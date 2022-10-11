Победа в этой войне не наступит завтра, но она точно стала ближе. Благодаря ошибке Кремля

Устойчивость украинского народа и мастерство сил обороны Украины вынуждают врага нервничать и ошибаться.

У массированного обстрела российскими войсками гражданских объектов в мирных украинских городах 10 октября есть проверенное историей определения: это хуже преступления. Это ошибка.

Это ошибка, к которой Кремль принудили успехи наших воинов.

Все, кто отдавал преступные приказы, ударить ракетами и дронами-камикадзе, непременно будут наказаны. Хочу обратить внимание на такой аспект.

Россияне и раньше били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине. Но сегодняшняя массированная атака 10 октября красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Ведь она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия.

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Во-первых, Москва не достигла никаких военных целей. Ни одной. Напротив – наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага, обстреливающего города в тылу, где живут их близкие.

Во-вторых, теперь не нужны дополнительные аргументы, чтобы доказывать: Россия – это государство-террорист, государство спонсор терроризма. Все, кто после этого попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима, будут иметь очевидные проблемы с объяснениями.

Более того, все российские лоялисты, открытые и "гибридные" агенты влияния на западе теперь оказались перед выбором. Они должны либо осудить людоедские действия Кремля, либо поддержать. Избегание четкой позиции – это фактическая поддержка преступлений.

Так же у российских деятелей, не одобряющих эти преступления, осталось совсем мало времени, чтобы проявить свое несогласие и отмежеваться публично. Потому что потом придется делить ответственность.

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В-третьих, если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить усталости от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они ясно показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе.

Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся еще миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях.

На этом фоне гораздо проще объяснять, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО. Наши специалисты доказали свое мастерство, сбив чуть ли не половину ракет и дронов-камикадзе. Предоставив силам обороны Украины больше средств, можно значительно снизить уровень угрозы с воздуха.

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В ближайшие дни во время встреч в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО нам потребуется меньше слов. Россияне сами делают все, чтобы максимально расширить список законных целей для нейтрализации рисков.

Главное. Человеческое

Был тронут многими сообщениями от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля. Это искренняя реакция людей, имеющих четкие представления о добре и зле, о чести, достоинстве, порядочности.

Они обременены ответственностью и заботятся о своих странах. Но многие из них все яснее осознают, что с нынешним кремлевским режимом у цивилизованного мира не может быть ничего общего.

Потери очень болезненны – ведь погибли украинцы. В этом мы отличаемся от россиян.

Победа не наступит завтра, но она точно стала ближе.

Мы должны крепче держать строй, чтобы это произошло как можно быстрее.

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