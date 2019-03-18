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18.03.2019, 16:15

По всем признакам. Проблема дискриминации в Украине

По всем признакам. Проблема дискриминации в Украине
Журналист LIGA.net

Для некоторых законов Украины эпитет "действующий" выглядит слишком комплиментарным. Они введены в действие, но действуют ли они на самом деле?

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Эффективность противодействия государства проявлениям дискриминации невозможно измерить ни цифрами, ни фактами, поскольку общей статистики не ведется. Для государства дискриминация остается скорее умозрительным понятием, чем реально существующим общественным явлением.

Применения положений действующего закона «Об основах предупреждения и противодействия дискриминации», наверное, одного из самых коротких и незадействованных нормативных актов, единичны.

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Можно понять, почему так происходит, несмотря на то, что законом определены как сферы применения, так и ответственность за проявления дискриминации, - у государства, решающего более глобальные вопросы, просто не доходят до этой темы руки. Но от того не легче социальным группам, лицам, по отношению к которым дискриминация проявляется.

Может показаться, что общество и чиновники в этом вопросе по разные стороны баррикад, хотя в законе четко прописана государственная политика, реализация положений которой призвана снизить любые проявления дискриминации.

Кстати, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека определен полномочным субъектом по всем касающимся дискриминации вопросам. И действительно, на сайте Омбудсмена есть специальный раздел. Но если приглядеться, стратегия деятельности в этой сфере расписана лишь до 2017 года. Более того, в подразделе «Информационная кампания по борьбе с дискриминацией» до сегодняшнего дня указаны данные предыдущего Уполномоченного, а судебные решения датируются 2012-2013 годами. Можно прийти к выводу, что чиновники даже на бумаге не в состоянии противодействовать дискриминации.

Проблема от этого, естественно, не становится менее значимой. Уровень напряженности в обществе, которому способствуют материальная и социальная неустроенность граждан, и так зашкаливает. Дискриминация, являющаяся одним из маркеров неблагополучия общества, только подливает масла в огонь.

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Проявлений дискриминации в Украине по различным признакам огромное множество, наиболее распространенные среди них - гендерное неравенство и ущемление прав инвалидов. Но не только: здесь и трудовые взаимоотношения, и ущемление прав ЛГБТ-сообщества, сейчас заговорили о дискриминации по отраслевому признаку в связи с ситуацией вокруг ФОПов.

Работать есть над чем – но у государства, как бывало не один раз, когда речь и дет о социально значимых вопросах, не хватает возможности и сил. Или просто нет желания разрабатывать и реализовывать конкретные решения по предупреждению дискриминации. Видимо, впору говорить об еще одном «мертвом» законе, коих в нашем законодательстве немало.

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Теги: дискриминация
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