Победобесие Путина: какую тактику избрал Кремль для осеннего вторжения в Украину

Президент России Владимир Путин изменил тактику активных мероприятий путем возложения бремени разрушения украинской государственности на свой значительный агентурно-подрывной потенциал внутри Украины.

Мотивация вторжения

Пришло время разобрать новые тенденции Кремля. В краткосрочной перспективе у Путина возникает небольшой временной коридор "больших возможностей" на украинском направлении для очередного вероломного военного вторжения на свободные территории Украины. Однако случится ли прогнозируемое событие, либо нет, произойдет ли оно в прогнозируемые сроки, зависит от совокупности ряда внешних и внутренних факторов.

Статью Путина о Второй мировой войне и его интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 1" о том, что республикам бывшего СССР нужно было не "тащить с собой подарки от русского народа" следует рассматривать как идеологическое обоснование очередных актов военной агрессии, в том числе и попыток захвата новых территорий Украины.

Эти факторы лишь укрепили прогноз о намерении Путина осуществить ограниченное военное вторжение на свободные территории Украины со стороны временно аннексированного Крыма и ОРДЛО, осенью 2020 года.

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Стоит отметить, что ментально Путин пребывает в воображаемой им прострации значений и символов. Он провел свой парад победы 24 июня, а именно в этот день в 1945 году 75 лет назад Сталин провел свой первый и последний военный парад после окончания Второй мировой войны.

01 июля ботоксный плешивый обнуленыш победобесно обнуляется. В сентябре завершаются крупнейшие российские военные командно-штабные учения Кавказ-2020, имеющие военно-наступательный характер на свободные территории Украины со стороны временно аннексированного Крыма и ОРДЛО. К этому следует добавить такой важный военный признак подготовки России к большой войне, как сборы резервистов в РФ для подготовки к учениям "Кавказ-2020". И такой невоенный признак, как прошедшее в тот же день 29 июня 2020-го оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по вопросам интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Если соотношение вооруженных сил Украины и России будут достигнуты на южном и западном направлениях более чем 1 к 5, то этот фактор вполне может позволить Путину осуществить очередное вероломное военное вторжение.

Следуя логике (коллективного Путина) - "Можем повторить!" - в сложившейся внутрироссийской, внутриукраинской и международной обстановке, существует значительная вероятность того, что вероломное военного вторжения на свободные территории Украины может произойти приблизительно 17 сентября 2020 года со стороны временно аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Основные факторы и антифакторы, влияющие на аппетиты Путина по нападению на свободные территории Украины во второй декаде сентября 2020 года.

Факторы:

- выборы президента и палаты представителей США, назначенные на 3 ноября 2020 года, по прогнозируемым результатам которых велика вероятность смены администрации и ужесточения внешней политики США в отношении России;

- отвлечение внимания Евросоюза и США на внутренние проблемы;

- коллаборационное заигрывание украинских властей в виде различных неформальных договоренностей с руководством страны-агрессора и оккупанта;

- усиление влияния в Украине пятой путинской колонны, ее успехи в активных подрывных мероприятиях Кремля на территории Украины;

- идеологическое ослабление украинского общества в результате деструктивной антинациональной деятельности внутренней пророссийской телепропаганды и внутренних технологий информационно-психологического воздействия;

- отвлечение внимания украинского общества на внутренние проблемы;

- прогнозируемый на осень 2020 года коллапс украинской экономики;

- падение рейтинга Путина на фоне спада российской экономики и обнуления (попытка поднять и удержать рейтинг до 2024 года небольшой победобесной войной).

Антифакторы:

- прогнозируемые протесты осенью 2020 года на почве экономического коллапса в России;

- прогнозируемый экспоненциальный рост эпидемии COVID-19 осенью 2020 года в России.

Эти антифакторы способны вынудить Путина временно отложить свои агрессивные планы. Одного идеологического обоснования явно недостаточно для осуществления планируемого военного блицкрига.

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В совокупности с идеологическим обоснованием, необходимо искусственно создать и фактологическое обоснование. Фактологическое обоснование формируется из поведения как самого Путина, так и представителей его многочисленной агентуры в Украине.

Изменение вектора подрывной деятельности Путина (смена акцентов из вне во внутрь)

Чтобы отсрочить обвинения в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, и, как следствие, получение усиления действующих и (или) введения новых санкций, а заодно создать фактологическое обоснование для военного вторжения, и при этом отвлечь внимание украинского общества и мирового сообщества, Путин предпринимает попытки спрятать свою подрывную деятельность внутрь самой Украины.

В путинской группировке взяло верх следующее коллективное убеждение. Чтобы осуществить новое военное вторжение на свободные украинские территории необходимо в целях обеспечения легендирования своих преступных действий максимально раскачать общественно-политическую ситуацию внутри Украины до уровня потери управляемости государства общественной и национальной безопасностью. Причем, как со стороны центральной власти, так и региональной. Южные области Украины, в которых со стороны отдельных представителей официальных властей, звучат явно пророссийские антиукраинские нарративы, наличествует высокий уровень криминогенной активности, действуют антиукраинские и антигосударственные отряды титушек и пропутинских боевиков, станут первыми объектами российской военной агрессии.

Их очередность захвата будет лишь зависеть от успеха осуществления активных подрывных мероприятий. Внутри Украины открыт внутренний подрывной фронт. Российские вражеские агенты в частности, российская агентура в целом будут играть в этом ключевую роль катализаторов-ускорителей уничтожения украинской государственности.

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Конкретные признаки такой подготовки – создание в тылу отрядов пропутинских боевиков-титушек. Вот почему те, кто участвуют во всяких пророссийских движениях в Украине, действуют на стороне врага и намеренно приближают внешнюю агрессию и войну в свою страну.

Ведь до 17 сентября 2020 года Путину и его кремлевскому окружению необходимо подготовить соответствующую почву для военного вторжения.

При всех кажущихся на первый взгляд хитросплетениях, внешняя политика Путина весьма стереотипная. Украинским городам уготованы те же сценарии захвата российскими оккупационными иррегулярными и регулярными силами, как это уже происходило весной 2014 года, но лишь со значительным сжатием событий во времени.

Данный сценарий очередного захвата украинских территорий соответствует положению пп. "А" п. 15 военной доктрины России, где среди характерных черт и особенностей ведущейся 4-й мировой гибридной войны Путина, в том числе и против Украины, отмечается: "комплексное применение военной силы, политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием потенциала населения и сил специальных операций".

Конечно, всю Украину Путин не способен захватить, но для оккупации двух-трех южных областей Украины, у него пока еще имеются возможности.

Возможны убийства проукраинских активистов

Для обеспечения благоприятных условий по раскачиванию общественно-политической обстановки и прогнозируемой оккупации южных областей Украины, путинская команда руками своей многочисленной агентуры будет пытаться нейтрализовать наиболее активных лидеров проукраинского сопротивления.

В пункте 9 Концепции внешней политики России (утв. Указом президента РФ №640 от 30 ноября 2016 года), закреплено: "Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам".

Следовательно, прогнозируется осуществление попыток нейтрализации различных проукраинских активистов, прогосударственных политиков, журналистов, блоггеров, как с помощью использования против них потенциала правоохранительной системы путем фабрикации уголовных дел, вплоть до физического устранения местными бандформированиями, создаваемыми и управляемыми российскими спецслужбами с территории России.

Технологии устранения своих критиков и оппонентов, путинская команда успешно обкатала внутри России и теперь, с помощью своей многочисленной агентуры, пытается обкатать их в Украине на украинских активистах и патриотах.

В случае необходимости, для убийств социально активных граждан могут быть переброшены с территории страны-агрессора и оккупанта путинские убийцы, которые в том числе уже убивали украинцев на Донбассе и в Крыму.

Информационная победа Кремля в украинском медиапространстве

В 2018-2020 годах, Путин добился значительных успехов в информационной войне в информационном тылу Украины.

Депутат Верховной Рады и кум президента России Виктор Медведчук через свою группу, решил информационную геополитическую задачу своего куратора Путина, обеспечив информационное преимущество России в украинском информационном пространстве.

Отныне основной сегмент украинского телемедиапространства де-факто контролируется Кремлем и поддерживается, в том числе, за счет средств, поступающих в Украину через офшорные компании-прокладки с территории России – страны-агрессора и оккупанта.

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История не знает случаев, чтобы страна, находящаяся в состоянии вынужденной обороны от страны-агрессора и оккупанта открыто способствовала внутреннему коллаборационизму, путем дачи возможности вести политико-подрывную и информационно-подрывную деятельность против своей национальной безопасности, на средства, поступающие через офшорные компании-прокладки из страны - агрессора и оккупанта и в преступных интересах страны - агрессора и оккупанта.

Стоит отметить, что информационная война, как основная составляющая 4-й мировой гибридной войны, в первую очередь, - это война смыслов, дефиниций и ценностей.

Информационное оружие, является абсолютным лидером среди всех прочих видов вооружений.

Цели стратегического врага в этой войне заключаются в подрыве национальных и культурных ценностей, информационной и национальной безопасности Украины, в навязывании синдрома информационной усталости, в усыплении бдительности украинского общества, в его идейном и в идеологическом разоружении и разложении. Конечная цель этой войны – ликвидация Украины как государства и геополитической реальности.



Сценарий "просадка в договорняках"

Сложилась уникальная ситуация когда по линиям договорняков "Путин – Медведчук", требуется более активная деятельность по деукраинизации Украины, проведению активных подрывных информационных, идеологических, мировоззренческих и прочих антигосударственных мероприятий, причем больше имеющихся для этих целей возможней и маневров. А по линии "Козак – Ермак", требуется не препятствовать, а следовательно содействовать проведению активных подрывных мероприятий.

Особенность Путина заключается в том, чтобы все навязанные им силой, либо с помощью манипуляций, различные "неформальные договорняки" Путин использует в качестве неформального прикрытия своих активных мероприятий и истинных намерений по разрушению украинской государственности. Любые неформальные договоренности с Путиным и на условиях Путина представляют ему различные основания для дальнейших агрессивных действий.

Если власть не противодействует подрывной антигосударственной деятельности пятой колонны, завязла с агрессором в различных неформальных договорняках, это свидетельствует о том, что она молчаливо соучаствует в разрушении страны и более того, приближает свою страну к войне и краху.

Накануне прогнозируемого военного вторжения, в сентябре Путин, безусловно, осуществит "просадку в договорняках". И такая "просадка" может быть весьма болезненной, причем не только для конкретных высокопоставленных украинских чиновников, но и для всей страны.

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