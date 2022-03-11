План Путина – мировое господство. У него все получится, если Запад не одумается

Президент России Владимир Путин хочет и уничтожения Украины, и мирового господства. Его программа максимум, о которой он открыто всем заявил, – воссоздание СССР.

К сожалению, не осталось другого выхода, кроме как с ним воевать. Потому что Путин уже не отступит: хотя не все это еще осознают, война против Украины, которую он начал 24 февраля, – это Третья мировая война.

Это последняя война Путина, в которой он погибнет, и в которой он погубит Российскую Федерацию.

К сожалению, так случилось, что первым этапом этой войны, первой жертвой стала Украина.

О санкциях и международной изоляции

Если бы санкции, которые ввели против России сейчас, были введены в 2008 году, когда она вошла в Грузию, или в 2014 году, когда была первая попытка захватить Украину, когда были захвачены Крым и Донбасс, сегодняшней войны возможно бы и не было.

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Но этого не произошло, в чем, конечно же, виноваты страны Запада, Евросоюз и НАТО. Немножко виновата и сама Украина, потому что в 2014 году сама Украина пыталась избежать понимания того, что против нее начата война.

Сейчас важно не разбирать ошибки, а думать о том, как противостоять российской агрессии.

В интересах Запада, Евросоюза и НАТО как можно раньше вступить в эту войну, которая уже объявлена.

Думаю, к пониманию того, что началась действительно большая война, НАТО придет достаточно скоро. Единственное важно, чтобы до этого времени Украина держалась, потому что общественное мнение и весь мир на стороне Украины.

Сейчас каждый день очень важен.

Уже сегодня обсуждаются вопросы начала термоядерной войны между США и Россией, закрывать ли небо для российской авиации.

Открытым остается вопрос о поставке польских самолетов Украине. Это, конечно, позор и стыд, что американцы не принимают быстрого решения в этом вопросе. К сожалению, это уроки истории Второй мировой войны – Америка всегда сложно раскачивается: Англия тоже долго воевала с Германией один на один. Но потом, когда США таки приходит на помощь, она оказывается очень серьезной.

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Повторюсь, к сожалению, первый главный удар пришелся на Украину, гибнут люди.

Американское телевидение вещает о войне в Украине 24 часа в сутки – больше ничего по новостям не показывают. Это должно переломить общественное мнение, которое, подчеркиваю, полностью на стороне Украины. Это показывают данные нескольких последних опросов: 80% американцев считают, что в эту войну нужно вмешаться уже сейчас: помочь Украине закрыть небо, поставить самолеты и так далее.

Шанс на победу

Шансы у Путина проиграть в этой войне – 100%. Вопрос о победе Украины нужно рассматривать в связи с уровнем разрушений, которые способна принести ей Россия до того, как в эту войну вмешается весь мир.

Не знаю, сколько продлится эта война, знаю лишь, в чем заключается военный план Путина:

Захватить и уничтожить Украину. Выйти к Приднестровью, разжечь там и в Молдове войну аналогичную украинской. Захватить Молдову. Захватить все три государства, не вошедшие в НАТО: Украина, Молдова и Беларусь. Предъявление Западу ядерного ультиматума о передаче Российской Федерации Литвы, Эстонии и Латвии. Предъявление Западу ультиматума о передаче под влияние России Восточной Европы.

Сегодня этот план понятен уже почти всем государствам, кто вовлечен в российско-украинский конфликт. Это причина, по которой Запад ради самого себя, даже не ради Украины, найдет необходимым в него вмешаться. И довольно скоро.

Радует то, что уже сейчас план Путина буксует. Президент РФ сломает в этой войне себе шею. Вопрос только в том – когда. Но то, что это его последняя война, это 100%.

Оригінал

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