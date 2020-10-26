Почему мне понравились итоги местных выборов

Да. Мне понравились итоги местных выборов в Украине. Потому что тот негатив, который мы видим, он был ожидаем. И предсказуем. От Анатолия Шария в Харькове до Александра Попова в Киеве. Если не жить в своем маленьком мирке, смотреть на цифры социологов (не всех подряд, не социологов Пальчевского, а на фирмы с репутацией), то никаких сюрпризов от результатов пророссийских сил нет.

Мы можем сколько угодно сетовать на то, что в Украине голосуют за просоветские силы, но это просто факт. В Украине есть около 30% населения, которое живет в парадигме русского мира. Это видно по всем опросам, не только связанным с выборами. Они есть и с ними ничего не поделаешь.

Их 30% в целом, но распределена вата в подушке, конечно, не равномерно.

На Западе их почти нет, на Востоке их большинство. В Киеве русскомирцев около 10%. И они особо видны, когда явка низкая. Это факт. По его поводу не стоит сокрушаться или заламывать руки. Вот есть такой процент ваты в голове, вот есть такой процент просоветского, даже можно сказать и пророссийского населения. Как в городе, так и в стране. И их голосование всегда предсказуемо.

И да, в 2019 году русскомирцы увидели во Владимире Зеленском своего. Как и все прочие. Зеленский молчал, изображал хорошего парня, а каждый уже сам приписывал ему те качества, которые хотел. Но капитуляции от него в Москве так и не дождались и все российские телеканалы вместе с телеканалами Виктора Медведчука (а это суть одно и тоже) принялись поносить его на чем свет. Вот русскомирцы и вернулись в родную гавань. Ушли от "Слуги народа" к проверенным друзьям Владимира Путина. И, понятное дело, за них проголосовали.

Ну а теперь по поводу того, что мне понравилось.

Во-первых, "За майбутне Коломойского". Вот сколько ты денег не вкидывай, сколько билбордов не вешай, а все равно не пошло. Все равно будущее олигарха не интересует многих людей. Особенно не повезло Коломойскому и Ко в том, что все их тезисы "внешнее управление и так далее" хорошо заходят русскомирцам, но они голосуют за самых пророссийских товарищей. А друзья Игоря Коломойского не первой свежести – не первый выбор для тех, кто хочет дружить с Россией. А тем, кто не хочет дружить с Россией, не очень по душе тезисы российской пропаганды.

Наверное, в этом причина их пролета. Или люди просто не любят олигархов и, наконец, поняли, о чьем будущем печется эта партия. Отдельный привет тем, кто решил поставить на кон свою репутацию и пошел в их списки.

Вот и пролетел Коломойский, как Ирина Верещук над Киевом. Кстати, ролик с Мэри Поппинс нам так и не показали. Может, его готовили на результаты выборов? А пролетел Коломойский, и теперь не состоятельны притязания олигарха на то, чтобы поставить не палящегося Игоря Палицу на пост премьер-министра. А то было бы совсем печально.

Во-вторых, Андрей Пальчевский. Вот всех задолбал своими билбордами. И повторил путь Думчева. А такая судьба обладателя российского паспорта и завсегдатая Медведчуковских эфиров, где он просто несет поток бессвязного бреда, не может не радовать. Нельзя быть чучелом из ниоткуда, вбухать много денег и выиграть. Вот не работает. И хорошо, что не работает.

И да, если Виталий Кличко побеждает в первом туре без второго с Поповым, то это даже плюс. Была бы больше явка, попади во второй тур тот же Притула, и можно было бы ждать дискуссии о развитии города.

Но когда у тебя в противниках представитель русского мира, никакой дискуссии и не надо. Ты все равно победишь. Так что, зачем же тратить деньги еще и на второй путь. Уж лучше так. Быстрее отмучиться.

И, кстати, о боксерах, борцах и других спортсменах из 90-х. Они играют положительную роль на Юго-Востоке Украины. Они, как "свои сукины дети", – побеждают друзей Путина. И в Одессе, и в Харькове, где Геннадий Кернес побеждает хоть тушкой, хоть чучелом. И потому как "местных элитам" выгоднее не иметь у себя ДНР, они, скорее, будут поддерживать украинское государство, чем российское.

А в Мариуполе всегда победит человек Ахметова. И это может не нравится просто если не понимать, что человек в проевропейскими ценностями там не победит никогда. По крайней мере, в ближайшие лет 20. И это условия задачи, от которого и надо отталкиваться.

А "Слуга народа"? Так с ними все ясно. Побольше Дубинских в рядах партии. Даешь еще больше повторений тезисов российской пропаганды о внешнем управлении. Даешь еще больше дорог во время чумы. Научит ли чему-то этот результат? Вряд ли. Но он справедлив. И поэтому приятно.

Зеленский везде стал "Свой среди чужих, чужой среди своих". Потому что, когда у тебя нет позиции, это хорошо в первый месяц, когда ты молчишь. А потом ты свой полупозой не удовлетворяешь ни одних, ни других.

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