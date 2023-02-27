Победа Украины и поражение России

Победные успехи Вооруженных Сил Украины на поле боя рано или поздно приведут к тому, что последний российский солдат покинет последний квадратный метр украинской территории, включая Крым и районы, оккупированные в 2014 году. Наконец, наши силы обороны освободят всю территорию Украины в международно признанных границах 1991 года. Это будет большая военная победа, но будет ли это окончательная победа Украины?

Чтобы понять, что является победой Украины, нам нужно обратиться к классическому определению победы, которое дал один из ведущих стратегов XX века сэр Безил Генри Лиддел Гарт: победа — это мир лучше предыдущего, пусть даже только с вашей точки зрения.

Восстановление территориальной целостности Украины — это мир, не лучше предыдущего, потому что это мир такой же, как предыдущий. Остается Россия с ее агрессивными имперскими элитами (пусть даже вместо Владимира Путина будет "путин 2.0"), с армией, ФСБ и военно-промышленным комплексом, с ядовитым телевидением и огромным населением, которое отравлено этим телевидением и стремится к мести и реваншу. Россия вернется максимум через пять лет, потому что именно такое время, по оценкам, нужно для полного восстановления военной состоятельности империи.

Через несколько лет нас ждет вторая российско-украинская война, так же как был небольшой перерыв между первой и второй чеченскими войнами: в первой Россия потерпела поражение, но изучила ошибки, накопила ресурсы, вернулась и отомстила, уничтожив Чеченскую республику Ичкерию. Даже если Россия потерпит более серьезное поражение, она вернется через поколение — похоже, как в результате ресентимента проигравших в первой мировой войне в конце концов наступила вторая мировая. Не хочется, чтобы 25 лет спустя наши дети воевали во второй российско-украинской войне. Еще раз подчеркну: во второй войне Россия не повторит ошибки первой.

Победа — это мир, который для нас лучше предыдущего. Мир такой же, как предыдущий – это не победа. Мир лучше предыдущего — это когда Россия никогда больше не угрожает Украине. А этого нельзя добиться только военными методами, нужны также политические. Необратимые изменения должны произойти в России.

Мы еще не выиграли. Россия уже потерпела поражение. Ведь ни в одном сценарии у России нет мира, лучшего предыдущего, даже с ее собственной точки зрения (важный нюанс в определении Лиддел Гарта). Постоянство российского государства подорвано, кадровая армия выбита, военная способность существенно уменьшена, публичные финансы приближаются к краху, многие отрасли экономики полностью разрушены, лучший человеческий капитал эмигрировал, санкции будет трудно снять даже в течение поколения, международная изоляция является фактом. Россия еще способна восстановиться и устремиться во второе наступление. Но она не способна обеспечить себе мир лучше предыдущего, даже если в ее руках останутся какие-то куски украинской территории, которые будут обузой, а не призом. (Больше о сценариях для России в этой статье.)

Ключевое слово для понимания России – это империя. По классическим определениям, империя является многонациональным государством, которое имеет народы первого и второго сорта и постоянно стремится к расширению и включению новых народов и территорий, считая это своей "исторической миссией". Пока Россия является империей, Украина не будет в безопасности. Тем более что российская империя считает Украину одновременно "жемчужиной своей короны" и колыбелью своей государственности. Весь семантический ресурс, которым владеет Москва, — ранняя государственность, христианство, письменность, идея славянства, европейские и одновременно азиатские связи, сама идея империи и даже название — все происходит из Киева, частично подарено, частично украдено и присвоено.

Победа Украины – это деимпериализация, деколонизация России. Россия должна прекратить существование как империя, пройдя установленный основополагающими документами ООН путь деколонизации и реконструкции постимперского пространства.

С конца 1980-х годов украинский лозунг был неизменным: "За нашу и вашу свободу!". Мы должны хорошо понимать народы империи, потому что сами были такими сотни лет: русифицированы, лишены культурных элит, унижены, подвергнуты геноциду, гонимы принудительно на имперские захватнические войны. Очевидно, это не снимает вопрос наказания военных преступников и репараций, но, тем не менее, эмпатия и симпатия к национально-освободительным движениям должны войти в наше сознание, потому что они являются нашими единственными постоянными союзниками в борьбе с империей (зато российские "либералы" являются нашими худшими врагами, потому что они такие же имперцы, как Путин и его приспешники, а еще создают у Запада ложные иллюзии о возможности демократии в России; по меткому высказыванию Вахтанга Кебуладзе, Путин – враг нашего дня сегодняшнего, а российские "либералы" – враги нашего будущего. Национально-освободительные движения еще достаточно слабы, но быстро растут, и главное — вес имеет активное меньшинство, а не пассивное большинство. Не смотрите на данные российских переписей, это имперская ложь (за 10 лет численность отдельных национальностей уменьшилась на треть, будто была ядерная война или страшная чума, но очевидно, что просто миллионы людей записались как "русские").

Следовательно, нам не нужно перемирие перед следующей войной, нам нужна победа. Но здесь есть одна проблема.

Пока нет общей картинки, как выглядит мир после войны, война не может завершиться. У нас еще не состоялись, проводя аналогию со Второй мировой, ни Тегеран-43, ни тем более Ялта-45.

Диалог Украины и западных союзников по такой картинке послевоенного мира стимулирует не только текущую помощь Украине, но и разработку механизмов обеспечения правосудия и устойчивого мира. Важно подчеркнуть, что правосудие и устоявшийся мир неразрывны, хотя на Западе находятся силы, предлагающие отказаться от правосудия ради устойчивого мира, угрожая тем, что в противном случае придется отказаться от устойчивого мира ради правосудия.

Группа представителей гражданского общества взяла на себя инициативу представить комплексное видение послевоенной картины мира – "Манифест устойчивого мира: Мир после нашей победы". Этот документ охватывает вопросы как правосудия (включая наказание преступников, возмещение ущерба, снижение статуса России в международных организациях и другие вопросы), так и обеспечение устойчивого мира: вступление Украины в ЕС и НАТО, преодоление стереотипов и российское влияние в западной политике, деколонизация и преодоление тоталитаризма в РФ, деколонизация российской истории и информационной политики, разоружение России, а также изменение мирового энергетического баланса и ресурсного подхода к экономике как фактор устойчивого мира.

Этот документ, на днях представленный на Мюнхенской конференции безопасности, фактически является не только попыткой очертить позицию Украины, но и приглашением к диалогу по формированию общей картины послевоенного мира.

Запад боится распада России, и это понятно: неконтролируемое распространение ядерного оружия, самый масштабный кризис беженцев, распространение исламского радикализма, чрезмерное усиление Китая, который воспользуется российскими ресурсами, а Запад боится, что дезинтеграционные процессы могут распространиться по миру. Но коллапс российской империи неотвратим, поэтому единственный путь предотвращения неприемлемых рисков, которые он несет — этот процесс должен быть контролируемым. (Больше о факторах прочности и хрупкости российской империи и неотвратимости коллапса в этой статье.)

Пора говорить о послевоенной картине мира — еще раз подчеркну, что война будет продолжаться и не может завершиться, пока нет послевоенной картины мира, и каждый день этой войны оплачен кровью лучших людей Украины. Окончание войны нашей победой даже на один день раньше сохранит немало жизней. Окончание войны нашей победой на целый месяц раньше сохранит тысячи украинских жизней. Мы должны чувствовать насущность этой работы.

Пора Украине заявить стратегию в отношении России и ее будущего. Эта стратегия станет указателем для всех украинских государственных структур и общества. Она станет основой диалога с западными союзниками. Она станет сигналом для наших союзников внутри империи. Позиция Украины важна, ее ожидают. Нам нужна победа, желательно как можно скорее.

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