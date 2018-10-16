Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.10.2018, 18:40

Почему Москва пошла на разрыв с Константинополем

Почему Москва пошла на разрыв с Константинополем
архієпископ Чернігівський і Ніжинський, керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП

Заявляючи про "самоліквідацію Константинопольського Патріархату", Москва виявляє свою справжню мрію - захопити місце першого Патріархату

Реклама
Реклама
Реклама

Чому МП все ж таки пішов на розрив з Константинополем?

Хоча вони мали варіант іншого розвитку ситуації - як от у липні 2008 р. домовитися про дотримання взаємних інтересів (про це якраз сьогодні написав о. Кирило Говорун, згадуючи, що це було в його кабінеті).

Читайте также
Борьба с коррупцией: системный подход против персонального 16.10.2018Полусхизма: к чему пришло российское "имперское православие" 16.10.2018Иранский пасьянс Дональда Трампа и почему он не сойдется 16.10.2018

Однак бачимо, що з 2016 року МП свідомо загострює конфлікт з Вселенським Патріархатом. Яка ж мета цього?

На мою думку - мета є простою: самим посісти місце "першого патріархату". А для того, щоб цього досягти, потрібно це місце "очистити".

Тож як це на перший погляд не дивно прозвучить, але МП фактично ухопився за привід рішень Вселенського Патріархату щодо України як за можливість заявити, що місце всеправославного кординуючого центру - вакантне. Неймовірно?

Ну то прочитайте слова головного дипломата МП митр. Іларіона Алфєєва:

"Константинопольский патриархат более не является координирующим центром православного мира, считает митрополит Иларион, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался", - подчеркнул митрополит Иларион в эфире Первого канала."

Фактично у такий спосіб копіюється аргументація Кремля щодо виправдання агресії проти України в лютому 2014 р.: "там государственный переворот, Украины уже нет".

Кремль ввязався у авантюру "русской весны", очікуючи успіху - підкорення цілої України через часткову окупацію та "федералізацію". Натомість отримав ізоляцію та санкції.

Читайте также

Риторика нашей церкви - не церковная. Блиц с архимандритом УПЦ МП

Заявляючи про "самоліквідацію Константинопольського Патріархату", МП виявляє свою справжню мрію - під приводом "захисту від агресії" (нагадаю, що в мінському синодальному рішенні вжито слова "вторжение на каноническую территорию РПЦ") захопити місце першого Патріархату. Тим самим реалізувати ідею, яку не вдалося здійснити при Сталіні, коли Московського патріарха хотіли протитулувати ще й "вселенським" на "8-му Вселенському соборі", а МП перетворити на "анти-Ватикан".

Раніше я писав, що від 2016 р. Москва прагне скликати свій "Всеправославний собор". І зараз ми побачимо спроби провести таке сепаратне зібрання, залучивши до нього ієрархів окремих Помісних Церков. Хоч я впевнений, що задум цей провалиться із ще більшим тріском, ніж "Вселенський собор ‘48".

Кого Бог хоче покарати, відбирає розум.

(Джерело)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.

Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: автокефалия, московский патриархат, украинская православная церковь, единая поместная церковь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Материалы по теме
Филарет или Онуфрий: кого украинцы видят главой поместной церкви
Общество Филарет или Онуфрий: кого украинцы видят главой поместной церкви
Треть прихожан Московского патриархата за автокефалию - опрос
Политика Треть прихожан Московского патриархата за автокефалию - опрос
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Друзья по интересам: сетевой анализ деклараций украинской власти
Политика Друзья по интересам: сетевой анализ деклараций украинской власти
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 