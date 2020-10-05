Почему так радуют санкции США против Деркача и Ко

Парадокс.

Есть люди, которые отстаивают европейские ценности в Украине. А есть такие, кто против них борется.

Вторые называют первых "соросята" и утверждают, что они агенты влияния, и надо все оставить как есть, называя это "суверенностью". Против европейского выбора Украины вся эта свора коломойских-дубинских, Андрей Деркач и другие русскомирцы.

А парадокс в том, что люди, отстаивающие европейские ценности в Украине, хотят, чтобы мы жили, как в Европе.

А люди, выступающие за ценности русского мира, хотят, чтобы Украина жила, как живет, а они тут зарабатывали, но сами при этом жили и семьи свои селили в Европе.

Вот ведь парадокс.

Олигарх Игорь Коломойский привык жить в Женеве и только интерес американского правосудия к его персоне вынудил его вернуться в Украину. И он тут страдает, заставляя страдать всю страну.

Александр Дубинский, этот лидер слуг народа, оказывается, немного румын.

Семья Деркача, по большей части, обитает за океаном, что и делает санкции против него такими болезненными.

Не говоря уже о том, что зачастую живут там и дети всех этих друзей Владимира Путина. Как в Украине, так и в России, кстати.

В итоге, каждый хочет, как в Европе.

Но только одни хотят, чтобы в Украине было, как в Европе. А вторые понимают, что, если в Украине будет, как в Европе, то у них не будет денег жить в Европе. Ведь там "навязывают правила", как говорит один известный ресторатор, увязавший свою жизнь теперь с Майбутним Игоря Коломойского (ресторатор Сергей Гусовский идет в мэры Киева от партии "За майбутнє". – Ред.). А правила это плохо.

Парадокс.

И как приятно, что на каждую хитрую задницу рано или поздно найдется привет от американского правосудия. Потому что хитрые задницы любят доллары. Американскую валюту. И свободно могут себя чувствовать только в районе Ростова. Там американские санкции не страшны. Но все прочее там крайне мрачно. Это их личный парадокс. Хитрых украинских задниц, не дающих изменить страну.

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