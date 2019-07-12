Почему путинизм не является внутренним делом России

В этом году исполнилось 30 лет со дня публикации в журнале The National Interest эссе Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». В нем, как и в книге «Конец истории и последний человек», Фукуяма утверждает, что распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы политического устройства.

Эссе было опубликовано за 5 месяцев до падения Берлинской стены, и тогда идеи Фукуямы казались гениальным пророчеством. Спустя три десятилетия выяснилось, что Фукуяма довольно сильно ошибся, или очень сильно поспешил. Мир по-прежнему крайне разнообразен, а история если и закончится, то, скорее всего, вовсе не так, как это предрек американский мыслитель.

Две сотни стран, расположенные на планете, разительно отличаются друг от друга по своему политическому устройству и эти различия не только не стираются, но и в ряде случаев возрастают. Одно из самых важных различий – в уровне свободы и прав человека, постоянно фиксируют международные правозащитные организации. В последнем рейтинге свободы СМИ, выпущенном "Репортерами без границ", Россия – на 149-м месте из 180 стран. То есть, по мнению экспертов, дело со свободой слова в РФ (по другим свободам и правам человека ситуация в России похожа) обстоит плохо, но есть на планете страны, где еще хуже, а есть те, где примерно на том же уровне.

В Индии, например (140 место), те, кто подвергает критике индусскую националистическую идеологию с некоторых пор в ходе кампании интернет-травли причисляются к "анти-индийским элементам", в этой стране в 2018 году было убито шесть журналистов.

США (48 место) «Репортеры без границ» снизили рейтинг в 2019 году на три пункта из-за все более нетерпимой атмосферы, которая возникла на фоне высказываний Дональда Трампа. Они, по мнению международных правозащитников, находятся в "оранжевой зоне", которая обозначает “проблемную ситуацию”. Генеральный секретарь "Репортеров" Кристофер Делуар пишет, комментируя последний рейтинг: "Никогда еще в истории такого числа угроз жизни американским журналистам не поступало. И никогда прежде они так часто не обращались в частные агентства, чтобы те защитили их безопасность. Неприязнь к СМИ дошла до того, что в городе Аннаполис американского штата Мэриленд преступник осознанно открыл огонь на поражение в редакции местной газеты "The Capital Gazette", убив пятерых ее сотрудников. Перед тем как совершить преступление, убийца многократно сообщил о своей ненависти к СМИ в социальных сетях".

В России недавно произошла возмутившая всех история с журналистом-расследователем Иваном Голуновым, которому полицейские подбросили наркотики. Тут поражает беспредельная наглость, с которой журналист подвергся преследованию, но журналисты-расследователи многих странах находятся в зоне особого риска. Например в Болгарии (111 место), два независимых журналиста попали в заключение из-за того, что они несколько месяцев вели расследование о растрате средств европейских фондов.

В Сербии (90 место) одному из журналистов сожгли дом, а некоторых из тех, кто занимался журналистскими расследованиями, просто убили, как это произошло на Мальте, в Словакии (35 место), в Мексике (144 место) и в Гане (27 место).

Хуже чем в России, судя по рейтингу "Репортеров без границ", дело со свободой СМИ обстоит в Китае (177 место), во Вьетнаме (176 место), в Сингапуре (151 место), в Беларуси (153 место). Не говоря уже о Северной Корее – (179 место) и Туркмении – (последнее, 180 место).

В сегодняшнем мире главным оппонентом идеи либерализма и прав человека выступает Путин, который недавно объявил о "кончине либеральной идеи". Поскольку единственной системной идеологической альтернативой либерализму в современном мире могут выступать только различные виды фашизма, а эта идеология себя несколько дискредитировала в минувшем столетии, Путин не выдвигает какой-либо конкурирующий с либерализмом образ будущего для всех, а провозглашает право каждого народа выбирать свой отдельный путь в будущее. И эта идея сочувственно воспринимается в разных уголках планеты, особенно там, где процветают диктаторские и авторитарные режимы, которые путинская Россия, как правило, поддерживает.

С приходом Трампа идея защиты прав человека независимо от государственных границ потеряла свою главную опору в лице США и во многом превратилась в частное дело правозащитников. Сторонники идеи предоставить каждому народу право идти своим путем и не навязывать чуждые модели часто ссылаются на Сингапур, в котором экономический прогресс достигнут на базе авторитарной политической модели. И, действительно, в этой стране вот уже несколько десятилетий у власти одна партия, выборы имеют вполне декоративный характер, как и оппозиция, СМИ контролируются государством, политзаключенные, бывает, десятилетиями сидят за решеткой без предъявления обвинения, применяется смертная казнь и битье палками в качестве наказания.

В России формально нет смертной казни, хотя режим иногда просто убивает своих оппонентов. А отсутствие в законе такой меры наказания как битье палками вполне компенсируется практикой разнообразных полицейских пыток. Так что можно с известными оговорками согласиться с тем, что по уровню политических свобод Россия и Сингапур довольно близки. С той разницей, что в Сингапуре граждане отдают свои свободы в обмен на прогресс экономики и процветание в условиях правового государства, а в России взамен свободе люди получают мафиозное государство, правовой беспредел, коррупцию как основу экономики и нищету.

Впрочем, с точки зрения господствующей сегодня в мире политической морали и это не имеет значения. И сингапурцы и россияне в конечном счете сами выбрали свою судьбу и в той или иной степени поддерживают характер режимов, господствующих в этих странах. Поэтому можно было бы согласиться с негласным международным консенсусом в отношении этих и других недемократических и нелиберальных стран: оставить их в покое, не вмешиваясь в их право выбирать свою судьбу.

Возможно, этот принцип невмешательства и негуманен, но ему нельзя отказать в рациональности. Трудно требовать от шведов, голландцев и англичан чтобы они силком тащили к счастью и свободе граждан Туркмении или Сомали, особенно, если они и то и другое понимают совсем не так как европейцы.

Из этого ряда авторитарно-диктаторского интернационала выпадает Россия. Поскольку это единственная недемократическая и нелиберальная страна, имеющая не только имперские устремления, но и возможности их реализации. Стремящаяся разрушить демократию и права человека везде, где для этого предоставляется малейшая возможность, будь то в Европе, в Америке или любой иной точке планеты.

Путинизм можно было бы считать внутренним делом России, и международное сообщество было бы право, решив оставить россиян наедине с Путиным, с его ворюгами и кровопийцами, с его безумными попами и мракобесами, если бы все это содержимое можно было бы удержать в границах Российской Федерации. Но "русский мир", в соединении с путинским режимом дает эффект, который наступает, если пачку дрожжей бросить в выгребную яму. Причем, в отличие от этой малоаппетитной аналогии, воздействие путинизма на планету может оказаться смертельным. Поэтому единственно возможной стратегией в отношении этого режима может быть его изоляция, делегитимация, а затем демонтаж.

К сожалению, задача отделения путинского режима от России пока представляется трудновыполнимой. Поэтому весьма велика вероятность, что после исчезновения этого режима, Российская Федерация не сможет существовать в нынешних границах.

Материал написан специально для сайта "Детали"

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