этого прозрения страшная цена…
Работа продолжается. Следующая осязаемая цель – самолеты.
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