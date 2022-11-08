UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первые NASAMS и Aspide уже в Украине. Следующая цель – самолеты. У прозрения страшная цена

Цей матеріал також доступний українською
Первые NASAMS и Aspide уже в Украине. Следующая цель – самолеты. У прозрения страшная цена

советник министра обороны Украины
08.11.2022, 08:04

В Украину прибыли первые два комплекса системы противовоздушной обороны NASAMS, а также батарея систем Aspide. Кое-что напомню

В августе 2021 года тогда еще вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине средств ПВО. Звучали разные форматы, в том числе – размещение американских расчетов в формате "не-баз" (чтоб не нарушать Конституцию).

Тогда альтернативно одаренная публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутить изволите, какое ПВО/ПРО.

В ноябре 2021 года (ровно год назад) во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и все…

Первые 100 комплексов Stinger появились в Украине в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США). 

По состоянию на сейчас получены (если условно расставить по эшелонам): 

0. ПЗРК – Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak.

1. ЗРК и ЗАК – Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale. 

2. (условные "БУКи") – ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk. 

3. (условный С-300) – активно дискутируется в прикладном контексте SAMP-T.

Плюс куплен-получен ряд систем советского образца. 

Относительно отечественных ЗРК пока ничего говорить не буду, всему свое время.

О каком-то насыщении пока речь не идет, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошел тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление.

С одной стороны – это радует. 

С другой стороны – прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства. Ибо сегодня они говорят теми словами, которые им адресовали год назад. Вот прям до буквы. И у этого прозрения страшная цена… 

Работа продолжается. Следующая осязаемая цель – самолеты.

Читайте по теме: Украина получила NASAMS и Aspide. Поможет ли это защитить небо от российских ракет

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
военная помощь Украине пво ракетный комплекс оружие для украины Aspide NASAMS Алексей Копытько
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 