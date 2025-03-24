Больше всего беспокоит, чтобы этот антиамериканизм не перерос в антизападничество

Давно говорю, но, наверное, пришло время зафиксировать: не вижу путей, чтобы Украина избежала глубокого, укоренившегося, и к тому же небезосновательного антиамериканизма.

Не ситуативного, а действительно глубокого, на десятилетия.

Причем я считаю, что Трамп еще может удивить скептиков. Эти качели будут мотать нас из стороны в сторону не раз, и никто сейчас не знает, где будет остановка – может и в нашу пользу (и власти над этим нужно работать).

Но это не меняет написанного в начале. Потому что каждое качание в сторону России – как с позорным интервью Уиткоффа – будет добавлять прочности фундаменту чувств к коллективной Америке. Потому что это одновременно о ценностях, о доверии и о предательстве.

Некоторый антиамериканизм, кстати, был в Украине и раньше, но это будет несравненно. А Россия еще и будет способствовать его разжиганию.

И когда Трамп уйдет, и когда/если в США мейнстрим изменится и станет модно говорить о катастрофичности его правления (а это возможно) – эти последствия не исчезнут.

Но меня больше всего беспокоит, чтобы этот антиамериканизм не перерос в антизападничество. Которое будет распространяться и на ЕС. Потому что, без сомнения, Россия над этим тоже будет работать. А с Европой, в отличие от США, наше государство и общество объединяет общее прошлое, настоящее и будущее.

Так что для того чтобы это будущее было – этого сценария необходимо избежать.

По США его, повторюсь, избежать уже вряд ли возможно, вопрос только в глубине.

А интервью Уиткоффа – хорошо что оно вышло. Когда реальность тяжела – ее нужно осознавать, розовые очки еще никому не помогали.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net