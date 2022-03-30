По поводу "Стамбульских записок". Главное – случайно не получить на выходе Будапешт 2.0

Хотя никакого договора или проекта договора пока что нет. Но в целом, как идея, звучит все неплохо: нейтральный статус под сильные гарантии и без каких-либо ограничений для нашего военно-промышленного комплекса или политики – это оптимальный вариант для Украины.

Однако лишь при условии, что все сказанное действительно будет выполняться, особенно со стороны России.

Есть куча вопросов, на которые нет ответов, начиная с того, действительно ли российские войска покинут Херсонскую, Запорожскую области и часть Донбасса, захваченную после 24 февраля, и заканчивая вопросами с гарантиями безопасности.

Главное – как будут выписаны механизм гарантий, ответственность сторон, военные обязательства сторон, сроки выполнения этих гарантий, ситуации-триггеры. Зная, как россияне умеют играть в семантику и орфографию в договорах, от которых потом не отцепишься, надо быть очень внимательными к деталям, чтобы случайно не получить на выходе Будапешт 2.0.

Стоит подождать переговоров с участием внешних гарантов. Это будет интересно. Не забываем, что наша война – не только сугубо наше дело.

Двусторонние консультации про Крым и Донбасс в течение 15 лет – это не "зрада", и не "перемога". Да, вопросы выносятся за скобки, ресурсов сейчас возвращать эти территории нет.

Однако, во-первых, Россия впервые согласилась обсуждать статус Крыма.

Во-вторых, за 15 лет может произойти все, что угодно, в том числе в самой РФ.

На данный момент информация сырая, поэтому не берусь ничего прогнозировать. Боевые действия на территории Украины продолжаются, фиксации позиций сторон на фронте нет, прекращения огня нет, всех гуманитарных коридоров нет, обмена пленными почти нет, репрессии россиян на оккупированных территориях продолжаются.

Следующие две недели дадут понимание, был ли стамбульский разговор сторон серьезным, или это просто наброски, которые навсегда останутся в памяти просто как "записки из Стамбула".

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