Почему Козаку "нечем хвастаться": Берлинская встреча "нормандского формата"

По старой традиции, каждая встреча между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента Росии Дмитрием Козаком сопровождается информационными атаками, источником которых является сеть Телеграм-каналов, которая, предположительно, контролируется российской стороной.

Не стала исключением и последняя встреча в Берлине. После ее завершения Козак вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы, и сказал, что не может похвастаться какими-либо результатами. Поделился своим "инсайдом" и традиционный медиа-рупор Козака – Алексей Венедиктов: "продвижения ноль", сообщил он на своем телеграм-канале.

По сути, состоявшаяся встреча действительно не принесла ничего нового, кроме новых информационных вбросов и дезинформации. Украинская сторона требует сначала обеспечения безопасности и передачи российско-украинской границы под контроль Киева.

Российская сторона требует, чтобы сначала выборы были проведены под дулами автоматов боевиков и под контролем Кремля, а передачу границы обещает потом. А также толкает официальный Киев на переговоры со своими марионеточными руководителями ЛДНР.

Вокруг этого и происходят дальнейшие бодания сторон, перемежаясь вопросами гуманитарного значения, как обмен пленными.

Таким образом, нам с вами ничего не остается, кроме как анализировать вбросы фейков. А для этого, необходимо понимать механику дипломатических переговоров по определенному вопросу и то, как они происходят.

Если это не двусторонняя встреча представителей государств, а определенный дипломатический формат, такой как "Нормандская четверка", то он имеет свои границы обсуждения. Иными словами, если страны-участники договорились обсуждать пути прекращения конфликта и выхода из проблемной ситуации, то в рамках этого обсуждения просто невозможно перепрыгнуть на "доставку шариков на утренники в Донецке". Хотя, вне всякого сомнения, это тоже важный вопрос.

В связи с этим, любые спекуляции о том, что в рамках "нормандского формата" могут обсуждаться прямые поставки газа, вопросы Крыма, тарифная политика и танцы Медведчука с бубном – сразу можно отметать. Это бред и манипуляции! На переговорах о Донбассе говорят только о Донбассе. Кулуарное и "вне форматное" общение, конечно, тоже никто не отменял. Однако, в ходе прямых переговоров между Козаком и Ермаком это никогда не всплывет. Такие правила.

Что касается, так называемых, "инсайдов", то у них может быть исключительно и только два источника – Андрей Ермак и Дмитрий Козак. Представители французской и немецкой стороны строго следуют своей стратегии ничего не комментировать.

Если они эту стратегию нарушат – то это может выплыть. А если это выплывет, то их могут обвинить в срыве или создании помех переговорам. В связи с тем, что в Париже и Берлине сидят "люди при памяти", они этого никогда не сделают, ибо себе же хуже будет.

Таким образом, скоординированная деятельность сети телеграм-каналов осуществляется исключительно для одной из двух целей.

Во-первых, ослабить переговорную позицию украинской стороны, путем ее дискредитации и дестабилизации через медиа. А, во-вторых, не следует забывать что внутри российского политикума постоянно происходят конфликты. Одни внутриэлитные союзы конфликтуют с другими.

Например, Козак имеет тесные отношения с одним из претендентов на звание "преемника" президента РФ Владимира Путина – главы российской разведки Сергея Нарышкина. Такие российские спикеры как Владимир Жириновский, Алексей Венедиктов и Валерий Соловей весь последний год наперебой публично говорят о том, что Нарышкин имеет все шансы стать следующим президентом России.

На заре карьеры Нарышкина, Козак был его начальником в аппарате правительства Российской Федерации. Таким образом, не исключено, что путем вбрасывания небылиц в информационное пространство, телеграм-каналы пытаются навредить результативности Козака или его союзу с Нарышкиным.

Каким образом это происходит

Как только 12 января началась встреча в Берлине, на телеграм-каналах появилось сообщение о том, что речь идет о возможном проведении выборов на оккупированной части Донбасса. Во вбросе были замечены все те же источники, которые входят в одну сетку каналов, под контролем российской стороны: "Разведчик", "Зрада чи Перемога", "Ivko.Live", "Klymenko Time", "Шептун", "Запрещенная Украина" и другие.

На следующий день, 13 января, те же или близкие к ним телеграм-каналы распространяли уже вброс о том, что обсуждался вопрос о прямых поставках энергоносителей из России в Украину в связи с поднявшейся тарифной тематикой в украинских медиа.

Так или иначе, а все становится достаточно прозрачно. Украинская сторона продолжает настаивать на приоритете вопросов безопасности для проведения выборов. Козак и его команда пытаются развести на уступки. Все, что происходит вокруг этого – "зашумление" с целью достижения дестабилизации.

Работа "нормандского формата" продолжится уже 22 января 2020 года. Встреча состоится онлайн. По всей видимости, существует достаточно вопросов по которым еще можно договориться, однако, вряд ли кто-то сможет подвинуть, так называемые, "красные линии".

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, утверждая, что можно "просто перестать стрелять". А значит решение вопроса по ОРДЛО будет и далее связано с информационными атаками против Украины, которые будут пытаться продавливать Зеленского-Ермака и дестабилизировать ситуацию в стране.

Это необходимо учитывать в работе таких организаций, как благотворительный фонд "Восток-SOS", для аналитической поддержки которых и готовился этот материал.

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